Mulți șoferi consideră că simplul fapt că au o mașină hybrid garantează automat un consum mic. În realitate, pentru a obține maximum de eficiență, este nevoie de atenție la detalii, răbdare în trafic și o înțelegere de bază a modului în care funcționează sistemul hybrid.

Cu câteva ajustări simple, poți reduce semnificativ consumul de combustibil, poți proteja bateria și poți avea o experiență de condus mai lină și mai economică. Mai jos găsești șapte sfaturi practice, ușor de aplicat în utilizarea de zi cu zi.

Condu anticipativ și evită accelerările bruște

Un stil de condus lin este esențial pentru un vehicul hybrid. Accelerările agresive forțează motorul termic să intre rapid în funcțiune, ceea ce duce la un consum mai mare de combustibil. În schimb, dacă accelerezi progresiv și constant, sistemul hybrid va favoriza utilizarea motorului electric, care este mult mai eficient, în special la viteze mici și medii.

Condusul anticipativ înseamnă să privești mai departe în trafic, să observi semafoarele, aglomerația sau mașinile care încetinesc și să îți adaptezi viteza din timp. Astfel, eviți frânări și accelerări repetate, care consumă energie suplimentară. În oraș, unde un hybrid poate funcționa frecvent în mod electric, acest stil de condus face o diferență majoră în consumul final.

Folosește eficient frânarea regenerativă

Frânarea regenerativă este una dintre cele mai importante tehnologii ale unui vehicul hybrid. În loc ca energia să se piardă sub formă de căldură, așa cum se întâmplă la mașinile clasice, sistemul hybrid transformă energia de frânare în electricitate, care este stocată în baterie.

Pentru a profita la maximum de acest sistem, trebuie să frânezi din timp și constant. Dacă frânezi brusc, mașina va folosi mai mult frânele clasice și mai puțin sistemul regenerativ. În schimb, o frânare ușoară și progresivă permite recuperarea unei cantități mai mari de energie.

În timp, acest obicei nu doar că reduce consumul de combustibil, dar contribuie și la o uzură mai mică a sistemului de frânare. Găsești aici numeroase modele de mașini hybrid cu sisteme de frânare regenerativă.

Menține o viteză constantă

Variațiile frecvente de viteză duc aproape întotdeauna la un consum mai mare. Când accelerezi și încetinești des, sistemul hybrid este nevoit să comute frecvent între motorul electric și cel termic, ceea ce reduce eficiența generală.

Pe drumurile extraurbane sau pe autostradă, menținerea unei viteze constante este una dintre cele mai simple metode de a economisi combustibil. Dacă mașina este dotată cu cruise control, folosește-l atunci când condițiile de trafic o permit. Acesta menține viteza stabilă și elimină fluctuațiile minore cauzate de accelerările involuntare.

Este important să reții că, la viteze foarte mari, avantajele unui hybrid scad, deoarece motorul termic devine principalul furnizor de energie. De aceea, un stil calm și echilibrat este întotdeauna mai eficient.

Verifică periodic presiunea în anvelope

Anvelopele joacă un rol crucial în consumul de combustibil. Dacă sunt subumflate, rezistența la rulare crește, iar mașina va avea nevoie de mai multă energie pentru a se deplasa. Acest lucru afectează direct consumul, indiferent de tipul de motorizare.

Verifică presiunea în anvelope cel puțin o dată pe lună și înainte de drumurile lungi. Respectă valorile recomandate de producător, care sunt de obicei trecute în manualul mașinii sau pe stâlpul ușii șoferului. Pentru vehiculele hybrid, unde fiecare procent de eficiență contează, anvelopele corect umflate pot face o diferență reală în consumul zilnic.

Folosește eficient sistemele de climatizare

Aerul condiționat și încălzirea consumă energie, iar într-un vehicul hybrid această energie provine fie din baterie, fie din motorul termic. În oraș, utilizarea excesivă a climatizării poate forța pornirea motorului termic mai des, crescând consumul de combustibil.

