În afara declarațiilor corporatiste (și inutile) în astfel de momente festiviste, este de interes cum au stat aceste companii cu… banii în anul electoral 2024. Oricum, nimeni din presă n-o să-i întrebe pe vânzători și cumpărători care a fost valoarea tranzacție. Când vine vorba de banii din presă, presa amuțește.

Anul trecut, compania Titluri Quality, care a cumpărat grupul G4Media, a avut o cifră de afaceri de 2,84 de milioane de lei, în creștere cu 15,2% față de anul anterior. Profitul net raportat de Titluri Quality a fost de 1,86 de milioane de lei, în scădere cu 13% față de anul anterior, conform Ministerului Finanțelor.

Firma Titluri Quality este controlată 100% de Radu Budeanu și a fost înființată în anul 2003. În decursul timpul, firma a purtat numele de 4 Everm Company Import-Export SRL și High Class Stones SRL.

Titluri Quality a avut un singur angajat în 2024, potrivit site-ului Ministerului Finanțelor.

G4 Global Journalism S.R.L este firma care operează site-ul G4Media. În 2024, G4 Global Journalism a avut o cifră de afaceri de 5,95 de milioane de lei (+97% față de 2023) și un profit net de 3.031.268 de lei (+187%). Bilanțul este mai mult decât bun în anul electoral 2024 pentru afacerea lui Pantazi&Tăpălagă, rata profitului fiind de 51%!

Acționarii G4 Global Journalism sunt, potrivit Registrul Comerțului: Dan Tăpălagă (48%), Cristian Pantazi (48%) și Cristian Drumcea (4%).

Societatea a avut 7 angajați.

Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi mai sunt asociați la firma Economedia Global Journalism S.R.L. cu participații de câte 45%. La această firmă, acționari minoritari sunt Cristian Drumcea (5%) și Elena Alexandra Deacu (5%), redactorul-șef al Economedia.

În 2024, Economedia Global Journalism, care operează Economedia, a derulat afaceri de 587.513 lei și a raportat un profit net de 284.706 lei, în creștere cu 824% (!!!) față de 2023. Firma a avut un singur angajat în 2024.

Prin această tranzacție, Radu Budeanu își consolidează poziția de mogul de presă în România. Totuși, trecând în revistă aceste bilanțuri, nu putem să nu ne întrebăm cum o firmă mai slabă din punct de vedere financiar (Radu Budeanu) a cumpărat două afaceri cu profituri frumușele (Tăpălagă&Pantazi).

Fotografii: Inquam Photos / George Calin, Agerpres

