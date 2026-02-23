Ali Khamenei (86 de ani), Liderul Suprem al Iranului, un alt cunoscut iubitor de pace, care până de curând s-a ocupat să închidă gurile protestatarilor (peste 2.900, conform statisticilor oficiale de la Tehran), răspunde la amenințările lui Trump cu amenințări epopeice: „Mai periculoasă decât nava de război este arma care o poate trimite pe fundul mării”.

Analiștii militari vehiculează varii scenarii, inclusiv cel mai puțin plauzibil – că primele lovituri vor veni din Iran. În această situație, inventatorii jocului de șah (sau cu siguranță cei ce l-au reinventat) nu au niciun interes să folosească „avantajul primei mutări”. Vor lăsa Statele Unite în colaborare cu Israelul să joace cu piesele albe, rezervându-și astfel dreptul de a se victimiza și a-și legitima un eventual răspuns crunt. De ce s-ar preocupa regimul ayatollahilor, care nu are milă de propriul popor, de victimele colaterale provocate oriunde în Orientul Mijlociu, dar mai ales în Israel?

Declarațiile liderului de la Casa Albă, făcute la reuniunea Consiliului Păcii (19 februarie), nu păreau a susține opinia că războiul va fi declanșat prea curând. „Poate vom face o înțelegere. Veți afla în următoarele probabil zece zile”. Mai rămân, deci, vreo cinci zile de pace. Ne-a sugerat chiar că ar putea să nu existe război, dacă între timp va fi confirmată o treia rundă de negocieri și acestea se vor finaliza cu o „înțelegere semnificativă” (orice ar putea însemna asta în viziunea lui Trump). Am învățat însă că Magicianul de la Casa Albă își schimbă opiniile cu talent de iluzionist.

Se înșală, cred, cei care – susținând că un atac american nu este iminent – invocă Ramadanul, luna sacră de post în calendarul musulman, ce se va încheia abia pe 18 martie. Dar în Orientul Mijlociu s-au purtat războaie dure în perioada Ramadanului, pornite de musulmanii înșiși. Ultimul – în 1973, când evreii se aflau în Yom Kippur și o coaliție de state musulmane, aflate în Ramadan, a lansat un atac asupra Israelului.

Nici știrea că joi este planificată a treia rundă de negocieri americano-iraniene, nu oferă garanții că nu va începe până atunci războiul. Să ne amintim de demersul lui Trump înaintea Războiului de 12 zile din iunie 2025, când i-a lăsat pe iranienii să creadă că ar urma a șasea rundă de negocieri, deși știa că Israelul va declanșa un atac-surpriză, căruia i s-a alăturat.

În fine, nici ideea că războiul n-ar putea fi pornit înainte de Discursul Anual despre Starea Uniunii – ținut de președintele Trump, mâine, 24 februarie, în fața Congresului – nu are temeiuri solide. Un atac limitat i-ar oferi Președintelui Păcii ocazia de a declara o victorie zdrobitoare și a se felicita singur pentru respectarea angajamentului de a ține departe de poporul său orice fel de amenințare. Precizez că, așa cum arată sondajele de opinie, doar 36 la sută dintre americani sprijină un eventual război cu Iranul.

Până Președintele Păcii va lua o decizie, Steve Witkoff, Trimisul său Special în Orientul Mijlociu și Pretutindeni s-a trezit vorbind, cum îi este obiceiul, într-un interviu la Fox News: „Nu vreau să folosesc cuvântul «au capitulat», dar de ce nu au capitulat [iranienii]?”.

Omologul lui Witkoff la negocieri, Abbas Araghchi, șeful delegației iraniene, ministrul de externe al Tehranului – care nu se trezește niciodată vorbind, decât dacă e trezit de Liderul său Suprem – și-a afirmat ieri, într-un interviu la CBS News, speranța că a treia rundă de discuții de la Geneva, reconfirmată pentru joi, 26 februarie, va fi o bună șansă în favoarea unei soluții diplomatice la problema nucleară a Iranului.

Odată cu intrarea în Mediterana, la 20 februarie, a „USS Gerald R. Ford” – cel mai mare și mai bine echipat tehnologic portavion din lume – a crede că o asemenea concentrare de forțe militare americane este numai pentru descurajare denotă un optimism înduioșător de nerealist.

