Somnul nu este doar o necesitate biologică, ci un ritual care depinde enorm de mediul în care ne relaxăm. De multe ori, investim în saltele scumpe sau perne ergonomice, dar uităm un detaliu esențial: materialul care intră în contact direct cu pielea noastră timp de 8 ore pe noapte. Alegerea corectă a așternuturilor poate face diferența între o noapte agitată și un somn profund. Iată cum să jonglezi cu texturile pentru a-ți transforma dormitorul într-o oază de confort, indiferent de temperatura de afară.

Primăvara și Vara: Eleganța răcoroasă a Damascului

Când temperaturile încep să crească, corpul are nevoie de materiale care să permită pielii să respire și care să faciliteze reglarea termică. În acest context, materialul vedetă este, fără îndoială, damascul.

Damascul nu este doar un simbol al luxului hotelier, ci și o alegere extrem de practică. O lenjerie damasc se remarcă prin densitatea țesăturii și finisajul mercerizat, care îi conferă o strălucire discretă și o finețe aparte.

De ce să alegi damascul vara?

  • Ventilație optimă: Fiind realizat din bumbac de calitate superioară, acesta permite circulația aerului.
  • Senzație de răcoare: Textura fină rămâne proaspătă pe tot parcursul nopții.
  • Durabilitate: Rezistă la spălări frecvente fără a-și pierde forma sau albul impecabil.

Toamna și Iarna: Confortul pufos de tip Cocolino

Pe măsură ce primele semne ale iernii își fac apariția, prioritățile noastre se schimbă. Căutăm căldură, texturi moi și acea senzație de „cuib” care ne face să nu mai vrem să ieșim din pat în diminețile geroase.

Aici intervin celebrele texturi tip „fleece” sau plușate. Alegerea unei lenjerii cocolino este cea mai rapidă metodă de a pregăti dormitorul pentru sezonul rece. Acestea sunt realizate dintr-o microfibră densă, extrem de moale, care reține căldura imediat ce te-ai așezat în pat.

Avantajele lenjeriilor Cocolino în sezonul rece:

  1. Căldură instantanee: Nu mai trebuie să aștepți minute în șir ca așternutul să se încălzească de la temperatura corpului.
  2. Textură ultra-moale: Sunt ideale pentru persoanele cu piele sensibilă sau pentru copii, datorită fineții materialului.
  3. Fără călcare: Un mare plus este faptul că aceste lenjerii nu se șifonează, fiind gata de pus pe pat imediat după uscare.

Indiferent că preferi sobrietatea și prospețimea unei lenjerii din damasc sau căldura unei lenjerii cocolino, esențial este să schimbi așternuturile în pas cu anotimpul. O casă care „respiră” odată cu tine este o casă în care te vei odihni cu adevărat.

Tu cum îți pregătești dormitorul pentru noul sezon? Investește în materiale care îți răsfață simțurile și vei vedea cum calitatea vieții tale se îmbunătățește începând cu prima noapte de somn.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Daniel Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu: „O comparație onestă între două personalități politice”. Replica premierului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Elle.ro
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
gsp
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
GSP.RO
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
GSP.RO
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

De ce multor persoane le este greu să se atașeze emoțional și cum îi afectează imaginea iubirii perfecte din februarie. Psihoterapeut: „Retragerea nu e despre dezinteres. E un mecanism de protecție”
Analiză
Știri România 16:00
De ce multor persoane le este greu să se atașeze emoțional și cum îi afectează imaginea iubirii perfecte din februarie. Psihoterapeut: „Retragerea nu e despre dezinteres. E un mecanism de protecție”
Care este diferenţa între cartea electronică de identitate şi cartea de identitate simplă
Știri România 15:11
Care este diferenţa între cartea electronică de identitate şi cartea de identitate simplă
Parteneri
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Adevarul.ro
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Cum se putea salva femeia care a ars într-o mașină electrică în sectorul 6. Titi Aur, explicații despre nenorocirea de pe Bulevardul Constructorilor
Fanatik.ro
Cum se putea salva femeia care a ars într-o mașină electrică în sectorul 6. Titi Aur, explicații despre nenorocirea de pe Bulevardul Constructorilor
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Elle.ro
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Paul Ipate, piesă de teatru alături de Andrei Mateiu, Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Radu Micu și Ionuț Negoi: „6 inimi, 3 greșeli”
Stiri Mondene 15:46
Paul Ipate, piesă de teatru alături de Andrei Mateiu, Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Radu Micu și Ionuț Negoi: „6 inimi, 3 greșeli”
Noi imagini din casa Georgianei Lobonț. Cum arată bucătăria cântăreței, locul unde ea își începe dimineața
Stiri Mondene 15:38
Noi imagini din casa Georgianei Lobonț. Cum arată bucătăria cântăreței, locul unde ea își începe dimineața
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
ObservatorNews.ro
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Parteneri
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
GSP.ro
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
GSP.ro
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
Parteneri
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Mediafax.ro
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Daniel Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu: „O comparație onestă între două personalități politice”. Replica premierului
Politică 15:32
Daniel Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu: „O comparație onestă între două personalități politice”. Replica premierului
Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Politică 11:31
Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
Fanatik.ro
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată