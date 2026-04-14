Totuși, corpul tău nu este pregătit să reia fix același nivel de efort cu care l-ai obișnuit toamna trecută. Entuziasmul primelor zile cu soare te împinge adesea să tragi prea tare de tine, iar rezultatul imediat este o febră musculară severă sau o entorsă. Aplică imediat aceste reguli clare pentru a reîncepe antrenamentele corect și pentru a-ți proteja articulațiile.

Redu distanța la jumătate față de anul trecut

Nu încerca să alergi cinci kilometri din prima zi, chiar dacă mintea ta știe clar că poți face asta. Mușchii, tendoanele și articulațiile și-au pierdut din elasticitate în lunile lungi de inactivitate.

Începe prima săptămână alternând mersul alert cu alergarea ușoară. Aleargă două minute, apoi mergi un minut. Repetă acest ciclu timp de maximum douăzeci de minute în total.

Această metodă simplă readuce treptat corpul la ritmul dorit, fără a pune presiune mare pe genunchi. Crește distanța alergată continuu abia în a doua săptămână de antrenament.

Susține-ți articulațiile înainte de a forța ritmul

Reluarea efortului fizic cere o atenție deosebită la felul în care corpul tău reacționează la noul stres mecanic. Oricât de bine te încălzești pe marginea aleii, rigiditatea acumulată iarna se simte în primele mișcări.

În loc să aștepți să apară durerile ascuțite, ia măsuri preventive concrete. Poți apela, de exemplu, la câteva proceduri de fizioterapie pentru a-ți pregăti musculatura și articulațiile pentru șocurile alergării. Este o metodă excelentă de întreținere care îți readuce mobilitatea naturală, te ajută să te miști mult mai lejer pe traseu și scade considerabil riscul unor accidentări la început de sezon.

Verifică riguros starea pantofilor de alergare

Talpa încălțămintei sport își pierde proprietățile de amortizare în timp, chiar dacă a stat neatinsă pe raftul din dulap. Scoate pantofii pe care i-ai folosit anul trecut și inspectează-i atent la lumina zilei.

Dacă spuma tălpii este vizibil deformată, rigidă sau prezintă cute adânci pe părțile laterale, este momentul să îi arunci. O pereche uzată nu mai absoarbe șocurile asfaltului, transferând toată forța impactului direct în gleznele și genunchii tăi. Cumpără o pereche nouă, preferabil cu jumătate de număr mai mare decât pantofii de stradă, deoarece piciorul se umflă considerabil în timpul alergării.

Execută încălzirea dinamică doar înainte de efort

Evită întinderile statice înainte să începi să transpiri. Nu te opri să îți atingi vârfurile picioarelor timp de un minut, ținând genunchii drepți. Acest tip de întindere aplicat pe o musculatură neîncălzită crește semnificativ riscul de ruptură fibrilară.

Înainte de a începe să alergi, fă exclusiv mișcări care imită efortul. Execută zece genuflexiuni scurte, rotește brațele larg și fă câteva fandări ușoare pe loc. Încălzește articulațiile gleznelor prin rotiri ample. Păstrează întinderile statice, cele în care menții intenționat o poziție de tensiune, strict pentru finalul antrenamentului, când mușchii tăi sunt deja extrem de flexibili.

Revenirea pe pista de alergare este un pas excelent pentru sănătatea ta, atâta timp cât îl faci inteligent. Respectă limitele actuale ale corpului tău, crește efortul treptat și vei observa rapid cum rezistența fizică revine, permițându-ți să te bucuri de serile calde de primăvară.

