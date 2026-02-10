Să cumperi o locuință este o decizie majoră, dar și una care poate fi mai costisitoare decât te aștepți dacă nu ești atent. Mulți români descoperă abia după semnarea contractului că anumite greșeli i-au costat mii de euro, din cauza dobânzilor neoptimizate, a comisioanelor ascunse sau a planificării financiare insuficiente.

Chiar și cei care cred că s-au documentat temeinic pot fi surprinși de detalii aparent minore care fac diferența pe termen lung. Soluția pentru a evita aceste capcane poate veni de la un specialist care știe exact ce trebuie verificat și cum să te protejeze de riscurile financiare.

Neînțelegerile privind dobânzile și costurile ascunse

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să te concentrezi doar pe dobânda afișată de bancă, fără să iei în calcul toate costurile asociate creditului. Dobânzile pot fi fixe, variabile sau mixte, fiecare cu avantaje și riscuri diferite. Ce poate părea o dobândă avantajoasă la prima vedere se poate transforma într-o povară dacă nu înțelegi cum se modifică rata în timp.

În cazul creditelor ipotecare, unele bănci pot percepe un comision de administrare a creditului, care se adaugă la dobândă și influențează costul total. La nivel de piață, acest tip de comision poate varia, în general, între 0% și 0,5%, în funcție de bancă și de oferta aleasă, motiv pentru care este esențial ca toate costurile să fie analizate atent înainte de semnarea contractului.

Chiar și mici diferențe între oferte aparent similare pot avea un impact pe termen lung. De aceea, o analiză atentă a fiecărui element al contractului poate economisi mii de euro și poate reduce stresul asociat plății ratelor.

Planificarea financiară și evaluarea riscurilor

O altă capcană este lipsa unei planificări realiste a bugetului. Mulți aleg o rată lunară care le pare suportabilă astăzi, fără să ia în calcul eventuale schimbări: scumpirea utilităților, creșterea ratelor dobânzii sau situații neprevăzute în familie.

Un exercițiu util este să calculezi toate cheltuielile lunare reale și să compari cu venitul net. Rata nu trebuie să fie mai mare de o treime din venit, pentru a păstra flexibilitate și siguranță financiară. În plus, economiile pentru fondul de urgență sunt esențiale. Chiar și trei până la șase luni de cheltuieli acoperite pot face diferența între o situație gestionabilă și un blocaj financiar.

Evaluarea riscurilor trebuie să includă și scenarii „ce-ar fi dacă”. Ce se întâmplă dacă pierzi locul de muncă sau apar cheltuieli neașteptate? Dacă ai un plan clar pentru aceste situații, vei evita decizii pripite care pot fi costisitoare.

Cum te poate ajuta un broker de credite ipotecare

Pentru mulți, analiza și compararea ofertelor bancare sunt complicate și consumatoare de timp. Aici intervine rolul unui broker de credite ipotecare. Acești specialiști cunosc în detaliu piața bancară și te pot ajuta să identifici varianta cea mai potrivită pentru situația ta.

Un broker nu se uită doar la dobânda inițială. El verifică comisioanele ascunse, termenii de rambursare și flexibilitatea creditului, astfel încât să eviți costurile ascunse pe termen lung. De exemplu, un client cu venit variabil poate beneficia de o structură de credit care să îi permită rate mai mici în perioadele mai dificile sau refinanțarea ulterioară fără penalități majore.

Pe lângă analiza ofertelor, brokerul economisește timp și energie, oferind soluții personalizate care altfel ar necesita ore întregi de cercetare și comparație. Colaborarea cu un specialist reduce riscul unor greșeli costisitoare și îți oferă siguranța că decizia luată este informată și adaptată stilului tău de viață.

Atenție la detalii: verifică tot înainte de semnare

Chiar și cu sprijin profesionist, detaliile contează enorm. Citește contractul cu atenție și acordă atenție clauzelor privind penalitățile, comisioanele de administrare și modificarea dobânzii. Orice neclaritate poate însemna costuri suplimentare neașteptate.

Proprietatea în sine trebuie evaluată corect. Prețul, amplasarea și starea imobilului influențează nu doar calitatea vieții, ci și capacitatea de a revinde sau închiria locuința în viitor. Un credit bine ales, dar pentru o locuință supraevaluată sau cu probleme, poate aduce probleme financiare.

Menține realitatea în prim-plan. Nu te lăsa purtat de emoția achiziției. Echilibrul între dorință și capacitate financiară este cheia unui credit sustenabil.

Economisește inteligent și evită capcanele

Greșelile la un credit pentru casă pot costa mii de euro, dar pot fi evitate prin planificare atentă și consultanță specializată. Dobânzile și comisioanele ascunse, lipsa unei strategii financiare realiste sau deciziile luate fără evaluarea riscurilor sunt cele mai frecvente cauze ale costurilor suplimentare.

Colaborarea cu un broker credite ipotecare poate face diferența între un credit riscant și unul bine gestionat. Printr-o abordare informată și adaptată situației tale, poți să te bucuri de locuința visurilor tale fără să plătești mai mult decât este necesar și să ai siguranța că ai luat decizia corectă pentru viitorul tău financiar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Actorii protestează pe treptele de la TNB după ce ministrul le-a cerut să spună ce fac în cele 8 ore de program: „Muncim cel puțin 12 ore pe zi”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultimă oră/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii împotriva lor”
Viva.ro
Ultimă oră/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii împotriva lor”
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Unica.ro
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
Elle.ro
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
gsp
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
GSP.RO
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit
Tvmania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit

Alte știri

Fermierii pot din nou să folosească bălegarul ca îngrășământ, însă Comisia Europeană le impune o condiție
Știri România 18:23
Fermierii pot din nou să folosească bălegarul ca îngrășământ, însă Comisia Europeană le impune o condiție
Noua modalitate prin care ÎCCJ condusă de Lia Savonea vrea să tergiverseze legea pensiilor magistraților: sesizarea CJUE
Știri România 18:17
Noua modalitate prin care ÎCCJ condusă de Lia Savonea vrea să tergiverseze legea pensiilor magistraților: sesizarea CJUE
Parteneri
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul.ro
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Meme Stoica a făcut în direct calculele de play-off și de Cupa României. „Poate suporterii vor fi puțin dezamăgiți”. Cum va fi dubla cu Craiova
Fanatik.ro
Meme Stoica a făcut în direct calculele de play-off și de Cupa României. „Poate suporterii vor fi puțin dezamăgiți”. Cum va fi dubla cu Craiova
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Elle.ro
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:09
Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:11
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Parteneri
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
TVMania.ro
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
ObservatorNews.ro
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax.ro
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Radu, fost președinte al PRM Constanța, s-a stins din viață la 73 de ani. Decizia uimitoare luată de familie
KanalD.ro
Radu, fost președinte al PRM Constanța, s-a stins din viață la 73 de ani. Decizia uimitoare luată de familie

Politic

Dacian Dragoș, judecător CCR, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Politică 15:43
Dacian Dragoș, judecător CCR, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Politică 14:14
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Sorin Cârțu încinge derby-ul U Craiova – FCSB! Ce a spus despre meciul campioanei de la Galați: „Pe noi nu trebuie să ne bănuiți”
Fanatik.ro
Sorin Cârțu încinge derby-ul U Craiova – FCSB! Ce a spus despre meciul campioanei de la Galați: „Pe noi nu trebuie să ne bănuiți”
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe