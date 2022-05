Ciutacu citește de pe prompter: „Se mai pot mări pensiile anul acesta? Răspunsul șefului PSD în doar câteva momente. Abordăm și scandalul distribuirii voucherelor pentru cei mai săraci dintre români. Cum se va face impozitarea salariilor – anunț în premieră în această seară. Cine vrea să atragă România în război. Veți vedea interesele ascunse. Trimite România arme și mercenari în Ucraina? Marcel Ciolacu dă răspunsul în această seară și face dezvăluiri grave din sfera puterii politice. Discutăm și despre vânzarea resurselor României pe cale să declanșeze un nou scandal uriaș internațional. Ce jocuri fac românii cu bogățiile țării lor. Și datoria uriașă lăsată în urmă de „Reziști” pe care o vom plăti toți. Marcel Ciolacu demască în această seară jaful de proporții al guvernării anterioare…”

În timpul acestei prezentări fulminante, niciun nerv n-a tresărit pe fața președintelui PSD, semn că era de acord cu titlurile ediției, era pregătit să „demaște jaful de proporții”… „Pornim la treabă!”, anunță Ciutacu.

Au pornit, dar n-am aflat mai nimic din subiectele propuse. Genul acesta de interviu fluturat cu „dezvăluiri incendiare”, cu întrebări „incomode”, rețeta de casă a televiziunii România TV, pare mai degrabă o făcătură, un aranjament, o șușanea, adică, Ciutacu joacă rolul ziaristului incisiv, care luptă să afle adevărul în numele poporului telespectator, iar Ciolacu joacă rolul politicianului grijuliu cu suferințele poporului, împovărat de probleme, dar încrezător în viitorul mai bun al României.

Cuplul Ciutacu – Ciolacu (C-C), prezent pe micile ecrane este mai degrabă o sursă de fumigene și o abureală a audienței.

Bombastic, confuz, iritabil, arogant, grav, dar comic prin însăși gravitatea tonului, superficial, fără argumente, urechist, un dialog mai degrabă între un locatar (Ciutacu) și președintele asociației de locatari (Ciolacu), locatarul se plânge că nu-i curățenie în bloc, că femeia de serviciu nu-și face treaba, iar președintele îi promite că va adopta un „pachet de măsuri”… Chiar și contrele și provocările lansate de Ciutacu par niște mingi ridicate la fileu, ca Ciolacu să plesnească niște idei, chipurile, memorabile, iar presa de partid să preia zicerile și să le transforme în așa-zise știri care, în fond, parazitează internetul.

Recomandări REPORTAJ. Cum s-a schimbat viața din Fierbinți, unde se filmează celebrul serial de la PRO TV. Micii sunt cât în Piața Obor, doar că te trezești și cu o surpriză în farfurie

„Să pornim la treabă”, vorba lui Ciutacu, ca să descifrăm ce-a zis Ciolacu.

Ciutacu lansează o întrebare încâlcită din care vrea să afle dacă România ajută militar Ucraina.

Ciolacu: „În acest moment România nu a luat o decizie în acest sens. Încă nu este nevoie de intervenția României de ajutor cu armament…

Ciutacu: Nici sub formă de export, nici sub formă de donații?

Ciolacu spune că România s-a implicat mai mult în zona de ajutorare, apoi divaghează, ajungând la vizita premierului portughez în România…

Ciutacu (și-a pierdut răbdarea): A cerut Moldova oficial sprijinul României în această stare de conflict, până acum?

Care este rațiunea acestei întrebări? Dacă Moldova „cerea oficial”, toată lumea ar fi știut deja, nu mai era nevoie să-l întrebe pe șeful PSD. Probabil că e o întrebare improvizată.

Ciolacu: „România a luat deciziile cele mai corecte la nivel guvernamental și ne-am implicat foarte mult în zona umanitară și în zona comercială, încercând să scoatem produsele din Ucraina…”

Recomandări „Locul morții și al vieții mele”. Imagini portret făcute în uzina Azovstal de un soldat ucrainean înainte de a se preda rușilor

Urmează un șir de banalități marca Marcel Ciolacu:

„Statul român trebuie să-și mărească capacitățile de rezervă și să fie pregătit pentru viitor…”

„Mâine voi merge la Galați și la Brăila cu domnul ministru Sorin Grindeanu, pe aceeași temă, să încercăm să prelungim calea ferată, știți, pe ecartamente diferite suntem față de Moldova și Ucraina, ca să venim cât mai bine în România”. Adică, Ciolacu se duce la Galați ca să prelungească (virgulă) calea ferată!

