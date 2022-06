Un proiect de lege privind funcționarea SRI, publicat de G4Media, spune că persoanele fizice și juridice vor putea fi obligate să acorde sprijin serviciului secret. O amenințare și pentru jurnaliști. „Nu vrea nimeni să reinstaureze vechea Securitate”, a fost și reacția președintelui Klaus Iohannis.

Din păcate, este foarte bine instaurată tradiționala neasumare. Inclusiv în rândul angajaților la stat care, prin fișa postului, chiar asta trebuie să facă: să-și asume. De aici replica mea de astăzi.

Cătălin Tolontan a publicat un text în care își cere scuze pentru că „am dat-o în bară” într-un dialog cu purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații (SRI).

Este vorba de o discuție telefonică între o colegă și purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, pe care colega l-a citat ulterior într-un articol. Ea întrebase dacă există o statistică a bărbaților ucraineni intrați în România de la invazia rusă, răspunsul a fost că SRI nu are atribuții legale aici și, mai mult, că e surprins că Poliția de Frontieră n-are statistica.

Colega nu vorbise până atunci cu Marincea și îl sunase oficial, nu ca pe un vechi prieten, iar purtătorul de cuvânt nu i-a spus să nu fie citat. Aici intervine fractura.

Pentru că, în primul rând, mi se pare foarte importantă problema asumării publice. Când o instituție, prin purtătorul de cuvânt, își asumă chiar și o părere – da, e ciudat că Frontiera nu știe câți bărbați ucraineni au intrat în țară – ea declanșează un șir de reacții, reacții care pot duce la îmbunătățirea situației.

Recomandări Digi 24 l-a concediat pe CTP, singurul care a vorbit pe post despre legile siguranței naționale

Sigur, nu e necesar ca purtătorul de cuvânt să și-o asume, o poate zice off the record, are pârghia asta.

E un cu totul și cu totul alt impact când Marincea sau oricine zice, oficial, că-i aiurea că Frontiera nu știe câți bărbați ucraineni au intrat în țară decât atunci când spune asta un utilizator obișnuit de Facebook.

Bun. Și de ce nu era obligată colega să-l întrebe pe purtător de cuvânt dacă discuția e on sau off the record? Pentru că a sunat fix omul care, zi de zi, ar trebui să-și asume răspunsuri către presă. Și care, în plus, are posibilitatea să transmită, dacă instituția lui nu este vizată, că nu vrea să fie citat. O poate face chiar dacă e în dezavantajul publicului.

Purtătorii de cuvânt fără cuvinte

Iar discuția vine într-un moment în care tot mai puțini purtători de cuvânt își asumă orice, de la o simplă informație transmisă telefonic la informații care „să nu deranjeze”.

În noiembrie, am fost invitat să iau parte la un experiment PressOne în care sunam purtători de cuvânt ai unor instituții și ceream o informație simplă. Am sunat la Primăria Sector 3 (PS3) și am pus o întrebare (o adresasem și-n scris, fără să primesc răspuns) legată de moartea unui muncitor pe un șantier al PS3.

Recomandări Anunțul anului în presă: CTP, concediat de la Digi24. În ultima emisiune, criticase gafa din emisiunea lui Cosmin Prelipceanu

Purtătorul de cuvânt mi-a recunoscut, la telefon, că citise materialul, însă nu mi-a putut oferi un răspuns la întrebare. A promis că va reveni a doua zi, dar nu s-a mai întâmplat.

De ce nu îmi cer scuze

Un ziarist nu trebuie să se gândească înainte de publicarea unui text dacă va deranja sau nu pe cineva, dacă ar face asta ar vicia cu totul scopul profesiei sale. Cred că ar trebui să fie valabil același lucru și în cazul slujitorilor publici, pentru că asta vine fix în folosul bunei funcționări a statului nostru șontâc.

Altfel, vom trăi în continuare în lumea purtătorilor de cuvânt care, la umbra comodă a neasumării, nu vor zice nimic, tocmai ca să „nu scape ceva pe post”, ceva care ar putea să zdruncine scaunul capitonat al lor și al șefilor lor. Sau al șefilor instituțiilor conexe, fiindcă o vorbă nepotrivită ar putea avea efectul unei pietre aruncate în linul lac al omertei. Așa gândesc mulți de la stat: să nu cumva să deranjăm alte instituții care colaborează cu noi.

De aceea, subliniez: nu trebuie să ne cerem scuze față de SRI pentru că un coleg a citat purtătorul de cuvânt, chiar dacă instituția lui nu era vizată.

Recomandări De ce nu funcționează campaniile antidrog făcute în România. „Informare și servicii. Nu merge să-i judecăm pe oamenii ăștia”

Sigur, se întâmplă ca unii ziariști să aibă surse – persoane – în anumite instituții și, la un moment dat, aceștia să furnizeze o informație de interes public. Un astfel de caz este de manual, adică e obligatoriu să-l întrebi pe omul respectiv dacă vrea sau nu să își dezvăluie numele.

Nu era însă cazul de față, unde colega vorbea oficial cu un purtătorul de cuvânt.

Sigur, când greșim, nu greșește Tolo sau X sau Y. Greșim ca redacție și trebuie să ne asumăm acest lucru. Așa cum cerem, la rândul nostru, asumare. Și asta pentru că, în afară de cel care scrie textul, există un editor sau doi, există un responsabil de ziar, există o întreagă echipă care se sprijină și dă la șmirghel pentru produsul finit.

Dar aici nu este o greșeală, ci o lipsă de asumare pentru care nu e necesar să ne cerem scuze. Fiindcă, altfel, devine o politică de țară.

Foto: Agerpres

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro ȘOC! Ce tarif are Sofia Vicoveanca la o nuntă în 2022. Mulți vor fi uimiți, e INCREDIBIL...

Observatornews.ro Bestie cu chip de om. Doi pui de câine ucişi în chinuri de un copil de 12 ani. Poliţia s-a autosesizat, ce riscă băiatul

HOROSCOP Horoscop 7 iunie 2022. Balanțele ar putea primi de la unul dintre parteneri un cadou sub forma unor opinii foarte clar formulate

Știrileprotv.ro Shakira se mută la 7.500 km depărtare de Pique. Ce țară a ales și cum arată vila de 16 milioane de euro în care va locui. GALERIE FOTO

Orangesport.ro Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Un bărbat din Arad s-a internat pentru prima dată la 52 de ani, după ce a început să se simtă rău și a slăbit 15 kg: „Operația te face cum ai fi...

PUBLICITATE Maurice Munteanu, live despre tendințele verii și cum să le interpretezi în stilul tău