Salariile din zona Culturii, pentru noiembrie și decembrie, sunt sub semnul întrebării

Fondurile disponibile la majoritatea instituțiilor sunt suficiente doar pentru plata drepturilor salariale care se achită în luna octombrie 2025, iar ultimele două luni ale anului se află sub semnul întrebării.

Ministrul Culturii a transmis o circulară la nivelul instituțiilor aflate în subordine, prin care îi îndeamnă pe directorii muzeelor să vină cu soluții și planuri de rezervă, inclusiv redistribuirea sau utilizarea veniturilor proprii pentru plata salariilor.

Până în prezent, instituțiile au primit 80,62% din subvenția repartizată pentru plata drepturilor de personal pe anul 2025.

Bugetul Ministerului Culturii nu a fost diminuat, însă nu a fost nici rectificat pozitiv pentru cheltuieli de personal în 2025; s-au alocat suplimentar fonduri pentru plata parțială a drepturilor salariale și proiecte specifice culturale și de restaurare, mai precizează ministrul în circularea transmisă instituțiilor din subordine.

Ministrul ar pune presiune pe managerii instituțiilor să-și forțeze angajații să intre în concedii fără plată

Deși premierul Ilie Bolojan a declarat că plata salariilor din sistemul bugetar nu pune probleme, situația din Cultură pare să fie una critică.

Pe de-o parte, ministrul Finanțelor asigură directorii de muzee că sunt prevăzute fonduri pentru plata salariilor, pe de altă parte pare că lucrurile stau diferit la Ministerul Culturii. Potrivit surselor Libertatea.ro, la nivelul instituțiilor din subordinea Ministerului Culturii există deja discuții referitoare la faptul că ministrul ar pune presiune pe manageri să-și forțeze angajații să intre în concedii fără plată.

Ce spune Ministerul Culturii

Libertatea.ro a solicitat și un punct de vedere de la Ministerul Culturii cu privire la aceste informații:

„La nivelul Ministerului Culturii nu se creează niciun fel de diversiune, iar informațiile potrivit cărora angajații instituțiilor subordonate ar fi constrânși sau încurajați să solicite concedii fără plată sunt complet nefondate.

Ministerul Culturii a transmis instituțiilor subordonate o circulară prin care îndeamnă conducerile acestora la responsabilitate în gestionarea resurselor, la planificarea realistă a activităților și la utilizarea judicioasă a fondurilor alocate, astfel încât angajații să fie cât mai puțin afectați, iar serviciile oferite publicului să nu aibă de suferit”, a transmis Ministerul Culturii, pentru Libertatea.ro.

Veniturile proprii ale Muzeului Peleș ar putea fi folosite pentru plata salariilor din alte muzee

În circulara transmită de ministrul Culturii instituțiilor subordonate se precizează că unele instituții culturale și muzee ar putea folosi veniturile proprii pentru plata salariilor din alte instituții culturale.

Ministrul a solicitat o gestionare prudentă a fondurilor și, implicit, redistribuirea veniturilor proprii pentru a asigura plata drepturilor salariale în instituțiile care nu dispun de suficiente resurse financiare proprii.

Într-o astfel de situație ar putea fi și Muzeul Peleș. Potrivit surselor Libertatea.ro, veniturile proprii ale Muzeului Peleș ar urma să fie redistribuite pentru plata salariilor angajaților din alte muzee din țară.

Momentan, nu se cunosc detalii despre instituțiile la care ar urma să ajungă fondurile de la Peleș sau dacă acestea se află tot pe raza județului Prahova.

Pe de altă parte, Ministerul Culturii susține că această informație este falsă și spune că veniturile generate de Castelul Peleș nu vor fi folosite pentru salariilor angajaților din alte muzee.

„De asemenea, în ceea ce privește informația conform căreia veniturile proprii ale Muzeului Național Peleș ar urma să fie folosite pentru plata salariilor altor instituții, precizăm că aceasta este falsă. În niciun caz și sub nicio formă din veniturile generate de Castelul Peleș nu se vor plăti salariile altor instituții subordonate Ministerului Culturii”, a mai transmis Ministerul Culturii, pentru Libertatea.ro.

Ce le recomandă ministrul Culturii managerilor din instituțiile subordonate

Așa cum spuneam mai sus, o circulară de la Ministerul Culturii, semnată de ministrul Andras Demeter, a fost trimisă către instituțiile aflate în subordine. Printre principalele recomandări făcute de ministru managerilor și directorilor de muzee se numără:

  • Fondurile disponibile sunt suficiente pentru plata salariilor doar până în octombrie, iar cele pentru ultimele două luni sunt nesigure, astfel că se cere prezentarea urgentă a măsurilor pentru gestionarea cheltuielilor de personal până la finalul anului.
  • În situații excepționale, este recomandată adaptarea programului de lucru la obiceiurile de consum cultural locale, inclusiv prin reducerea activităților sau acordarea de concedii fără plată în perioade cu interes redus.
  • Se solicită gestionarea prudentă a fondurilor, prioritizarea cheltuielilor esențiale, renunțarea la investiții nejustificate și utilizarea veniturilor proprii pentru plata drepturilor salariale.
  • Se recomandă evitarea încheierii de angajamente legale pentru bunuri și servicii care nu sunt absolut necesare, începând cu 2 octombrie 2025, cu excepții aprobate formal.
  • Instituțiile trebuie să eficientizeze planurile financiare prin redistribuiri și alte măsuri de economisire.

Aceste măsuri vizează asigurarea stabilității financiare și continuității activităților culturale în contextul resurselor limitate disponibile.

