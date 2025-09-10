Zona Food Court își va deschide porțile joi, 11 septembrie, de la ora 17:00, iar în 12 și 13 septembrie accesul va fi permis de la ora 15:00. Zona Seated a scenei principale va fi disponibilă începând cu ora 19:00 în prima zi, 16:00 pe 12 septembrie și 16:30 pe 13 septembrie. Artiștii vor urca pe scenă la aproximativ o oră după deschiderea zonei Seated, oferind spectatorilor timp să își ocupe locurile și să se bucure în liniște de întreaga experiență.

Accesul publicului se face prin Bulevardul Libertății, cu intrări dinspre Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie. Organizatorii recomandă utilizarea transportului public – metrou (stația Izvor), autobuze STB și servicii de ride-sharing. Din cauza restricțiilor de trafic și a locurilor de parcare limitate, venirea cu mașina personală nu este indicată.

Punctul culminant al festivalului va fi spectacolul „Celebrating Zamfir”, un omagiu unic dedicat maestrului naiului, Gheorghe Zamfir. Concertul reunește artiști de renume, coruri și voci consacrate într-o celebrare a muzicii, emoției și tradiției. Printre invitații confirmați se numără Corul Alegretto, Rodica Anghelescu, Daniela & Kristina Ghiță, precum și un moment special susținut de Paula Seling și dirijorul Giora Lindenberg, în onoarea compozitorului Eugen Doga, plecat dintre noi pe 3 iunie 2025. Vor urca pe scenă, de asemenea, cei trei tenori ieșeni și Sorin Francu, iar finalul va fi marcat de un recital spectaculos al Maestrului Gheorghe Zamfir alături de invitați surpriză.

„Celebrating Zamfir” nu este doar un concert, ci o declarație de dragoste pentru muzică și cultură. Ediția din acest an transformă omagiul într-un concept de festival, menită să devină o tradiție anuală, aducând publicului, an de an, întâlniri cu geniul artistic al lui Gheorghe Zamfir și cu moștenirea sa culturală.

Pe lângă acest moment central, participanții vor descoperi o multitudine de activări interactive, food-court premium, instalații vizuale spectaculoase și atmosfera vibrantă a unei comunități unite prin pasiunea pentru muzică. Unforgettable Festival 2025 promite să rămână, pentru toți cei prezenți, o experiență care depășește limitele unui simplu eveniment.Ultimele bilete sunt disponibile acum pe unforgettablefestival.com. Asigură-ți locul la cel mai spectaculos eveniment cultural și muzical al anului, în inima Bucureștiului.

Sursa foto: Unforgettable Festival

