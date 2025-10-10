N-a luat Trump Nobelul, l-a luat lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado. Dincolo de glumele omniprezente cu Trump care a ratat Nobelul după ce l-a cerșit, să spunem în treacăt că Machado e o mare susținătoare a lui Trump, și că lunile trecute susținea măsurile dure trumpiste împotriva Venezuelei – ea le vedea ca o soluție împotriva lui Maduro. Să ne întoarcem însă la trumpiștii noștri.

Cel mai aprig consilier e cel pentru afaceri europene, Valentin Naumescu, mare expert în relații externe. Nici nu fusese uns bine consilier, că a aruncat o opinie „de bine” despre Donald Trump. Naumescu a anunțat pompos că sunt argumente să ia Trump premiul Nobel. Pentru că ar fi luptat pentru pace. Astfel, s-a alăturat și Cotroceniul corului de penibili ai Terrei care cereau premiul pentru Trump.

Inutil de spus că respectivul numai pace n-a cerut. A amenințat cu război și represalii fix aliații tradiționali, le-a cerut să bage bani în înarmare, a negociat cu Putin de s-a rupt. Iar cu Gaza s-a obținut o încetare a focului după ce Israel a ras și ultimul zid care mai stătea în picioare și după ce alte mii de copii au căzut sub rafale stând la coadă la o lingură de mâncare. Trump nu merita Nobel, tot așa cum Obama nu l-a meritat – acesta a primit premiul într-un an sângeros în care dronele americane au omorât mii de civili – de multe ori, acest premiu nu e, pur și simplu, un reper.

Oamenii noștri de externe sunt, desigur, niște păduchi pe masa globală de discuții. Dar dacă tot ești așa neimportant, de ce să mai și dai din gură? Metoda Trump, noul populism de dreapta, este să inunzi piața cu niște tâmpenii cât casa pentru a ne petrece apoi timpul cu „dezbaterea” prostiilor respective. Toate erodează forme de coeziune sociale și pun în loc unirea prin frică.

Săptămâna trecută, de exemplu, Trump a patronat o dezbatere despre trecerea antifasciștilor în rândul organizațiilor teroriste. Discuția a fost halucinantă, partenerii lui Trump fiind o cohortă de lingăi conspiraționiști de extremă dreapta. Să ne înțelegem, „antifa” nu e o organizație, sub numele ăsta poți să treci orice cetățean vigilent cu tendințele fascistoide. Să îi pui pe aceștia în rând cu organizații teroriste cunoscute sau cu carteluri mafiote înarmate este nu doar ridicol, este indiciul că Trump cochetează serios cu forme nedemocratice de pus pumnul în gură.

Când văd Naumești la Cotroceni, văd și viitorul, ușurința cu care astfel de „experți” ar putea copia tâmpeniile tătucului celui mare de peste ocean. Abia aștept să trec în ilegalitate pentru că Naumescu și detașamentul nicușorist de fani ai lui Ogoranu se pun pe treabă că așa cere partenerul strategic. Iar eu, da, mă denunț anticipat ca antifascist, din ăla serios, nu din ăia ca la SRI sau Cotroceni.

Cultura, aruncată din mers

Nicușor Dan și-a anunțat, într-un final, consilierii proaspăt numiți. Multe domenii lipsesc. Pentru educație și cercetare, cultură, pentru probleme sociale (că are România destule) nu există consilieri. Eu zic că acolo este și secretul: de acolo taie Bolojan, de unde n-are Dan consilieri. După rectificări, cu încă un vagon de bani aruncați spre SRI, au rămas fără bani copiii orfani, educația și cultura. Pe la muzee au mers circulare semioficiale care anunțau că ar cam trebui îndemnați angajații să-și ia concediu fără plată dacă vor să reziste.

„Salariile din noiembrie și decembrie, din zona Culturii, sunt sub semnul întrebării. Surse din interiorul instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Culturii au declarat, pentru Libertatea, că există deja discuții în rândul angajaților cu privire la presiunile pe care ministrul le-ar face asupra managerilor ca aceștia să-și forțeze angajații să intre în concediu fără plată”. (sursa)

Îndârjirea cu care se taie din zonele educației, culturii și asistenței sociale, ne indică o guvernare fundamental antidemocratică. Ăștia nu înțeleg pur și simplul rolul culturii, educației și asistenței sociale. Pentru ei sunt greutăți cu cheltuiala și atât. Cândva se impusese ca slogan îndemnul unui jandarm mucalit: „luați cultura și băgați-o la dubă!”.

Metoda Bolojan este urmarea: luați cultura din dubă și aruncați-o din mers.