„Și vom avea și o recoltă bună!” – anunță Ciolacu.

Ciolacu vorbește la fel cum se lăuda Florin Cîțu, când era premier

Sigur, poporul care urmărește România TV (un post cu mai bine de jumătate din audiență de peste 65 de ani) trebuie să afle de la șeful PSD că vom avea o recoltă bună!

Ciutacu pomenește că Bulgaria a anunțat adoptarea unui pachet de criză pentru „poporul propriu”, creșterea pensiilor cu 20% și TVA zero pentru diverse produse alimentare și întreabă dur: „La noi de ce nu se poate?” Sanchi, o ridicare la fileu!

Ciolacu (n-o ratează): „Știți foarte bine că, de când am intrat la guvernare, am venit cu un pachet social în ianuarie, acum am venit cu acest pachet, «Sprijin pentru România», din care 60% a venit în direcția economică, cum este și corect, și vedem creșterea economică cea mai mare din Europa. Cu alte cuvinte, guvernul a luat deciziile cele mai bune…”

Recomandări Exclusiv | 55 zile de izolare în Shanghai. Viața unui român în orașul în care oamenii cu Covid sunt luați din stradă și trimiși în centre de carantinare

Ciolacu vorbește la fel cum se lăuda Florin Cîțu, când era premier și invoca orice cifră bună pentru România drept o victorie personală, dar Ciolacu e mai tare, se laudă de parcă l-ar fi prins de picior pe Dumnezeu.

Altă banalitate marca Ciolacu: „Cu alte cuvinte, din nou guvernul va trebui să vină cu un nou pachet… pentru a echilibra lucrurile, această luptă mai ales a celor cu venituri mici și clasa medie cu… această luptă cu creșterea prețurilor.

Ciutacu (nemulțumit): „Sunteți abil și nu mi-ați răspuns la întrebare…”

Ciolacu bolmojește ceva, cică ministrul de Finanțe i-a pus la dispoziție analize din fiecare stat membru al Uniunii, prilej să-i liniștească pe telespectatori: „Să știți că nu stăm foarte rău! Cu adevărat, România va trebui să vină cu un nou pachet.”

Așadar, Ciolacu este mai tare ca premierul și liderul PNL, Nicolae Ciucă, și anunță la Ciutacu că guvernarea va veni cu un nou pachet de ajutoare în lupta cu inflația…

Ciutacu (delicat): „Există ideea de a se umbla un pic la pensii?”

Ciolacu (stăpân): „Există! Toate aceste lucruri sunt, în acest moment, în discuții… Cât mai curând vom veni cu acest nou pachet.”

Ciutacu (se enervează brusc): „Bulgarii nu sunt grevați de PNRR, că și ei au PNRR? Ei de ce pot să dea la pensii?”

Ciolacu (îl calmează): „Stați ușor, că n-a zis nimeni… (nu știe ce vrea să spună sau a uitat) Este o ordine, noi ne-am asumat un lucru. Vedem efectele, o creștere economică și acum se vine cu un nou pachet…”

Explicația lui Ciolacu este de-a dreptul puerilă: „Vedem efectele și se vine cu un nou pachet”. Se vede că n-are nicio pregătire în domeniul economiei și, mai mult, mintea sa n-are nicio logică! Mai zice o banalitate: „Important ca deciziile pe care le iei să fie și eficiente.”

Explicații pe ocolite

Ciutacu: „Hai să vorbim concret, ce înseamnă impozitarea progresivă în viziunea dumneavoastră, a coaliției dumneavoastră. Definiți-mi progresiva!” – se uită în cameră, cu o privire complice, vezi, i-am spus-o: „progresiva!”

Ciolacu își repetă poezia dând exemplele cu statele dezvoltate care au impozitarea progresivă și precizează:

„Eu îmi doresc o discuție cu specialiștii, cu cifrele în față și să luăm deciziile cele mai bune pentru români, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu. Ce vrem: să găsim echilibru dintre impozitarea muncii și să continuăm să punem povara pe veniturile mici și mijlocii fără nicio perspectivă sau creăm un echilibru între impozitarea muncii și impozitarea capitalului?”

