Alfred Nobel (1833-1896), distins om de afaceri și chimist – inventatorul dinamitei – părintele fundației care oferă prestigioasele premii, și-a dorit ca Nobelul pentru Pace să fie atribuit personalității ce „a depus cea mai consistentă sau mai eficientă muncă în slujba fraternității între națiuni”. (Veștile care au ajuns la urechile presei din spatele ușilor închise de la Sharm El-Sheikh sunt mult mai optimiste decât niciodată la negocierile eșuate din martie).

Premiul Nobel constă într-o frumoasă medalie cu un diametru de 6,6 centimetri– proiect al marelui sculptor norvegian Gustav Vigeland, lucrare a gravorului suedez Erik Lindberg – din aur de 18 carate. Odată cu medalia și diploma, laureatul obține și un cec cu 11.000.000 de coroane suedeze, echivalentul a 1.166.203, 4717 dolari. (Intrăm astăzi în a patra zi a negocierilor de încetare a focului în Gaza).

La Sharm El-Sheikh, laitmotivul e neschimbat: cererea de asigurări ferme din ambele părți, tipică Orientului Mijlociu, unde adevărul și minciuna se deghizează unul într-alta, când nu le slujește să fie recunoscute. Hamas vrea garanții că, după ce va returna și ultimul ostatic, nu va reporni războiul, Guvernul Netanyahu cere garanții că Hamas nu va profita de oprirea ofensivei pentru a se reînarma. Cu privire la aceste temeri reciproce și la altele, a răspuns marți seara președintele Trump, declarând: „Odată ce acest acord se va concretiza, dacă se va concretiza, vom face tot posibilul; avem multă putere pentru a ne asigura că toată lumea respectă acordul”. Problema ar fi doar că părțile cer garanții înainte de a-și pune semnătura pe document.

Echipa premierului Netanyahu este condusă de cel mai loial demnitar al său, un alter ego prin patosul pe care îl pune în dezbateri – Ron Dermer, ministrul Afacerilor Strategice. Alături de el, personalități redutabile, a căror experiență profesională arată că, în acest moment, interesul major al părții israeliene se îndreaptă spre chestiuni tehnice legate de recuperarea celor 48 de ostatici (între care 20 sunt încă în viață): generalul de brigadă Gal Hirsch, coordonatorul negocierilor privind captivii și dispăruții din atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, dr. Ophir Falk, consilierul lui Netanyahu pe probleme de politică externă, specialist în contraterorism, generalul Nitzan Alon, șeful Unității pentru Ostatici și Persoane Dispărute a Tzahal (armata israeliană), precum și adjunctul diretorului Mossad.

Echipa Hamas e condusă de dr. Khalil Ismail Ibrahim Al-Hayyah, supraviețuitor al atentatului de la Doha din 9 septembrie (în care unul dintre fiii săi a fost ucis). Este considerat un moderat al delegației palestiniene, contrar radicalului Zaher Jabarin (supraviețuitor și el al atacului din 9 septembrie).

Chestiunea sensibilă este că la Sharm El-Sheikh erau așteptați aseară reprezentanți ai așa-numitelor „grupări armate marginale”, Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei și Jihadul Islamic Palestinian. Ambele dețin ostatici israelieni. Se vor alătura probabil Hamas în negocieri, ceea ce ar putea constitui un factor generator de disensiuni și diversiuni. (Despre a patra grupare care deține ostatici, anunțată în urmă cu trei zile de Ankara, nu se știe încă mare lucru).

Luând în calcul, probabil, că mâine lumea va afla numele celui care a câștigat anul acesta Nobelul pentru Pace, președintele Donald J. Trump a anunțat ieri că sâmbătă se va îndrepta spre Orientul Mijlociu, precizând și că un acord este (din nou!) „foarte aproape”.

Dacă președintele Statelor Unite va avea norocul lui Barack Obama și i se va decerna Nobelul pentru realizări viitoare, există speranța ca, încununat de prestigiul acestor lauri, Trump să convingă părțile să perfecteze repede acordul, ca să poată începe un simulacru de pace în Gaza, urmând ca „detaliile” să le rezolve personal, după 10 decembrie, când va fi intrat deja în posesia foarte înaltei distincții.

