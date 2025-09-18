Samsung s25 ultra și ecranul său Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.9 inch

Dacă vrei un telefon cu ecran mare și luminos, samsung s25 ultra bifează această cerință și chiar impresionează din acest punct de vedere. Ba chiar am putea spune că ecranul Samsung S25 Ultra este fantastic.

Acesta nu reflectă reflexiile, dar este un ecran super luminos. Chiar mai bun decât S24 Ultra, care avea tendința de a se păta în timp. Oferă funcții precum reducerea intensității luminoase, care este utilă pentru reducerea oboselii ochilor. Iar dacă dorești să înlocuiești tableta cu smartphone-ul, Samsung s25 ultra este unul dintre cele mai bune telefoane care pot înlocui tableta.

De ce să porți o tabletă sau un laptop după tine când poți folosi Samsung S25 Ultra peste tot, pentru toate sarcinile? Ecranul destul de spațios îți permite să lucrezi direct de pe telefon. Cu S25 Ultra, îți duci toate sarcinile la îndeplinire. Chiar și pe cele spontane care apar când te aștepți mai puțin.

De asemenea, chiar și în lumina soarelui sau în mașină, S25 Ultra este un instrument fiabil, iar atunci când ești pe grabă, inteligența artificială permite o corectare ortografică excelentă.

Iar dacă îți plac telefoanele cu colțuri rotunjite, care sunt, din punctul nostru de vedere, mult mai ergonomice și mai confortabile, și mai bine. Samsung S25 ultra, spre deosebire de predecesorul S24 Ultra, este mult mai ergonomic.

În ceea ce privește tastatura, tastatura Samsung face o treabă excelentă. Aceasta este îmbunătățită cu inteligență artificială și este un adevărat plus.

Samsung s25 ultra și fotografiile profesionale

Samsung S25 Ultra face fotografii de-o calitate foarte bună. Este un telefon care poate fi folosit chiar și pentru fotografii profesionale. În plus, poți face fotografiile oriunde, fără a te interesa de publicul din spate sau de alte elemente care ar putea arăta inestetic.

Datorită inteligenței artificiale și editării generative, este posibil să elimini obiecte și persoane din peisaj și să-ți asiguri fotografii perfecte, numai bune de postat pe rețelele de socializare.

Dar nu numai atât. Inteligența artificială îți permite și să îmbunătățești fundalul fotografiilor și te ajută să obții imagini clare, curate, exact așa cum ți le-ai imaginat.

S25 Ultra este un bun companion, un partener de încredere în special pentru point-and-shoot. Deși nu este un DSLR sau un aparat foto mirrorless, își face treaba excelent. Poate chiar mai bine decât s-ar aștepta unele persoane. Dacă ai răbdare cu interfața și ai răbdare să descoperi ceea ce poate oferi, Samsung S25 Ultra va fi un partener de încredere când vine vorba de fotografii profi, dar nu numai.

Samsung s25 ultra și înregistrările video

Samsung S25 Ultra oferă mai mult decât ai putea avea nevoie pentru a-ți crea amintiri. Tocmai de aceea, este un telefon ideal pentru cei care pun preț de calitatea amintirilor, pe calitatea fotografiilor și videoclipurilor înregistrate.

În modul Pro Video, poți înregistra pe o unitate USB externă. Funcția AI numită Audio Eraser este fabuloasă, deoarece poate șterge zgomotele și sunetele și poate curăța coloana sonoră.

Dacă vrei să te înregistrezi într-o zonă gălăgioasă sau când ești în vacanță vrei să faci vloguri pentru urmăritorii de pe rețelele tale sociale, de exemplu, o poți face fără griji. Cu ajutorul Audio Eraser, elimini eficient zgomotul de fundal și te auzi doar tu, clar și bine.

Samsung s25 ultra atrage atenția și prin alte specificații

Cu o baterie care durează mult, rezistentă la derularea compulsivă a telefonului, S25 Ultra este o alegere serioasă, chiar dacă pentru el trebuie să plătești destul de mult. Nu este cel mai ieftin telefon 2025, și nici nu se dorește asta, dar este un telefon foarte bun, care își merită toți banii.

Este un telefon solid, rezistent, proiectat cu grijă, cu un ecran la fel de rezistent și încântător din toate punctele de vedere. Totuși, pentru protecție extra, recomandăm o husă pe măsură. Husa oferă un plus de protecție și ar fi bine să completezi și cu o folie de sticlă pentru ecran.

În ceea ce privește memoria, vine cu 12GB de RAM care sunt suficienți. Procesorul este un procesor Snapdragon 8 Elite puternic, iar spațiul de stocare pornește de la 256GB. În funcție de câți GB de stocare ai nevoie, poți alege fie varianta cea mai ieftină cu 256GB, fie varianta cea mai costisitoare, cu 1TB de spațiu de stocare.

Sistemul de operare Android 15 primește 7 ani de actualizări, interfața sa este intuitivă și ușor de folosit. Inteligența artificială este prezentă nu doar în fotografii și video, ci și în alte sectoare și te ajută să ieși din orice situație imprevizibilă.

În plus, chiar dacă S-Pen-ului îi lipsește conexiunea Bluetooth, el există și transformă Samsung S25 Ultra într-un telefon ideal atât pentru viața de zi cu zi, cât și pentru sarcini mai intense. Sigur că, pentru prețul pe care-l are, nu iei Samsung S25 Ultra doar pentru a vorbi la telefon. Fiind un smartphone premium, high-end, se adresează celor care știu la ce să-l folosească.

Este ideal pentru multitasking, sarcini solicitante, multimedia, fotografii, videoclipuri, gaming. Îl vor aprecia cel mai mult cei care doresc un telefon gaming bun, un telefon multitasking bun, un telefon care poate să facă față cu brio unei zile solicitante. Bateria și autonomia sunt un avantaj, dar și camerele foto joacă un rol important.

Samsung S25 Ultra nu este un telefon pentru toată lumea, ci pentru cei care doresc să se joace cu inteligența artificială, camera foto, funcțiile cu care vine la pachet noul smartphone Ultra de la Samsung. Pentru alte sarcini de bază, există alte telefoane mai ieftine. Samsung S25 Ultra este un smartphone de top dedicat celor care știu ce să facă cu el.

Sursă foto – cgtrader.com

