Ce presupune jocul responsabil în mediul online

Jocul responsabil înseamnă să privești cazinourile online din România drept spații pentru distracție, unde vă relaxați, socializați, descoperiți jocuri noi, însă nu depășiți niciodată limitele personale. 

Dacă sesizați că plăcerea dispare și apar frustrări sau tensiuni, acordați-vă o pauză. Practicați detașarea și reveniți doar atunci când vă simțiți bine dispuși. Această abordare echilibrată vă permite să vă bucurați de experiența de joc fără să vă afecteze bunăstarea generală.

Este recomandat să abordați sesiunea de joc cu aceeași relaxare cu care ați merge la un film sau ați petrece timp într-o cafenea cu prietenii. Mențineți controlul, luați decizii la rece și stabiliți-vă de la început obiectivele și urmăriți-le pe tot parcursul jocului.

Alegeți întotdeauna platforme licențiate și sigure

Primul pas implică selecția atentă a platformelor pe care alegeți să jucați. Accesați secțiunea „Despre noi”, adesea plasată la finalul paginii, unde trebuie să găsiți sigla ONJN și numărul licenței. Verificați aceste informații de fiecare dată, mai ales dacă platforma nu vă este cunoscută.

O platformă licențiată oferă următoarele caracteristici esențiale:

Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
Recomandări
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
  • respectă condițiile privind protejarea datelor personale;
  • folosește criptare SSL pentru toate operațiunile, astfel datele dumneavoastră nu pot fi interceptate;
  • pune la dispoziție jocuri cu rezultate aleatorii, certificate de audituri independente.

Stabiliți timpul dedicat jocului

Una dintre cele mai eficiente metode de a preveni alunecarea spre probleme constă în limitarea clară a timpului alocat distracției. Această disciplină vă permite să vă bucurați de joc fără să vă afecteze viața cotidiană.

Cum vă setați limitele:

  • stabiliți limitele și respectați-le cu strictețe;
  • stabiliți o durată pentru fiecare sesiune, precum 30 sau 60 de minute;
  • folosiți funcțiile integrate de pe platformă pentru limitare: la cazinourile licențiate, puteți seta limite de timp petrecut în cont.

Recunoașteți din timp semnele problematice

Oricât de atenți ați fi, există riscul ca distracția să se transforme în obicei neplăcut sau chiar problematic. Este important să știți când depășiți linia și când să apelați la resursele potrivite pentru a reveni la o abordare echilibrată.

Semne că jocul nu vă mai aduce doar satisfacții:

  • neglijați activitățile preferate, familia sau prietenii în favoarea timpului petrecut online;
  • simțiți stres, anxietate sau frustrare atunci când jucați.
Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”
Recomandări
Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Dacă observați unul sau mai multe semne, acționați rapid. Platformele licențiate oferă opțiunea de auto-excludere, prin care puteți suspenda accesul la jocuri pe o perioadă stabilită sau permanent. 

Alegeți jocuri potrivite și păstrați echilibrul

Diversitatea jocurilor disponibile la cazinourile online permite oricui să găsească variante atractive, cu tematici variate sau cu moduri de joc simple ori complexe. Alegerea corectă contribuie la o experiență plăcută și echilibrată.

Recomandări pentru alegerea jocurilor:

  • căutați sloturi și jocuri de masă cu RTP mare;
  • explorați jocurile demo;
  • evitați să jucați exclusiv sloturi cu volatilitate ridicată atunci când scopul este să vă relaxați.

Dacă doriți o sesiune scurtă, relaxantă, puteți alege ruletă sau sloturi cu tematică amuzantă. Evitați să schimbați drastic strategia de la o sesiune la alta. Această consistență vă ajută să mențineți controlul și să vă bucurați de experiență.

Folosiți resursele de informare și sprijin

Pe lângă informarea din surse credibile despre joc responsabil, puteți accesa instrumente gratuite care vă ajută să vă monitorizați comportamentul și să rămâneți mereu la curent cu cele mai noi practici de siguranță:

Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Recomandări
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
  • site-ul ONJN pentru anunțuri, ghiduri și informații despre legislație;
  • platforme independente de informare unde jucătorii își împărtășesc experiențele;
  • secțiunile dedicate jocului responsabil de pe platformele licențiate;
  • organizații specializate în consiliere pentru gestionarea emoțiilor asociate acestei activități.

Rețineți că accesul la jocurile de noroc online este interzis persoanelor sub 18 ani și că fiecare jucător devine mai responsabil atunci când se informează corect înainte și folosește unelte de auto-control.

Cultivați obiceiul de a evalua regulat cum vă simțiți în timpul și după joc. Dacă constatați că această activitate vă aduce în continuare zâmbete și momente de destindere, sunteți pe drumul cel bun. Jocurile online pot deveni o mică oază de liniște în rutina zilnică, un spațiu unde să vă deconectați și să vă bucurați de câteva momente de neuitat, atâta timp cât le abordați cu înțelepciune și moderație.

Foto: Shutterstock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Viva.ro
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
Elle.ro
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
gsp
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.RO
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.RO
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Parteneri
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Libertateapentrufemei.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Ziua Marinei se sărbătorește în 6 orașe din România. Ce evenimente vor fi organizate
Știri România 11:49
Ziua Marinei se sărbătorește în 6 orașe din România. Ce evenimente vor fi organizate
Rata anuală a inflației a crescut enorm în iulie, iar energia electrică e în topul scumpirilor. Care alimente sunt cele mai scumpe
Știri România 11:08
Rata anuală a inflației a crescut enorm în iulie, iar energia electrică e în topul scumpirilor. Care alimente sunt cele mai scumpe
Parteneri
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Adevarul.ro
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Cât costă inelul de logodnă primit de Georgina Rodriguez de la Cristiano Ronaldo. Diamantul ar avea între 15 și 37 de carate
Stiri Mondene 12:05
Cât costă inelul de logodnă primit de Georgina Rodriguez de la Cristiano Ronaldo. Diamantul ar avea între 15 și 37 de carate
Legătura nebănuită dintre Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 și Alin Simoiu, fostă ispită masculină în emisiunea de la Antena 1
Stiri Mondene 11:56
Legătura nebănuită dintre Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 și Alin Simoiu, fostă ispită masculină în emisiunea de la Antena 1
Parteneri
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Elle.ro
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
TVMania.ro
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
ObservatorNews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Libertateapentrufemei.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Parteneri
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Gigi Becali, atac cu „talpa sus” în direct la TV: „Îi spulber pe amândoi, îi decapitez!”
GSP.ro
Gigi Becali, atac cu „talpa sus” în direct la TV: „Îi spulber pe amândoi, îi decapitez!”
Parteneri
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
KanalD.ro
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
KanalD.ro
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate

Politic

Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
Politică 08:03
Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 11 aug.
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Parteneri
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Spotmedia.ro
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Fanatik.ro
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn
Spotmedia.ro
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn