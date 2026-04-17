Moderat de Selly, inițiatorul proiectului NIBIRU și unul dintre cei mai influenți creatori de conținut din România, evenimentul a depășit logica unui simplu anunț și a fost construit ca un show în sine. Publicul a intrat activ în desfășurare: a intervenit în direct, a ghicit artiștii, a comentat, a reacționat și a primit premii pe loc, într-un ritm care a transformat fiecare dezvăluire într-un moment colectiv.

Interesul s-a extins dincolo de live, iar în paralel cu transmisiunea, platforma NIBIRU a înregistrat un flux constant de utilizatori care au urmărit actualizările și au verificat lineup-ul în timp real, rămânând conectați la conținutul publicat pe parcursul evenimentului.

În total, au fost oferite peste 100.000 de premii, cu o valoare cumulată de peste 600.000 de euro, poziționând acest live printre cele mai ample activări digitale realizate în România, atât prin volum, cât și prin nivelul de participare generat.

„Nu am vrut să facem doar un anunț, ci un moment care să arate ce este, de fapt, NIBIRU. Ce s-a întâmplat pe 16 aprilie nu a fost doar un live, ci începutul unui fenomen care pornește online, crește prin comunitate și se trăiește pe toată durata verii.

NIBIRU este o destinație de distracție construită pentru oameni și împreună cu ei. Suntem în mijlocul publicului în fiecare zi, ne uităm la reacții, ascultăm și adaptăm constant tot ceea ce facem”, a declarat Andrei Șelaru (Selly), fondator NIBIRU.

Noi artiști de top, într-un lineup care se extinde constant

NIBIRU: 90 de artiști și festivaluri noi, în cel mai mare anunț de până acum, dezvăluit într-un live-maraton de 5 ore

Anunțul a adus un val consistent de artiști noi din zone muzicale diferite, conturând mai clar direcția NIBIRU: un spațiu în care stilurile coexistă și se completează, fără granițe rigide între publicuri.

Printre numele internaționale confirmate se regăsesc Ja Rule, Keri Hilson, Eve, Clean Bandit și Haddaway, artiști care definesc perioade diferite din cultura pop și aduc în același loc generații cu referințe diferite.

În același timp, scena locală rămâne prezentă prin artiști relevanți pentru publicul actual: Irina Rimes, The Motans, Killa Fonic sau Subcarpați, într-o combinație care păstrează conexiunea cu piața locală și adaugă consistență lineup-ului.

Zona de electronic și club culture este reprezentată de artiști precum Marco Carola și The Martinez Brothers, completând dimensiunea internațională și aducând o energie specifică marilor scene de festival din Europa.

Noi festivaluri și concepte care extind vara NIBIRU

Pe lângă festivalurile deja anunțate, calendarul NIBIRU se extinde cu formate noi, fiecare construit în jurul unei experiențe distincte și a unui tip clar de public.

RETROGRADE aduce în prim-plan cultura anilor 2000 și capitalizează nostalgia unei generații care își regăsește referințele muzicale într-un context actual. HOT BOYZ SUMMER dezvoltă zona urbană locală și conectează direct artiștii relevanți pentru publicul tânăr.

ASTRAL NIGHT propune o experiență de clubbing centrată pe muzică electronică, într-un format apropiat de scena internațională, în timp ce ROCK DAYS introduce o direcție diferită, cu un festival dedicat rock-ului și un acces construit pentru public larg.

STARDUST readuce energia disco și vibe-ul anilor 90–2000, într-un format orientat către entertainment și recunoaștere imediată, iar GREEK SPIRIT & BALKAN FIRE, alături de BEACH, PLEASE! PARTY, completează zona de evenimente tematice cu identitate puternică.

