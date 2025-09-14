Andrea Miklos a reuşit cea mai bună performanţă personală a sezonului – 50.96 secunde, cu care s-a clasat pe locul 3 în seria 5 şi a obţinut calificarea directă în semifinalele din 16 septembrie.

Într-un mesaj pe Instagram, Andrea Miklos, care a postat câteva cadre de la antrenamente, spune că este calmă și pregătită și că se bucură de această călătorie.