Folosește climatizarea moderat și, atunci când este posibil, optează pentru setări automate, care sunt de obicei optimizate pentru eficiență. La viteze mici, ventilația naturală poate fi o alternativă, iar în sezonul rece, încălzirea scaunelor este adesea mai eficientă decât încălzirea întregului habitaclu.

Un vehicul hybrid poate fi extrem de economic, dar doar dacă este condus în mod inteligent. Stilul de condus, atenția la detalii și folosirea corectă a funcțiilor mașinii au un impact major asupra consumului final. Accelerările line, frânarea regenerativă folosită eficient, menținerea unei viteze constante și grija pentru greutate, anvelope și climatizare sunt elemente simple, dar esențiale.

Prin aplicarea acestor sfaturi, nu doar că vei economisi combustibil, dar vei contribui și la prelungirea duratei de viață a sistemului hybrid și la o experiență de condus mai relaxată. În final, un hybrid nu înseamnă doar o mașină mai modernă, ci și o invitație la un stil de condus mai responsabil și mai eficient.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără oficial Carrefour România. Detaliile afacerii
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
Elle.ro
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
gsp
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
GSP.RO
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.RO
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Avantaje.ro
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Casa memorială din Constanța a marelui doctor Alexandru Pesamosca a ajuns o ruină. Medicul pediatru și-a câștigat pentru eternitate supranumele de „Îngerul Copiilor”
Știri România 13:00
Casa memorială din Constanța a marelui doctor Alexandru Pesamosca a ajuns o ruină. Medicul pediatru și-a câștigat pentru eternitate supranumele de „Îngerul Copiilor”
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul rapid pentru cocaină făcut de Marian Ceaușescu. Avocat: „Domnul primar nu este idiot să facă teste dacă era drogat”
Știri România 11:50
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul rapid pentru cocaină făcut de Marian Ceaușescu. Avocat: „Domnul primar nu este idiot să facă teste dacă era drogat”
Parteneri
Cum a decis lăcomia unui rege al Ungariei destinul Valahiei. Compromisurile pe care a fost nevoit să le facă urmașul învingătorului de la Posada
Adevarul.ro
Cum a decis lăcomia unui rege al Ungariei destinul Valahiei. Compromisurile pe care a fost nevoit să le facă urmașul învingătorului de la Posada
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Fanatik.ro
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Parteneri
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Elle.ro
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Victor Rebengiuc, amenințat cu moartea. Mesajul revoltător primit de actor. Polițiștii au luat măsuri
Stiri Mondene 12:53
Victor Rebengiuc, amenințat cu moartea. Mesajul revoltător primit de actor. Polițiștii au luat măsuri
Viața neștiută a Iuliei Vântur în India. Cu ce momente grele s-a confruntat vedeta: „Cea mai neagră perioadă”
Stiri Mondene 12:45
Viața neștiută a Iuliei Vântur în India. Cu ce momente grele s-a confruntat vedeta: „Cea mai neagră perioadă”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
"Cât de idioţi suntem?" Reacţia virală a unui turist străin impresionat de facilităţile "verzi" din Sibiu 
ObservatorNews.ro
"Cât de idioţi suntem?" Reacţia virală a unui turist străin impresionat de facilităţile "verzi" din Sibiu 
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie
Libertateapentrufemei.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie
Parteneri
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.ro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Mediafax.ro
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Pacienții vor putea cere gratuit a doua opinie medicală. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
KanalD.ro
Pacienții vor putea cere gratuit a doua opinie medicală. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților

Politic

Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Politică 11 feb.
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Politică 11 feb.
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Deputatul AUR declarat „dușman al poporului ucrainean” l-a adus la disperare pe un vecin. Ce acuzații i se aduc în instanță
Fanatik.ro
Deputatul AUR declarat „dușman al poporului ucrainean” l-a adus la disperare pe un vecin. Ce acuzații i se aduc în instanță
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe