Andrea Miklos a reuşit cea mai bună performanţă personală a sezonului – 50.96 secunde, cu care s-a clasat pe locul 3 în seria 5 şi a obţinut calificarea directă în semifinalele din 16 septembrie.
Într-un mesaj pe Instagram, Andrea Miklos, care a postat câteva cadre de la antrenamente, spune că este calmă și pregătită și că se bucură de această călătorie.
Anterior, alţi trei atleţi români au ratat ultimul act în probele în care au luat startul: Rareş Toader (aruncarea greutăţii, 20.38 metri – locul 13), Alina Rotaru-Kottmann (săritura în lungime, 6.37 metri – locul 24), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului, 69.61 metri – locul 17).
Delegaţia României include alţi patru sportivi la CM de la Tokyo: Feminin: Diana Ion şi Andreea Taloş – triplusalt, Stella Rutto – 3.000 metri obstacole; Masculin: Alin Firfirică – aruncarea discului.
Campionatul Mondial de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE
Viva.ro
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Libertateapentrufemei.ro
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Avantaje.ro
Poftiți în casa lui Serghei Mizil! Uluitor cum arată palatul de lux, de pe malul lacului Snagov! Serghei are 3 case într-o singură curte. În sufragerie ține ceva ieșit din comun
Tvmania.ro
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici
Adevarul.ro
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Fanatik.ro
Ce achiziție spectaculoasă a făcut Ion Țiriac. La 86 de ani are o întreagă colecție de mașini de lux
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Monden
Elle.ro
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
TVMania.ro
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
ObservatorNews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Libertateapentrufemei.ro
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD.ro
Doliu în lumea academică! A murit Gheorghe Secară. Era unul dintre cei mai iubiți profesori universitari din Pitești
Politic
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Fanatik.ro
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și anxietate”
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.