În paralel, scenele recurente – NEBULA X, NIBIRU CENTER STAGE și NIBIRU BEER GARDEN – asigură continuitatea experienței, cu artiști și show-uri live zilnic, construind un ritm constant pe toată durata sezonului. Odată cu aceste anunțuri, au fost deschise și vânzările de bilete pentru toate evenimentele din calendarul NIBIRU 2026, disponibile pe platforma oficială, www.nibiru.net

Un nou model de business în entertainment: 2 milioane de turiști așteptați

Sezonul 2026 include 46 de zile de evenimente și peste 200 de artiști, într-un format care funcționează ca un ecosistem activ pe întreaga durată a verii. Distribuția experiențelor în timp permite revenirea publicului și extinde durata de ședere pe litoral, în timp ce diversitatea festivalurilor atrage segmente diferite de public.

Estimările indică un trafic de aproximativ 2 milioane de persoane, susținut de amploarea evenimentelor și de interesul crescut pentru acest tip de experiență, ceea ce consolidează poziționarea zonei Costinești – Tuzla în circuitul european de entertainment.

Accesibilitate: experiențe pentru public larg

Modelul NIBIRU se bazează pe accesibilitate și diversitate. O parte importantă din experiență va putea fi trăită gratuit în zona de promenadă, unde publicul va avea acces la concerte și activări, inclusiv pe scena principală.

Pentru evenimentele cu acces pe bază de bilet, iar formatele sunt gândite astfel încât să acopere o gamă largă de preferințe și bugete.

Această combinație susține prezența unui public variat și creează un echilibru între accesibilitate și complexitatea experienței oferite.

Un live care a devenit experiență și un nou fenomen de engagement digital

Live-ul din 16 aprilie a fost construit ca un format participativ, în care publicul nu doar a urmărit anunțurile, ci a făcut parte din desfășurare. Pe parcursul celor 5 ore, utilizatorii au intrat în direct, au interacționat cu gazdele, au anticipat artiștii și au fost implicați constant în dinamica show-ului, fiecare moment generând reacție și participare în timp real.

Rezultatul a fost un format care a depășit zona de comunicare și a funcționat ca entertainment în sine, construit pe ritm, interacțiune și energie colectivă, confirmând o direcție începută anterior: dezvoltarea unui fenomen care pornește online și se extinde în experiența reală.

Strategia se bazează pe interactivitate și implicarea directă a comunității în fiecare etapă. Dacă până recent publicul consuma conținut, astăzi contribuie activ la desfășurarea și amplificarea lui.

Această direcție continuă inițiativa virală asociată cu „cosmonauții”, lansată de Selly, care a generat distribuție organică la scară largă și a poziționat NIBIRU ca un proiect recognoscibil încă dinaintea lansării noilor concepte de festivaluri. Prin integrarea conținutului, comunității și experienței live, NIBIRU conturează un model în care vizibilitatea se construiește împreună cu publicul, iar engagementul devine parte din produs.

„Energia din live a arătat exact asta: oameni conectați, implicați, care nu doar privesc, ci participă. Asta înseamnă NIBIRU.

Vara 2026 este o poveste care se construiește zi de zi. Fiecare festival, fiecare noapte, fiecare experiență adaugă un capitol nou. NIBIRU, Planeta Roz, devine locul în care toate aceste lucruri se întâlnesc și ridică standardul pentru entertainment pe litoral. Acesta este doar începutul”, a completat Selly. 

Lineup complet artiști NIBIRU 2026

GALAXIA: Ozuna, Nicky Jam, HUGEL, INNA, Clean Bandit, Anuel AA (pending), DJ Asto, DJ Faby

RETROGRADE: Timbaland, Fat Joe, Busta Rhymes, Ja Rule, Keri Hilson, Eve, Byron

HOT BOYZ SUMMER: Alex Velea, Petre Ștefan, Madatoricelli

ASTRAL NIGHT: Dirty Nano, DJ Deny, Ozlmek, Pado & Belu

ROCK DAYS: Jurjak, Phoenix, Direcția 5, Iris, Subcarpați, Robin and The Backstabbers, The Mono Jacks, Vama, Vița de Vie, HVNDS, Zdob și Zdub, Bosquito, Killa Fonic, Irina Rimes, The Motans, Lupii lui Calancea, Byron

STARDUST: Nana, Haddaway, The Mad Stuntman, Corona, ATC, Garcia, Eric Martin (Technotronic)

