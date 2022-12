VipBebe – de 27 de ani pe piața din România

De-a lungul anilor VipBebe a experimentat diverse formule de business, multe dintre acestea au constat în crearea fie de magazine etalon, gen Premium boutique sau de magazine tip supermarket, fie în locații centrale, fie în locații cu potențial mare de dezvoltare.

Aceste căutari, ce-i drept lungi și anevoioase, au dus încet încet către formula de astăzi: magazin fizic, într-o zona centrală , aproape de Piață Victoriei , cu o suprafață medie , dar care asigura clienților întreagă gama de produse necesare unui nou născut .De-a lungul acestei perioade portofoliul de branduri s-a tot schimbat , am experimentat diverse variante, am testat piață și am ascultat de preferințele și nevoile clienților nostrii.

Și așa , în anul 2020 VipBebe ajuns la o formulă, despre care care se crede că este una de success. Pandemia a fost un alt punct de cotitura în activitatea comaniei și care a determinat să investim și să extindă activitatea în online. Magazinul www.vipbebe.ro își crește încet , încet notorietatea și portofoliul de clienți , iar paginile de Social Media ajută în promovarea portofoliului de produse.

Colaborările cu Influenceri sunt iar benefice activităților de brand awareness și am început să lucrăm deja cu câțiva formatori de opinie din mediul online.Asocierea brandului VIP BEBE cu CYBEX – cel mai puternic poducator de scaune auto și cărucioare pentru copii la nivel mondial a fost o decizie inspirată . Prin cele trei linii de care brandul dispune : Cybex Platinum , Cybex Gold și Cybex Silver aceștia au putut acoperi toate tipurile de clienți și ne-am adaptat astfel diverselor tipuri de bugete.

Pe lângă cărucioare și scaune auto un nou născut are nevoie și de mobilă și de aceea asocierea imaginii cu un brand tânăr din Italia , CUORICINI care a înțeles că marketingul , calitatea și promtitudinea sunt elemente esențiale într-o piață mica , dar extrem de activă.

CAM- Îl mondo del bambino este un alt brand din Italia intrat în potofoliul Vip Bebe și completează gama de produse cu pătuțuri gen co-sleep , atât de cerute de client, cădite cu măsuțe de infășat, leagăne și țarcuri de joaca.Stilul balcanic în materie de cărucioare , preferat de foarte mulți clienți, a determinat orientarea atenției către ANEX – cel mai important brand polonez și cel mai renumit din Europa de Est , care a devenit astfel partener din anul 2020.

Anul 2022 a fost un an de investiții și dezvoltare și astfel cei de la VipBebe a adăugat în portofoliu nu mai puțin de 4 branduri noi : ALECTO BABY , MEYCO BABY, BIBS ȘI EZIMOOV. Fie că vorbim de gadgeturi inteligente pentru a-l supraveghea pe cel mic , sau a-I pregăti hrana de la ALECTO BABY , fie că vorbim de elemente de décor și de stricta necessitate pentru camera celui mic de la MEYCO BABY, toate sunt căutate și cerute de tinerii părinți care-și doresc tehnologie în viață lor și a bebelușului lor, tehnologie care le ușurează munca și le economisește timp pe care-l pot petrece constructive împreună cu bebelușul lor.

Ne-am gândit și la călătoriile alături de cel mic și am adus în potofoliu EZIMOOV cu gama lor complexă de oglinzi adaptata scaunelor auto pentru bebeluși.BIBS din Danemarca este o gamă de suzete și jucării de dentiție, de înaltă calitate special gândită pentru dezvoltarea în deplină siguranță a bebelușului tău

Pentru un business de success și de durata ai nevoie de implicare, constanță, reacții rapide și inteligența necesară să anticipezi cererile pieței, preferințele clienților și nu în ultimul rând să respecți bugetul fiecărei familii dedicat aducerii pe lume a unui copil.

