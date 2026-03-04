Lumina naturală: Factorul care schimbă perspectiva

Iluminatul unei mansarde nu este doar o castă de estetică, ci și de sănătate. Studiile arată că lumina naturală primită de sus este până la trei ori mai intens decât cea oferită de ferestrele verticale. Pentru a răspunde acestor nevoi, utilizarea unor ferestre de mansardă de calitate a devenit o prioritate în proiectele de renovare.

Gama de ferestre de mansardă de la FAKRO se remarcă prin inovații precum sistemul  topSafe, care sporește rezistența la efracție, un aspect deseori neglijat în cazul acoperișurilor. Pe de altă parte, pentru cei care caută un raport calitate-preț imbatabil fără a face compromisuri la capitolul etanșeitate, produsele OptiLight soluția ideală. Acestea sunt proiectate să reziste condițiilor climatice din România, oferind o barieră eficientă împotriva pierderilor de căldură.

Analiză: Cum transformi podul în spațiu locuibil. Tendințele anului în materie de design și eficiență energetică
Foto: optilight.ro

Soluții moderne pentru arhitectura urbană: Ferestre acoperiș terasă

O tendință tot mai vizibilă în marile orașe precum București sau Cluj-Napoca este construcția de clădiri cu acoperiș plan. Această abordare arhitecturală a impus necesitatea montării de ferestre acoperiș terasă. Acestea transformă radical interioarele întunecoase ale ultimelor etaje, aducând lumina soarelui direct în inima casei.

Brandul FAKRO mină acest segment cu modelul avansat, dotate cu geamuri antiefracție și posibilitatea de a fi integrat în sistemele de tip „Smart Home”. O astfel de fereastră pentru acoperiș terasă nu doar că oferă o iluminare spectaculoasă, dar dispune și de parametri de izolare termică excelenți, esențiali pentru a menține un climat interior optim atât în ​​​​​​​​​​​timpul iernilor aspre, cât și în caniculă verii.

Analiză: Cum transformi podul în spațiu locuibil. Tendințele anului în materie de design și eficiență energetică
Foto: optilight.ro

Accesul sigur: Importanța unor scări de acces la pod profesionale

O mansardă sau un pod nu pot fi considerate funcționale dacă accesul acestora este dificil sau periculos. Mulți proprietari fac greșeala de a folosi scări improvizate, însă tendințele actuale arată o orientare clară către scări de acces la pod certificate.

Producătorul FAKRO oferă o varietate de impresie pliabilă, realizarea lemnului de pin de înaltă calitate sau metal, care se strâng complet în tavan atunci când nu sunt folosite. Principalul avantaj al acestor scări de acces la pod este trapa termoizolantă. Aceasta funcționează ca un dop termic, împiedicând aerul cald din locuință să se piardă în spațiul neîncălzit al podului. Pentru proiecte cu buget optimizat, gama de scări din portofoliul OptiLight oferă durabilitate și simplificare în utilizare, fiind extrem de ușor de instalat chiar și de experiență minimă în construcții.

Eficiența energetică și sustenabilitatea

În contextul scumpirii energiei, alegerea componentelor pentru acoperiș nu mai este doar o decizie de design. O fereastră de mansardă veche sau prost izolata poate fi responsabilă pentru pierderi de căldură până la 25%. De aceea, specialiștii recomandă trecerea la soluții moderne. Produsele FAKRO și OptiLight sunt proiectate să respecte standardele actuale de eficiență, contribuind direct la scăderea faptelor lunare.

Concluzie

Fie că optați pentru eleganța și tehnologia avansată oferită de FAKRO , fie că alegeți funcționalitatea accesibilă a brandului OptiLight , transformarea podului într-un spațiu locativ este una dintre cele mai inteligente investiții imobiliare. Integrarea unor ferestre de mansardă adecvată, a unor ferestre acoperiș terasă în zonele plane și a unor scări de acces la pod sigure va transforma orice locuință într-un spațiu modern, luminos și mai ales, eficient.

Foto: optilight.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
SRI cheltuie 20 de milioane de euro pentru renovarea hotelurilor din administrare. Doar „imobilul Neptun” costă peste 7 milioane de euro
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună! Ce moment important au sărbătorit foștii soți. Cum au apărut în California. Foto
Elle.ro
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună! Ce moment important au sărbătorit foștii soți. Cum au apărut în California. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Dezvăluirea momentului în showbiz! Radu Vâlcan a rupt tăcerea direct din Thailanda: „Totul este pregătit...”. Ce se întâmplă chiar acum cu noile cupluri de la „Insula Iubirii”
Tvmania.ro
Dezvăluirea momentului în showbiz! Radu Vâlcan a rupt tăcerea direct din Thailanda: „Totul este pregătit...”. Ce se întâmplă chiar acum cu noile cupluri de la „Insula Iubirii”

Alte știri

Concedierile din administrația publică vor fi atacate de avocatul Poporului la CCR
Știri România 12:40
Concedierile din administrația publică vor fi atacate de avocatul Poporului la CCR
Cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA a fost admisă, în principiu, de Tribunalul București
Știri România 12:36
Cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA a fost admisă, în principiu, de Tribunalul București
Parteneri
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Adevarul.ro
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Fanatik.ro
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Financiarul.ro
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Elle.ro
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Stiri Mondene 11:51
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Câți bani ar fi primit Cristina Aiello pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Eliminată după nouă săptămâni din show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 11:30
Câți bani ar fi primit Cristina Aiello pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Eliminată după nouă săptămâni din show-ul de la PRO TV
Parteneri
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
TVMania.ro
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Frumusețea, industrie de milioane. Românii cheltuie până la 800 de euro pe an pentru tratamente
ObservatorNews.ro
Frumusețea, industrie de milioane. Românii cheltuie până la 800 de euro pe an pentru tratamente
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Mediafax.ro
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din &apos;77
KanalD.ro
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din &apos;77

Politic

România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Politică 03 mart.
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 03 mart.
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ce i-ar fi spus Kader Keita victimei sale, la câteva momente după accident. Video cutremurător cu momentul impactului. Update
Fanatik.ro
Ce i-ar fi spus Kader Keita victimei sale, la câteva momente după accident. Video cutremurător cu momentul impactului. Update
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului