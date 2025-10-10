Când o simplă durere de dinți te scoate din film, la propriu

E tot ce ți-ai dorit după o săptămână lungă: popcorn cald, sala de cinema semi-plină, lumina care scade ușor, iar pe ecran – povestea pe care o așteptai de când ai văzut primul trailer. Și totuși, ceva nu e cum trebuie. Nu din film. Din tine.

Primele 10 minute merg bine. Te instalezi confortabil, îți găsești poziția în scaun, savurezi băutura ta preferată. Pe ecran, povestea se construiește. Dar undeva între primele replici și prima scenă de acțiune, apare o durere ascuțită.

Poate e un dinte pe care l-ai tot amânat la stomatolog. Poate e ceva nou. Nu contează. Durerea de dinți e acolo – și în întunericul sălii de cinema, devine și mai prezentă.

Nu poți urmări un film când mintea joacă propriul scenariu.

E greu să fii atent(ă) la replici când o durere îți pulsează în maxilar. Sunetul te deranjează, imaginea pare prea intensă, iar concentrarea dispare la fiecare înghițitură.

Filmul nu e mai prost decât te așteptai. Ci tu nu mai ești acolo.

Și deodată, toată experiența pe care o așteptai – popcorn, poveste, evadare – se transformă într-un exercițiu de rezistență.

Două ore de film n-ar trebui să pară un maraton.

Recomandări
Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului”

Un disconfort banal, ignorat, îți poate strica o seară pe care voiai să o dedici relaxării. Iar când în sfârșit ajungi acasă, ai impresia că ai ieșit din sală cu zeci de minute mai târziu – deși ai stat până la final.

Ce poți face? Să fii pregătit(ă) și pentru ce nu e pe afiș.

O soluție eficientă pentru durerea de dinți îți poate reda confortul în timp util cât să nu pierzi toată experiența.

Revii în poveste. Râzi sincer. Te bucuri de suspans. Simți emoția pe care o așteptai.

Și nu, nu mai numeri minutele până la genericul de final.

Durerea nu are loc în sală. Nici în planurile tale de relaxare.

Când ai grijă de tine din timp, te poți bucura de orice final – chiar și când e cu plot twist.

Foto: Shutterstock

Comentează
Ce cred românii despre noul logo al Poștei Române: „O cacofonie vizuală". Rebrandingul a costat 48.000 de euro
Știri România 12:31
Știri România 12:31
Ce cred românii despre noul logo al Poștei Române: „O cacofonie vizuală”. Rebrandingul a costat 48.000 de euro
MAI bagă 2.000.000 de euro pentru a promova cartea electronică de identitate. Firmele care au câștigat licitația
Știri România 11:29
Știri România 11:29
MAI bagă 2.000.000 de euro pentru a promova cartea electronică de identitate. Firmele care au câștigat licitația
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată"
Monden

Bianca Drăgușanu a răbufnit după ce a fost criticată pentru apariția la Pro TV cu „barba ascuțită": „Eu mă simt frumoasă". Își va face o nouă operație estetică
Stiri Mondene 12:19
Stiri Mondene 12:19
Bianca Drăgușanu a răbufnit după ce a fost criticată pentru apariția la Pro TV cu „barba ascuțită”: „Eu mă simt frumoasă”. Își va face o nouă operație estetică
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, din nou la Asia Express. Cum au reacționat concurenții când i-au văzut
Stiri Mondene 12:03
Stiri Mondene 12:03
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, din nou la Asia Express. Cum au reacționat concurenții când i-au văzut
Politic

Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici". Ce a sărbătorit premierul maghiar
Politică 10:30
Politică 10:30
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe"
Politică 09 oct.
Politică 09 oct.
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
