Momentul în care concursul a devenit intens

Concursul a devenit intens de la înălțimea de 5,85 m, cu opt atleți rămași în cursă. La 6,00 m, doar Duplantis și Karalis au reușit să treacă. Australianul Kurtis Marschall a obținut bronzul, depășindu-l pe americanul Sam Kendricks.

Karalis a încercat să pună presiune

Atletul grec a sărit direct la 6,10 m, ratând însă toate încercările. Duplantis a trecut cu ușurință această înălțime. Karalis a continuat să riște, încercând la 6,15 m și apoi la 6,20 m, dar fără succes.

Record mondial pentru Duplantis

După ce și-a asigurat titlul mondial, Duplantis a atacat recordul mondial. La a treia încercare, a reușit să treacă peste ștacheta ridicată la 6,30 m, stabilind astfel o nouă performanță mondială.

Alte surprize la Campionatul Mondial

În proba de 100 m garduri feminin, Ditaji Kambundji, din Elveția, a produs o mare surpriză, învingând-o pe deținătoarea recordului mondial, Tobi Amusan, și pe campioana olimpică, Masai Russel. Amusan a obținut argintul, iar americana Grace Stark bronzul.

Dezamăgire pentru Luca Kozák

Atleta maghiară Luca Kozák nu a reușit să se califice în finală la 100 m garduri, terminând pe locul 17.

„Îmi pare foarte rău, pentru că alergam bine și ar fi putut fi cel mai bun timp al meu din acest an. Ceea ce este cu adevărat frustrant este că am avut o formă bună tot sezonul, rezultatele din antrenamente arătau că pot alerga în jurul a 12,69, dar niciodată nu am reușit să arăt de ce sunt capabilă”, a spus aceasta.

Finală palpitantă la proba masculină de 3.000 m obstacole

Și proba masculină de 3.000 m obstacole a avut un final palpitant. După un start lent, campionul olimpic și mondial în exercițiu, marocanul Soufiane el-Bakkali, părea să aibă victoria asigurată. Însă neozeelandezul Geordie Beamish a lansat un sprint final impresionant, depășindu-l pe el-Bakkali chiar înainte de linia de sosire.

Rezultatele la aruncarea ciocanului feminin

La aruncarea ciocanului feminin, Camryn Rogers, din Canada, campioană olimpică și mondială, a câștigat detașat, devansând cu mai mulți metri sportivele chineze Jie Zhao și Jia-luo Zhang, care au completat podiumul.

Totodată, Andrea Miklos s-a calificat, duminică, în semifinalele probei de 400 metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. În aceeaşi probă, la masculin, Mihai Dringo nu a trecut de serii. Atleta a reușit cel mai bun timp al său din sezon. Ea va lupta, marți, pentru intrarea în finală.



