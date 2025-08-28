În interviul acordat marți Fox News, Witkoff a anunțat (era să spun „cu surle și trâmbițe”, dar imaginea e palidă) o grandioasă întâlnire, prezidată de însuși Donald J. Trump, având ca temă „planul cuprinzător” pe care Administrația îl pregătește pentru Gaza postbelică. Informația- șoc e că există un astfel de plan. Ba chiar unul “robust” și „bine intenționat”. Iar poziția țării sale – asemenea, robustă și bine intenționată: „Mulți oameni vor vedea cât de robustă este și cât de bine intenționată este și reflectă motivele umanitare ale președintelui Trump”.

Ce a declarat Specialul a sunat de la ridicol la grotesc: „Vom rezolva această problemă într-un fel sau altul, cu siguranță înainte de sfârșitul acestui an”. După ce a aliniat perfect poziția Statelor Unite cu a guvernului de extremă dreapta de la Ierusalim în ce privește refuzul unui acord parțial de încetare a focului (mai pe înțeles: refuzul oricărui acord), marele diplomat amator s-a declarat, totuși… deschis negocierilor.

E drept că pe 18 august, Trump exprima, cu majuscule pe Truth Social, poziția lui Netanyahu, iar pe 19 august admitea că ar putea fi luată în considerare și propunerea unui acord etapizat de încetare a focului. Dar poate că aceste gândiri și răs-gândiri de la o zi la alta fac parte din anunțatul plan robust.

La Fox News, Witkoff a tras în telespectatori cu aiureli la foc automat: „Vom purta o negociere, dacă vor, cu privire la cum va arăta a doua zi în Gaza, după ce se va termina totul, și care este definiția Hamas… dar îi vrem cu tărie… pe toți acei ostatici acasă… (…). Israelul a anunțat, de asemenea, că este deschis să continue discuțiile cu Hamas”. Ultima afirmație, făcută hodoronc-tronc, se încadrează însă la capitolul minciuni sfruntate.

În timp ce Steve Witkoff își exhiba confuziile la Fox News, premierul israelian, într-un interviu cu un podcaster american, nimerea la țintă, oferindu-i președintelui de la Casa Albă râvnita confirmare: masacrul din 7 octombrie nu s-ar fi întâmplat, dacă Donald Trump ar fi fost președinte!

La ora când scriu, mult după miezul nopții, nu se cunoaște rezultatul grandioasei întâlniri despre soarta Gazei. Agenția Reuters a aflat de la un înalt oficial al Casei Albe că grandioasa întâlnire este o simplă „întâlnire politică”, una dintre cele care se organizează frecvent. Între participanți, CNN îi indică pe ginerele președintelui (și consilierul său în primul mandat), Jared Kushner – despre care Witkoff declara că este… „rabinul” său în problemele Orientului Mijlociu – precum și pe fostul premier britanic, Tony Blair (Cvartetul pentru Orientul Mijlociu, celebra foaie de parcurs pentru două state – Israel și Palestina etc. etc.). Din partea Israelului prespun că va fi de față, Gideon Saar, ministrul de Externe, aflat în această săptămână într-o vizită în Statele Unite.

Cel mai nou zvon care circulă în Israel este despre o vizită a președintelui Trump la Ierusalim, în cursul lunii septembrie. Mi se pare improbabilă, cu toate că Steve Witkoff s-a întrecut pe sine să îl convingă cât este de iubit acesta, chiar și în Gaza.