GREEK SPIRIT & BALKAN FIRE: Ionuț Galani, Elli Kokkinou, Gipsy Kings, Iwanna Strigga

BEACH, PLEASE! PARTY: Vescan, Noua Unspe, Killa Fonic, Rava, Erika Isac, Albert NBN, Bobby Shmurda, DJ Tay James, DJ Spade, Iorga

NEBULA X: Mahony, Marco Carola, The Martinez Brothers

NIBIRU CENTER STAGE: Adi Istrate, Alex Velea, Alina Eremia, Antonia, Andrei Bănuță, Carlas Dreams, Delia, Emaa, Florian Rus, Holy Molly, INNA, Irina Rimes, Mario, Minelli, Puya, Rareș, Smiley, The Motans, Theo Rose, Lazy Ed, Liviu Teodorescu, Andrei Ursu, Iraida, AMI, Alessandra, Misha Miller, Lidia Buble

NIBIRU BEER GARDEN: Pepe, Adrian Minune, Alex Botea, Babasha, Andrei Bănuță, BDLP, Bere Gratis, Costel Biju, Cristina Pucean, Denis Rămniceanu, Iuly Neamțu, Jador, Jean de la Craiova, Luis Gabriel, Tzancă Uraganu, Vunk, Vali Vijelie, Emeric Imre, Georgiana Lobonț, Holograf, Johny Romano, Jackson One, Om la Lună, Pindu, Kavalla, Speak Floyd, Ioana Pia.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Adio cabluri prin casă și echipe de instalare. Am testat Net Fix 5G+ de la Orange în Pipera: cum arată viitorul internetului plug&play
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Cum influențează reclamele TV și influencerii deciziile de cumpărare. Romina Nicoară, specialist în marketing: „Emoția câștigă aproape întotdeauna, utilitatea vine după”
Știri România 16:00
Cum influențează reclamele TV și influencerii deciziile de cumpărare. Romina Nicoară, specialist în marketing: „Emoția câștigă aproape întotdeauna, utilitatea vine după”
Câți bani dau partidele presei online: contracte de sute de mii de euro, dar nu e clar ce se cumpără de fapt
Știri România 14:45
Câți bani dau partidele presei online: contracte de sute de mii de euro, dar nu e clar ce se cumpără de fapt
Palatele luxoase care uluiau România în anii ’90. Secretele vilelor extravagante care atrăgeau toate privirile
Adevarul.ro
Palatele luxoase care uluiau România în anii ’90. Secretele vilelor extravagante care atrăgeau toate privirile
Proiectul pus la punct de Maria Sharapova, după retragerea din tenis. Calcă pe urmele unei campioane mondiale
Fanatik.ro
Proiectul pus la punct de Maria Sharapova, după retragerea din tenis. Calcă pe urmele unei campioane mondiale
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Adevăratul motiv pentru care Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai: „De 10 ori aș face același lucru”. Casa ei valorează peste 500.000 de euro
Stiri Mondene 17:33
Adevăratul motiv pentru care Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai: „De 10 ori aș face același lucru”. Casa ei valorează peste 500.000 de euro
Imagini din apartamentul în care Gina Pistol și Smiley locuiesc cu chirie. Au renunțat la casa din Cernica
Stiri Mondene 16:55
Imagini din apartamentul în care Gina Pistol și Smiley locuiesc cu chirie. Au renunțat la casa din Cernica
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
ObservatorNews.ro
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Mediafax.ro
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
BREAKING NEWS | Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare! Opt persoane și-au pierdut viața
KanalD.ro
BREAKING NEWS | Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare! Opt persoane și-au pierdut viața

PNL face ședință la o zi după ce PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ce urmează să anunțe premierul și președintele PNL
Politică 17:38
PNL face ședință la o zi după ce PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ce urmează să anunțe premierul și președintele PNL
SPP cumpără mașini de aproape două milioane de euro în plină criză bugetară. Motivele invocate de Lucian Pahonțu | Document
Politică 17:14
SPP cumpără mașini de aproape două milioane de euro în plină criză bugetară. Motivele invocate de Lucian Pahonțu | Document
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
Fanatik.ro
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi