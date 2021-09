De ce nu-l cred pe Ciolacu când vorbește despre „Fără penali în funcții publice”. Trei noi parlamentari PSD și problemele lor mai vechi

Domnul Marcel Ciolacu a declarat recent că PSD susține inițiativa „Fără penali în funcții publice”. O declarație politică menită să combată eticheta care i-a fost pusă partidului pe care îl conduce. Vrea să ne spună că epoca Dragnea, ca și cea Năstase, este lăsată în urmă și că noul PSD e în proces de curățare.

Marcel Ciolacu | Foto: Hepta

Am început să verific parlamentarii noi ai partidului, puși pe liste sub semnătura domnului Ciolacu. Iată ce am descoperit la primii trei la care am pus lupa pe declarațiile de avere și pe CV-uri.

Bani de la stat în conturile familiei Albotă

Doamna Ridzi a fost dușmanul de moarte al PSD-ului și dovada că furăciunile nu sunt exclusiv talentul oamenilor din partidul domnului Năstase. Soțul, Tiberiu Iacob-Ridzi, fost PD, PDL și UNPR, este acum în echipa premierului Cîțu din PNL.

Domnul Emil Florin Albotă este în echipa PSD și a fost coleg de partid cu domnul Ridzi la UNPR, iar firma lui a fost una din cele implicate în scandalul Ridzi. Directorul executiv, partener de firmă cu el, a primit trei ani de pușcărie pentru asta. Firma e radiată de mult, dar încă în proces de lichidare.

Tatăl domnului Albotă a fost director la Inspectoratul de Construcții la Olt.

Emil Florin Albotă

Juniorul e cunoscut ca fiind protejatul domnului Ion Toma, fost deputat PSD și apoi, din 2012, senator UNPR, partidul domnului Gabriel Oprea. Intrarea în UNPR îi aduce domnului Emil Florin Albotă un post de secretar de stat la Educație.

Domnul Albotă avea împreună cu mama sa o firmă. Abonată la contracte cu statul, că doar dl Ion Toma era boss la Slatina. În 2013, când fiul abia a ajuns la UNPR, firma face un profit de doar 6.832 de lei și nu primește niciun contract nou cu statul.

Contracte cu dedicație

În 2014 însă e numit secretar de stat. Brusc, apar 31 de contracte cu statul, dintre care 22 cu atribuire directă. Profitul crește cu 2.800%.

În 2015, firma doamnei Albotă mai primește încă 33 de contracte (25 cu dedicație) de la statul unde fiul era secretar de stat și are o creștere de profit de 2.300%.

În 2016, când domnul Emil Florin Albotă trece înapoi la nava-mamă PSD, firma primește 40 de contracte cu statul, dintre care 36 cu dedicație. 1.139.686 de euro bagă statul în această firmă.

57 de contracte cu statul în 2017, 44 cu dedicație. Domnul Albotă își schimbă poziția și devine inspector general la Inspectoratul de Stat în Construcții, așa că mai deschide mama acestuia o firmă, care nu putea să stea așa, pe sec. Apar alte 177 de contracte cu statul din 2018 până în iunie 2021. Din 2014 și până acum sunt 298 de contracte cu statul, dintre care peste 200 cu „atribuire directă”.

Profitul, comparat cu anul dinainte de intrarea în politică, a fost cu 5.322% mai mare în 2019 și cu 6.146% în 2020.

Domnul Emil Florin Albotă primește, în general, vreo două-trei salarii pe an de la stat, un pic peste 20.000 de lei pe lună (4.323 de euro). El contribuie la partid cu bani și este ales deputat PSD.

Are noroc și cu soția, care e un avocat specializat pe construcții, că e plină lumea de coincidențe. Doamna încasează în 2014 (până atunci a avut salariu confidențial) o nimica toată de 450.485 de lei, iar anul următor, 452.426 de lei. Când soțul ajunge inspector general în construcții, veniturile soției aproape se triplează, așa că în 2019 face 1.448.497 de lei net, adică peste 300.000 de euro pe an.

Florin Ionuț Barbu, un deputat pe gustul baronilor PSD

Domnul Florin Ionuț Barbu este trezorierul organizației PSD Olt, de unde se trag frații Stănescu și Darius Vâlcov. „Busi” îi spunea Vâlcov, cel care l-a luat sub aripă de tinerel, căci de pe băncile universității, din 2005, a fost uns direct inspector la Direcția venituri din Primăria Slatina.

Domnul Barbu este un alt exemplu de politician care reușește să muncească la stat și să învețe intens în același timp. Întotdeauna în alt oraș decât cel în care muncea. Primul exemplu, el face un masterat la București în timp ce era șef serviciu la Primăria Slatina.

Florin Ionuț Barbu

A promovat rapid, la 26 de ani este deja director, iar la 30 de ani, director general de agenție națională. Nu se putea să nu facă și un doctorat, pe care îl termină în minimum de ani necesari, la Craiova, deși el muncea în București, într-o poziție extrem de importantă, care controla foarte mulți bani.

Declarațiile sale de avere ridică mai multe semne de întrebare. Și-a cumpărat un apartament în 2006 și o mașină scumpișoară în 2007, din leafa de la stat. În 2009, cu zero firme și zero moșteniri, a câștigat împreună cu soția 33.429 de lei și primeau o chirie de 28.800 pe singurul apartament pe care îl dețineau. Cel mai probabil, stăteau în chirie.

Avea datorii de 28.000 de euro la două bănci și una de 120.000 de lei, ceea ce înseamnă că plătea minimum 16.000 de lei pe an. Mai clar, familia avea la dispoziție cel mult 3.000 de lei pe lună, în total.

Anul următor, cei doi soți au de cheltuit, fiecare, undeva la 2.300 de lei pe lună. Nu apare nimic în conturi pe anul următor și nu există motive să presupunem că își țineau economiile în cimitir, la fel ca domnul Vâlcov.

Apare o mașină de lux

În 2011, apar alte datorii în bănci, iar cei doi trăiesc din maximum 5.200 de lei pe lună. În 2012 se mai împrumută de la bancă de încă 10.000 de lei. Apare și un copil, deci cei trei Barbu trăiesc la limită, așa că își vinde mașina din 2007 pe 58.000 de lei, din care închide o datorie de 45.000 de lei la bancă. Ei trăiesc, cu tot cu câștigul din vânzarea mașinii, din maximum 1.300 de euro pe lună.

În 2014 se mută la București și își face doctoratul la Craiova. Se duce probabil cu trenul, că mașină nu are. Soția este avansată și ea într-o slujbă la stat. Oricum am face, familia Barbu, conform declarațiilor de avere, nu avea cum să fi avut la dispoziție mai mult de 1.600 de euro pe lună.

Greu de pus bani deoparte, din cauza costului vieții în București. În 2015 câștigă și mai puțin, pentru că nu mai au închiriat apartamentul din Slatina. Ei au la dispoziție sub 1.500 de euro pe lună împreună. Zero economii. În 2016, la fel.

În 2017 se întâmplă o minune, căci domnul Barbu și-a cumpărat o mașină foarte scumpă, un Range Rover din 2015, de aproximativ 60.000 de euro, cu un împrumut de doar 30.000 de lei.

Mai clar, dacă luăm în considerare doar rata pe care trebuia să o plătească la bancă și cheltuirea a doar un salariu minim pe economie (în condițiile în care trăiește cu chirie la București), nu știm cum ar putea domnul Barbu să justifice, bazat pe toate declarațiile lui de avere, cumpărarea mașinii de lux. Dar asta doar ANI ar putea lămuri, cu condiția să fie și interesată s-o facă.

Ceasul de 15.000 de euro

Din 2017, are doi copii și leafa a crescut mult, că doar a venit PSD-ul la putere, a intrat și sporul de doctorat și închiriază din nou apartamentul de la Slatina.

Dar și închirierea apartamentului ridică anumite semne de întrebare. Numele firmei care apare repetat în declarațiile de avere ne indică o societate comercială din Maramureș cu un singur angajat și un rulaj foarte mic. În 2017, de exemplu, întregul rulaj al firmei nu acoperă cheltuielile de chirie.

În presă apar numeroase scandaluri cu domnul Barbu. Se afișează, în 2019, cu un ceas de 15.000 de euro, adică mai mult de jumătate din salariul lui anual. Ceasul nu apare în declarația de avere. Din 2020 este parlamentar PSD, după ce s-a împrumutat de 120.000 de lei pentru a susține campania electorală.

Ascensiunea deputatului Constantin Bîrcă

Familia Bîrcă este, cumva, tipică pentru politica românească. Nu există un CV oficial nici al doamnei Bianca, nici al domnului Constantin, deși amândoi dețin funcții publice extrem de bine plătite de stat.

Constantin Bîrcă

Doamna Bîrcă este, din 2007, angajată la Ministerul Mediului pe post de asistentă consilier. La acea vreme, domnul Constantin Bîrcă, medic veterinar și proaspăt doctorand în Medicină Veterinară, lucra la APIA, locul acela foarte interesant pentru baronii PSD cu interese în agricultură.