Aiuritoare explicație! Se vede că nu înțelege ce spune. Parcă este un analfabet funcțional! Altă banalitate marca Ciolacu: „E momentul să lăsăm ipocrizia de-o parte, să lăsăm un slogan electoral de-o parte, și să vedem realitățile!”

Ciutacu (iarăși enervat): „Nu vreți să-mi răspundeți la întrebare: cum e progresiva în viziunea lui Marcel Ciolacu?

Ciolacu o ia pe ocolite, lamentându-se că toate inițiativele legislative ale partidelor politice n-au reușit să elimine pensiile speciale. Mostră de ipocrizie! Urmează un dialog confuz pe seama „progresivei”, venituri, impozitarea muncii, sistemul polonez, deduceri, Statele Unite care face deduceri, creșteri, zona luxului, un ghiveci greu de înghițit… Explicațiile lui Ciolacu rămân în continuare în zona debilă.

Momentul „incendiar” al serii a fost invitația lui Ciutacu ca Ciolacu să comenteze declarația directorului general al Poștei Române, Florin Valentin Ştefan, referitoare la timpul în care se vor distribui cardurile pentru românii cu veniturile mici. Ciudat este că pe burtieră, în timp ce se derula declarația, nu era trecut numele directorului Poștei Române. De parcă vorbea un director anonim al Poștei! Ideea acestei intervenții a fost că procesul de distribuție al cardurilor se va întinde până la sfârșitul lunii iulie, fapt revoltător pentru Ciutacu, care ține partea poporului.

După declarația directorului, Ciolacu răspunde cu o crasă aroganță, deranjat de întârzierea cu care se vor distribui cardurile: „Nu cred că șeful Poștei Române este abilitat să vorbească în numele guvernului. Cine-i ministru de resort să-l cheme și să stea de vorbă…”

Se ridică și tonul

Este evident că Ciolacu nu știe cine-i „ministrul de resort” al Poștei. Ca orice vătaf, pentru că nu este un lider, vătaful Ciolacu cere ca „ministrul să-l cheme” și să ia măsuri. La insistența lui Ciutacu, Ciolacu reacționează, îi sare țandăra și ridică tonul:

„Nu pot să comentez cu dumneavoastră, că sunt președintele PSD-ului, președintele Camerei, să comentez ce-a zis ăla de la Poștă (sublinierea P.B.)! De unde să știu eu ce-a zis ăla de la Poștă? Îmi cereți să comentez pe directorul de la poștă? Vă rog frumos!…”

Ciutacu (face un pas înapoi, dar pe un ton ridicat): „Eu nu vă cer să comentați, să fiți analistul șefului Poștei…”

Ciolacu (ton moderat): „Guvernul trebuie să aplice cât mai repede ce s-a hotărât, până se creează mecanismul…”

Acesta a fost momentul incendiar al interviului cu Ciolacu. Apoi, cuplul C-C s-a calmat, discutând și alte lucruri importante, adică futilități.

Ciutacu: „Vă mulțumesc, domnule președinte, vă aștept într-o viitoare întâlnire cu hârtiile pe masă, ca să zicem așa, și cu ele puse în plasmă, acolo să-mi explicați pas cu pas fiecare măsură din noul program guvernamental…”

Ciolacu: „Vă stau la dispoziție…”

Niciunul dintre titlurile incendiare anunțate la începutul interviului nu s-a regăsit în dialogul prolix, haotic, teatral angajat al tandemului C-C. Ciutacu a mai făcut un interviu cu președintele PSD, în stilul său nevrotic&isteroid, sarcină pe unitate, iar Ciolacu a mai făcut o baie de audiență pe cel mai urmărit canal de știri din România. Greu de suportat, ușor de uitat și de evitat data viitoare.

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro Un preot ucrainean și unul român au băut până la leșin, în Vaslui. Al nostru s-a prăbușit, ucraineanul s-a răzgândit și vrea înapoi acasă

HOROSCOP Horoscop 21 mai 2022. Fecioarele sunt chemate, fie că vor, fie că nu, să facă un pas în față, să arate ce pot în cadrul echipei

Știrileprotv.ro Doi copii din Suceava au mers 15 km cu bicicletele pentru a restitui un portofel pierdut, plin cu bani și acte. Au cerut în schimb un singur lucru

Orangesport.ro VIDEO | O sportivă rusă a avut un discurs şocant chiar în faţa lui Vladimir Putin. Episodul a făcut înconjurul lumii

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“