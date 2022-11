Flip.ro oferă cumpărătorilor care așteaptă Black Friday telefoane ca noi la prețuri începând cu 99 Lei

Campania de Black Friday se desfășoară între 10 și 13 noiembrie, pe flip.ro.

Românii își fac planuri din timp pentru Black Friday

În campania de Black Friday din anul 2021, Flip.ro au vândut telefoane în valoare totală de peste 1.3 milioane EUR, cu o medie de 1.700 RON per comandă, semn că românii sunt pregătiți să facă investiții cu această ocazie. În plus, aceștia au petrecut, în medie, sub 5 minute pe platformă, un alt semn că ofertele au fost urmărite din timp, iar cumpărătorii și-au evaluat cu atenție opțiunile, preferând oferta Flip.ro.

Anul acesta, platforma a pus la dispoziția clienților un landing page dedicat, pe care s-au putut înscrie până în data de 9 noiembrie, pentru a fi primii anunțați despre momentul exact al lansării pe flip.ro, unde vor vedea toate ofertele disponibile de Black Friday.

Telefoane ca noi la prețuri începând cu 99 RON

Ofertele de Black Friday disponibile pe Flip.ro includ:

iPhone SE (prima generație) la doar 99 RON;

iPhone 7, la prețuri începând cu doar 449 RON;

iPhone XR, de la 999 RON (reducere de 500 de lei);

iPhone 11, de la 1599 RON (reducere de 340 de lei);

Samsung Galaxy S21, la 2599 RON (reducere de 600 de lei).

Start-up-ul românesc pune la dispoziția cumpărătorilor 10.000 de telefoane recondiționate la cele mai înalte standarde. Telefoanele care ajung în service-ul Flip.ro trec printr-un set complet de 30 de teste de hardware și software. De Black Friday oferă garanție extinsă de 24 de luni, tocmai pentru a întări ideea că un telefon recondiționat, trecut prin testele Flip.ro, devine ca nou. Printre telefoanele recondiționate la cele mai înalte standarde se găsesc numeroase modele de iPhone, dar și de la producători precum Samsung, Xiaomi sau Huawei.

Românii apreciază beneficiile telefoanelor recondiționate

„Știm deja, în baza unui studiu comandat de noi, că o treime dintre români așteaptă Black Friday pentru a-și achiziționa un nou telefon, evenimentul anual fiind popular datorită reducerilor considerabile, dar și deoarece, credem noi, românii au început să fie mai chibzuiți. Flip.ro răspunde acestor nevoi tot anul, nu cu telefoane noi, ci cu telefoane ca noi dintre modelele populare pe piața românească la prețuri competitive, și cu atât mai mult de Black Friday, când avem cele mai mari reduceri din an. Anul trecut modelele best-seller s-au epuizat în primele ore, semn că românii apreciază telefoanele recondiționate ca o soluție smart pentru buzunare. Mai mult decât atât, toate cele 4.000 de telefoane pe care le-am avut disponibile pe site pentru Black Friday s-au vândut pe durata campaniei, astfel că anul acesta vom dubla numărul de telefoane disponibile pe site, ajungând la 10.000.”, declară Alex Burghelia, co-fondator Flip.ro.

Pe site-ul Flip.ro, cumpărătorii pot găsi pe toată durata anului telefoane recondiționate, la prețuri cu până la 40% mai mici comparativ cu modelele noi, la calitate înaltă, și cu aceleași beneficii. De Black Friday, prețurile telefoanelor recondiționate scad și mai mult și vin la pachet cu beneficii precum:

garanție de 24 de luni, la fel ca în cazul telefoanelor noi;

30 zile drept de retur;

transport gratuit, inclusiv la EasyBox;

verificarea coletului la livrare.

9 din 10 cumpărători recomandă Flip.ro

De la momentul lansării pe piață, peste 180.000 de clienți au cumpărat sau au vândut telefoane prin intermediul Flip.ro. Conform unui studiu care a evaluat satisfacția cumpărătorilor în perioada mai-septembrie 2022, 9 din 10 clienți ar recomanda Flip.ro. În ceea ce privește calitatea telefoanelor, cumpărătorii au evaluat aspecte precum calitatea bateriei, aspectul telefonului, și funcționarea acestuia cu scoruri de peste 90%, în medie.

În plus, și în ceea ce privește varietatea ofertelor și a telefoanelor disponibile, dar și navigarea pe site, interacțiunea cu angajații sau timpul de livrare, scorurile de satisfacție ale clienților Flip.ro au fost de peste 90% pentru perioada evaluată.

Pentru campania de Black Friday de anul acesta, Flip.ro estimează o dublare a vânzărilor, la care se așteaptă să însumeze peste 2.5 milioane EUR.

Despre Flip.ro

Flip.ro este un marketplace înființat în 2019, de către 3 tineri antreprenori: Alin Luca,

Alex Burghelia și George Moroianu. În prezent, Flip este liderul companiilor de tehnologie din România care cumpără și vinde telefoane reconditionate. Ca și în cazul cumpărării unui telefon nou, produsele achiziționate de la Flip.ro includ o garanție de 12 de luni, livrare rapidă și suport permanent pentru clienți. În plus, cumpărarea unui telefon recondiționat va contribui, de asemenea, la protejarea planetei noastre.

Din 2021, compania face parte din grupul eMAG de la care a primit și finanțare de 8 milioane de euro, a ajuns la peste 130 de angajați și s-a lansat deja în Bulgaria și Ungaria. Până acum peste 180.000 de clienţi au apelat la Flip.ro pentru a vinde sau cumpăra un telefon ca nou, la preţuri avantajoase.

