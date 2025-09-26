„La momentul oportun, pentru că e un dialog între președinte și partidele din coaliție, precum și între partidele din coaliție ele între ele. Când această discuție nu se va suprapune cu alte discuții importante, o vom tranșa”, a precizat Nicușor Dan într-un interviu la Digi24.

„Momentul oportun” e o himeră. Într-o coaliție în care se negociază permanent cu săbiile pe masă, acest moment n-o să apară. PSD va avea grijă, așa cum face cu alegerile la Capitală, să nu apară nici un „moment oportun”. Și nu numai PSD, chiar o parte din PNL și UDMR au „viziuni” diferite de cele ale președintelui atunci când vine vorba de „civili” la servicii.

Ca să creeze „momentul oportun”, Nicușor Dan ar trebui să schimbe strategia. Ar trebui să producă trei astfel de „momente”, mai mici: unul pentru SIE, unul pentru SPP și, în final, unul pentru SRI. Speranța lui, că va putea lega, la pachet, cele trei numiri, este o eroare de calcul. Va fi extrem de greu să obțină acceptul la „pachet”. În schimb, luate la bucată, cele trei funcții pot fi negociate mai ușor.

În primul rând, pentru SIE apar zilnic „momente oportune”. Avem un război la graniță, fluxurile informaționale dintre diferitele servicii externe la nivel NATO și european sunt foarte dese, iar la capătul firului în România îl avem pe Gabriel Vlase. Motive să-l schimbe pe Vlase sunt, slavă domnului, multe. Trebuie doar să vrei. Nici măcar PSD nu mai ține cu dinții să-l aibă la SIE pe „locotenentul” lui Viorel Hrebenciuc. E o relicvă a unor interese politice de mult apuse, care stă în funcție doar datorită calculelor nerealiste ale președintelui Dan privind „momentul oportun”.

Mai mult, variantă vehiculată, Marius Lazurca, este infinit mai bună decât cea actuală. Diplomatul a fost chemat la București de la postul său din Mexic, iar acum e ținut prin anticamere pentru că „pachetul de șefi” nu e complet.

d, șeful SPP Lucian Pahonțu, poate fi schimbat fără un mare „moment oportun”. E pensionar și i se poate spune foarte repede și legal „mulțumim frumos, la revedere!”. Ce moment oportun îți trebuie să-l lași pe Pahonțu să se bucure de o pensie frumoasă, ocazie cu care se poate dedica plimbatului pe la mănăstiri, că tot a prins gustul „urmărindu-l” toată vara pe actualul președinte.

Într-adevăr, marea problemă este cine va fi șef la SRI. Dar, pentru început, într-o logică managerială simplă, Nicușor Dan poate aduce la Cotroceni un consilier pe probleme de securitate internă din zona civilă. Un mic pas, către o decizie extrem de mare. Ar fi o primă încercare de a scoate instituția de sub tutela unor generali care au făcut carieră din combinații la nivelul acestui serviciu secret.

Problema SRI nu este doar la nivelul instituției în sine, la nivel operativ, ci și la modul în care se face selecția profesorilor de la Academia SRI, unde plagiatele au curs pe bandă rulantă în ultimii zece ani.

Dacă se vrea cu adevărat o reformă a SRI, ea trebuie să vină de la modul în care sunt pregătiți tinerii studenți de la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, de capacitatea acestei instituții de învățământ de a oferi cadre bine pregătite din punct de vedere profesional.