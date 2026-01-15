Experimentul, formulat în cadrul școlii ruse de fiziologie, în linia cercetărilor lui Ivan Pavlov, arată un adevăr incomod: pericolul constant, chiar și fără agresiune directă, poate fi letal.

Astăzi, acest experiment nu mai este o lecție teoretică. Se desfășoară în timp real, la granița estică a Europei. Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei nu mai este un episod izolat, este o stare.

Această realitate a fost formulată limpede încă din secolul al XIX-lea de Carl von Clausewitz, care arăta în Despre război„războiul nu este un act independent, ci un instrument al politicii, o continuare a relațiilor politice, purtate prin alte mijloace”. Cu alte cuvinte, conflictul nu începe și nu se termină odată cu focul de armă, ci persistă atât timp cât relația de constrângere este menținută.

Pe 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la primul atac rus la scară largă. Patru ani de presiune continuă. Patru ani de stres colectiv. Patru ani în care Ucraina trăiește cu lupul în fața cuștii.

Rezistența, o funcție a sprijinului

Un fapt trebuie spus limpede: Ucraina rezistă. Nu pentru că amenințarea ar fi dispărut. Ci pentru că sprijinul există încă. Sprijin militar, sprijin financiar, sprijin politic. Atâta timp cât acest sprijin continuă, experimentul nu ajunge la finalul său logic. Ușa cuștii nu este complet închisă. Mielul mai respiră, mai luptă, mai trăiește.

Problema apare însă în altă parte. În interiorul Uniunii Europene și al comunității transatlantice se vorbește tot mai des despre „oboseala războiului”, despre costuri economice, despre necesitatea unor compromisuri și despre un nou „realism”. Dar experimentul, în esența lui biologică și psihologică, nu funcționează așa.

Mielul nu moare atunci când lupul mărește vocea sau arată colții. Moare atunci când ceilalți, cei de dincolo de laborator, decid că nu mai merită efortul să-l apere, să mențină bariera, să alimenteze rezistența.

Consecința nu este pacea, ci agonia înghețată

Dacă sprijinul pentru Ucraina scade semnificativ, rezultatul nu va fi pacea. Va fi o frică înghețată. Un conflict suspendat, o rană deschisă care nu se mai închide. Un stat vecin epuizat, ținut într-o tensiune permanentă, într-o stare de supraviețuire cronică, ce, la rândul ei, este letală.

Aceeași logică se regăsește și în alte zone de tensiune ale lumii: China menține Taiwanul sub presiune constantă fără atac direct, iar Coreea de Nord ține Coreea de Sud într-o stare de alertă permanentă de decenii. În toate aceste cazuri, supraviețuirea nu este efectul păcii, ci al sprijinului extern ferm.

Iar această stare nu se oprește la granița Ucrainei. Ea se transmite, se exportă, se propagă. Pentru România, miza nu este abstractă. Nu este geopolitică de conferință. Este geografie pură și simplă, bătută în hotarele de pe Prut și Dunăre.

Ucraina este, în această ecuație, spațiul tampon care absoarbe presiunea, care ține lupul la o oarecare distanță. Dacă acest spațiu cedează, se epuizează sau este lăsat într-o stare de moarte clinică, atunci cușca se mută. Literalmente. Granița experimentului se mută, ajunge la granița României.

Viitorul la marginea Prutului

România nu va fi, probabil, atacată brusc. Dar va fi ținută lângă pericol, zi de zi, an de an, exact ca în experiment. Va trăi cu percepția permanentă a amenințării, cu sirenele de alarmă, cu mișcarea trupelor la graniță, cu economia afectată de ceea ce se întâmplă la câțiva kilometri.

Tot Clausewitz avertiza că „indecizia politică prelungește războiul mai sigur decât orice eroare militară”. Nu lipsa armelor, ci ezitarea politică este cea care transformă conflictele în stări permanente de uzură.

Pentru că, în final, nu lupul poartă responsabilitatea morală principală. El își urmează natura, instinctul de prădător și de expansiune. Responsabilitatea aparține celor care văd experimentul desfășurându-se de ani buni, îi cunosc mecanismul și aleg totuși să numească abandonul „realism” și oboseala „pragmatism”.

Concluzia inevitabilă

Ucraina rezistă nu pentru că amenințarea a trecut, ci pentru că sprijinul încă există. În clipa decisivă în care acesta slăbește, experimentul intră în faza sa finală. Iar atunci, lupul nu va mai fi la marginea Ucrainei, ci la marginea României.

