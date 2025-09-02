Documentul vorbește și despre necesitatea încetării acțiunii de „strămutare forțată a populației”. Evident, ministrul de externe israelian, Gideon Saar, le bate obrazul experților, reproșându-le că „acuză chiar victima genocidului”.

Despre „strămutare forțată” (epurare etnică), numind-o „relocare voluntară” (!) vorbește și planul „robust” (adjectivul aparține lui Steve Witkoff) despre Gaza postbelică al Administrației Trump. Deși nu există confirmări oficiale, pe marginea planului de 38 de pagini, dezvăluit de The Washington Post în numărul din 31 august, trebuie să se fi discutat la Casa Albă în ședința din 27 august.

Entitatea care a desenat și va administra planul se numește „Trustul pentru Reconstituirea, Accelerarea Economică și Transformarea Gazei”, pe scurt „Marele Trust”. Acesta a lucrat inspirat de visul Gaz-a-Lago, povestit în februarie de însuși președintele Statelor Unite, gândit de ceva vreme de ginerele și fostul său consilier în primul mandat, Jared Kushner, personaj cu conexiuni și interese financiare în țările arabe din zonă, cel care îl „pilotează” pe Steve Witkoff, trimisul special al socrului său în Orientul Mijlociu.

Recomandări LIVE TEXT | Ilie Bolojan explică acum pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia în coaliție

Este vorba despre o construcție „magnifică”, așa cum ar spune @realDonaldTrump, care va transforma Gaza într-o feerie turistico-tehnologică. Timp de un deceniu, în Fâșie se va institui un regim de tutelă american, ce va începe cu „relocarea voluntară” a unei părți din populație, aproximându-se că în jur de 250.000 de oameni vor pleca de voie bună unde vor vedea cu ochii, tentați de cei 5.000 de dolari cash per capita și subvenții pentru patru ani de chirie și a un an de hrană.

Ceilalți vreo 1.500.000 de palestinieni (sau câți vor rămâne până la sfârșitul războiului) vor fi masați în tabere – așa-numite „zone de tranzit umanitar”, așezate în Fâșia Gaza, dar și… „în afara ei” (?). Aceia dintre palestinieni care sunt proprietari de terenuri (majoritatea, fiindcă locuințe n-au prea mai rămas în picioare) vor primi jetoane digitale, utilizabile oriunde sau schimbabile pe un apartament (167 de metri pătrați, 75.000 de dolari) într-unul dintre zgârie-norii celor vreo șapte orășele inteligente care urmează a fi construite.

În noua super-Gază (ar putea fi numită, mă gândesc, Riviera Trump), ar fi încăput și o „Elon Musk Smart Manufactoring Zone”, dar tensiunile cu președintele s-ar putea să îl împiedice să-și realizeze proiectul. Una dintre marile artere ale acestui loc feeric va purta numele prințului moștenitor și premierului Muhammad bin Salman (MBS), conducătorul de facto al Arabiei Saudite (prieten vechi al lui Jared Kushner), iar o altă super-arteră – numele șeicului Muhammad bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Inutil să precizez că în cele 38 de pagini ale mărețului plan nu se pomenește nimic despre un stat palestinian.

Arhitecții principali ai Marelui Trust sunt americano-israelienii (care au „rezolvat” problema ajutoarelor umanitare – Gaza Humanitarian Foundation), cu expertiză din partea unui ONG care aparține fostului premier Tony Blair. În primul an, Israelul va gestiona problemele de securitate, urmând ca în următorii nouă ani securitatea internă să fie asigurată cu contractori militari privați din Occident. La finalul celor zece ani, „o politică palestiniană reformată și deradicalizată va fi gata să înlocuiască” Marele Trust în administrarea Fâșiei. Formula e mai ambiguă decât ideile premierului Netanyahu despre viitorul Gazei, dar la fel de fermă în ce privește refuzul existenței unui stat palestinian.