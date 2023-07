MedLife promovează starea de bine prin lectură și creativitate și susține Festivalul Boovie

MedLife susține inițiativele educaționale și culturale care promovează starea de bine și dezvoltarea comunității, o astfel de inițiativă fiind Boovie, singurul festival dedicat elevilor și profesorilor care încurajează lectura într-o manieră inedită;

Mai multe studii științifice demonstrează efectele benefice ale lecturii asupra stării emoționale și fizice;

Ineditul Festivalului Boovie constă în abordarea inovatoare a lecturii prin conceptul de book-trailere, care combină arta cinematografică cu cea literară;

Evenimentul a început astăzi la Brașov și va dura până vineri, 28 iulie 2023.

MedLife, liderul serviciilor medicale private din România, susține Festivalul Boovie, cel mai important eveniment cultural și artistic dedicat tinerilor pasionați de lectură și cinematografie. Implicarea companiei în acest parteneriat se datorează dorinței de a promova starea de bine în rândul elevilor, încurajând, astfel, lectura și creativitatea ca mijloace esențiale pentru dezvoltarea individuală și pentru un mâine mai bun în cadrul comunității.

Este cunoscut că lectura stimulează imaginația, îmbogățește vocabularul și dezvoltă abilitățile de comunicare. Există mai multe studii științifice care demonstrează impactul profund al acesteia asupra stării emoționale și fizice, cititul fiind benefic pentru că:

Dezvoltă inteligența . Un studiu publicat în 2014, în revista Child Development[1] , la care au participat 1890 de gemeni identici arată că abilitățile de citire timpurie ar avea ulterior efecte pozitive asupra inteligenței. Gemenii care fac parte dintr-un studiu longitudinal împărtășeau aceleași gene și același domiciliu. Cercetătorii au descoperit că diferențele anterioare de citire au fost legate de diferențele ulterioare de inteligență. Citirea a fost asociată nu numai cu măsurile de inteligență verbală (cum ar fi testele de vocabular), ci și cu măsurile de inteligență nonverbală (cum ar fi testele de raționament);

. Un studiu publicat în 2014, în revista Child Development[1] , la care au participat 1890 de gemeni identici arată că abilitățile de citire timpurie ar avea ulterior efecte pozitive asupra inteligenței. Gemenii care fac parte dintr-un studiu longitudinal împărtășeau aceleași gene și același domiciliu. Cercetătorii au descoperit că diferențele anterioare de citire au fost legate de diferențele ulterioare de inteligență. Citirea a fost asociată nu numai cu măsurile de inteligență verbală (cum ar fi testele de vocabular), ci și cu măsurile de inteligență nonverbală (cum ar fi testele de raționament); Poate crește puterea creierului . Așa cum exercițiile fizice sunt eficiente pentru sistemul cardiovascular, la fel și lectura regulată îmbunătățește memoria. Odată cu înaintarea în vârstă, pot apărea pierderi de memorie, dar lectura regulată poate ajuta la încetinerea procesului. Este concluzia unui studiu despre activitatea cognitivă pe durata vieții publicat de Neurology în 2013[2];

. Așa cum exercițiile fizice sunt eficiente pentru sistemul cardiovascular, la fel și lectura regulată îmbunătățește memoria. Odată cu înaintarea în vârstă, pot apărea pierderi de memorie, dar lectura regulată poate ajuta la încetinerea procesului. Este concluzia unui studiu despre activitatea cognitivă pe durata vieții publicat de Neurology în 2013[2]; Reduce stresul. Cititul este cea mai bună manieră prin care te poți relaxa și chiar și 6 minute pot fi suficiente pentru a reduce nivelul de stres cu mai mult mult de două treimi.[3] Cercetarea a fost efectuată pe un grup de voluntari de către Universitatea din Sussex. Astfel, nivelurile de stres și ritmul cardiac au fost crescute printr-o serie de teste și exerciții, iar apoi au fost testate o varietate de metode tradiționale de relaxare. Citirea a funcționat cel mai bine, reducând nivelul de stres cu 68%.

Având în vedere aceste beneficii, MedLife se angajează să susțină inițiativele educaționale și culturale care promovează starea de bine și dezvoltarea comunității, o astfel de inițiativă fiind Festivalul Boovie.

“Statistic, o treime dintre români nu au citit niciodată o carte. Nu e de mirare că România a ajuns să înregistreze o rată a analfabetismului funcțional de 41%, la evaluarea de citire. Procentul rezultă din testele PISA. Mai mult, ultimele date furnizate de Institutul Naţional de Statistică arată că, pe lângă numărul de cititori din ce în ce mai mic, în ultimii 30 de ani și numărul bibliotecilor de la noi s-a înjumătățit. Tocmai de aceea este nevoie de inițitive concrete și de impact pentru a adresa aceste statistici alarmante, iar Boovie este probabil printre cele mai relevante demersuri în acest sens. Cred cu tărie că astfel de inițiative care invită copiii de azi la explorarea de noi lumi și perspective prin intermediul artelor sunt esențiale în formarea adulților de mâine, mai ales în contextul în care era digitală își pune tot mai mult amprenta asupra evoluției noastre. Împreună chiar putem face România bine, investind în educație susținută și dezvoltarea tinerilor pentru un viitor mai bun”, a declarat Ina Ilie, director de Comunicare MedLife.

Boovie este un festival-concurs creat de profesoara de limba și literatura română Carmen Ion, acum opt ani, din nevoia de a încuraja elevii să creadă în potențialul lor și să crească dincolo de limitările simțite în cadrul școlii. Acest „alt fel” de festival a luat naștere la Focșani, pentru elevii din oraș, iar acum a ajuns la Brașov datorită anvergurii imense pe care a reușit să o dobândească prin numărul de participanți.

Definit de la început ca fiind un festival special, Boovie constă în abordarea inovatoare a lecturii prin conceptul de book-trailere, care combină arta cinematografică cu cea literară. Festivalul de scurtmetraje făcute după cărți, ediția 2023, a început astăzi la Brașov și se desfășoară până vineri, 28 iulie. Aproape 2.200 de elevi de gimnaziu și liceu și profesori, unii dintre ei voluntari, participă la peste 50 de ateliere de educație financiară, jurnalism, teatru și comunicare publică, organizate de specialiști și tineri actori, potrivit unui comunicat de presă. Tema din acest an este „The book of new beginnings”.

Despre Sistemul Medical MedLife

Sistemul Medical MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică si experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ‘M’.

În perioada de pandemie MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare. Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