Conform declarațiilor de avere din decembrie 2008, soții Bîrcă nu au nimic pe numele lor. Și în 2009 e la fel, câștigă împreună maximum 800 de euro pe lună.

Garsoniera uitată din declarațiile de avere

În mod ciudat, în declarația de avere din 2010 (următoarea disponibilă) figurează o garsonieră în București din 2007! Familia Bîrcă notează și o datorie de 60.000 de euro, tot din 2007.

În 2010, doamna Bîrcă este angajată la Parlament, lucru care coincide și o creștere generoasă/dublare a salariilor celor doi soți. Aceștia își cumpără în 2011 și o Dacie de 10 ani. Din 2010 până în 2014, cei doi soți câștigă împreună aproximativ 1.550 de euro pe lună și au de plătit o rată lunară la bancă pe undeva la 450 de euro. Deci trăiesc din 1.100 de euro pe lună în București. Cumva, totuși, reușesc să-și cumpere și o casă la țară cu 1.449 de metri pătrați de teren. Teren pe care îl dau în arendă pentru 600 de euro pe an.

Din 2014, salariul celor doi ajunge la aproape 1.900 de euro. Din 2015, venitul celor doi crește la aproape 2.800 de euro, iar în 2016, la 3.500 de euro pe lună. Doamna Bîrcă a devenit și ea între timp doctor în medicină veterinară și lucrează pentru domnul Paul Stănescu.

Familia Bîrcă reușește să își cumpere cu bani cash o mașină de minimum 28.000 de euro. În 2017 primesc moștenire 3 hectare de teren, iar în 2018 explodează totul.

Banii care probabil pică din cer

Cumva, cei doi soți scapă de datoria de 60.000 de euro pe care o aveau și își cumpără și un apartament de 74,52 de metri pătrați în Alexandria. În conturi apar și 15.000 de euro.

Valoarea estimată a tuturor bunurilor cumpărate de familia Bîrcă și a împrumutului achitat se ridică la aproximativ 170.000 de euro, ceea ce înseamnă că cei doi au reușit să trăiască în București cu sub 500 de euro pe lună timp de 9 ani.

În 2019 își cumpără un alt apartament de aproape 100 de metri pătrați în București și o mașină, pe care o trec în declarația de avere ca Volkswagen, fără a preciza ce tip, plus 6 hectare de teren în localitatea unde au și o casă.

Fac și un împrumut de peste 654.000 de lei, căci viitorul sună minunat, soțul fiind în cărți pentru un mandat de parlamentar PSD.

În 2020, soțul, director adjunct la APIA, se mai împrumută de 150.000 de lei, iar familia se mai îmbogățește cu încă o mașină nou-nouță. Nu este îndeajuns, așa că mai contribuie și cu 133.800 de lei la partid, lucru pe care omite să îl treacă în declarația de avere. Este ales deputat PSD.

Cei doi soți Bîrcă primesc acum de la stat undeva la peste 150.000 de euro pe an.

Citeşte şi:

La ce televiziuni s-au uitat oamenii în prima săptămână a crizei politice

Belmondo și Caramitru. Cum s-au despărțit două națiuni de marii actori care i-au părăsit de curând

„Otto Barbarul”, primul film românesc care te face să înțelegi ce simte un adolescent de azi

PARTENERI - GSP.RO CTP, despre Emma Răducanu: „Vă spun ceva care n-o să vă placă”. Gazetarul a subliniat un lucru important

Playtech.ro ȘOC! Directorul OMS, anunț categoric despre a treia doză de vaccin: ‘Nu mai pot să tac’

Observatornews.ro Iadul de nedescris prin care a trecut copila din Iaşi, care a murit după ce ajuns în comă la spital: "O trântea aşa şi spunea că m-am săturat, mi-ai distrus viaţa!"

HOROSCOP Horoscop 14 septembrie 2021. Racii își pun întrebări despre viața lor de zi cu zi și își accentuează dorința de a schimba ceva

Știrileprotv.ro Megan Fox, în lenjerie intimă pe covorul roșu. Actrița a purtat o ținută complet transparentă. GALERIE FOTO

Telekomsport Simona Halep îşi schimbă numele. Ce decizie a luat cea mai bună jucătoare de tenis din România

PUBLICITATE INTERVIU cu Alin Puiu, Antreprenor/CEO AltKFC: “AltKFC este un concept revoluționar de restaurant”