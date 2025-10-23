Ambiguitatea este, cel puțin deocamdată, strategia de comunicare a ambelor părți. Încă pare a nu se ști cum va fi dezarmat Hamas, ce garanții i se vor oferi să părăsească zona, de asemenea cum, când și în ce alcătuire vor intra forțele internaționale „de stabilizare” în „Noua Gază” (formulă soft, vehiculată de distinșii oaspeți americani).

Din declarații explicite, știm cu certitudine că premierul Netanyahu nu va accepta – evident! – ca Turcia să facă parte din forțele ce urmează să asigure securitatea în Gaza, iar militarii americani nu vor intra în perimetru, mărginindu-se să rămână în Centrul de Coordonare Civil-Militar (CMCC) din Kiryat Gat (în sudul Israelului), inaugurat marți, 21 octombrie, de vicepreședintele J.D.Vance. Potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM), în a cărui arie de responsabilitate figurează și Orientul Mijlociu, „CMCC este conceput pentru a sprijini eforturile de stabilizare. Personalul militar american (…) va facilitarea desfășurarea fluxului de asistență umanitară, logistică și de securitate dinspre omologii internaționali către Gaza”. Centrul este instalat într-un „spațiu operațional care permite personalului să evalueze în timp real evoluțiile din Gaza”.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Dacă în ceea ce privește perioada de tranziție (până când terenul va fi curățat de moloz și eliberat de oameni) enunțurile oficialilor insraelieni și americani sunt ambigue, visul celor trei magnifici imobiliari, Trump-Jushner-Witkoff, are – încă din prima jumătate a lunii septembrie – înfățișarea unui proiect articulat pentru primii trei ani, întocmit de fostul premier britanic, Tony Blair, publicat în exclusivitate, integral, de cotidianul israelian Haarez, în numărul din 28 septembrie, sub semnătura Lizei Rozovsky.

Foarte pe scurt: Noua Gază va „beneficia”, așa cum conchide cunoscuta jurnalistă, de „un regim condus de străini bogați, cu directori palestinieni”, dar aceștia din urmă – la baza organigramei. Spre deosebire de numele vestite influente propuse în clar, „tehnocrații neutri, verificați” palestinieni nu sunt identificați în document. Va exista, cum cu inteligență strategică se arată, „o reprezentare puternică a musulmanilor, pentru a asigura legitimitatea regională și credibilitatea culturală”.

Instituția care își asumă administrarea are deja un nume: Gaza International Transitional Authority – Autoritatea Internațională de Tranziție pentru Gaza, pe scurt GITA. Sediul este stabilit la El-Arish (cel mai mare oraș din Peninsula Sinai), cu „celule de coordonare” la Cairo și Amman. GITA ar urma să funcționeze sub mandatul Consiliului de Securitate al ONU (nu a fost, decomandată, consultat).

Din Proiectul Blair (nu și-a menționat numele în document, însă tot Orientul Mijlociu știe că va conduce GITA, ghidat de neprețuitele indicații ale Magicianului din Biroul Oval) nu putea lipsi un buget pe acești primi trei ani, destinat însă exlusiv cheltuielilor de administrare – 387,5 milioane de dolari. Cu alte cuvinte, administratorii vor fi cei dintâi care se vor bucura de Epoca de Aur promisă de Donald J. Trump.

… Neobosiții Witkoff și Kushner erau aseară în Emiratele Arabe Unite, unde au avut o întâlnire cu șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Consilierul pe probleme de Securitate Națională. Tema principală – Gaza. Este greu de crezut că nu au abordat și situația dură din Cisiordania – anexarea acesteia de către Israel constituind o linie roșie pentru Abu Dhabi – despre care, cu puțin timp în urmă, președintele Statelor Unite dădea asigurări ferme că nu va fi anexată.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE