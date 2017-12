Cele mai multe competiții de anvergură s-au încheiat deja. Unele și-au desemnat campionii, altele urmează să-i voteze pe cei mai buni practicanți ai lor în 2017 la începutul anului viitor. Pentru rezultatele obținute, liderii mondiali la sfârșit de an au fost premiați corespunzător.

Indiferent de disciplină, toți au câștigat sume uriașe în ultimele 12 luni, pe care marea majoritate a oamenilor obișnuiți nu le obțin într-o viață de muncă. E drept, chiar și între campionii mondiali există discrepanțe foarte mari la capitolul recompense financiare, în funcție de popularitatea sportului în care s-au afirmat. O altă observație interesantă este faptul că sportivul care ocupă locul 1 în lume într-o anumită disciplină nu este întotdeauna și cel mai bine plătit în acea disciplină.

Formula 1: Lewis Hamilton – 34.800.000 €

Lewis Hamilton (32 de ani) s-a încoronat campion al Formulei 1 în 2017, bifând al patrulea titlu mondial din palmares. În acest sezon, britanicul a stabilit mai multe recorduri, printre care cele mai multe pole-positions (72), cele mai multe victorii din pole-position (40), cele mai multe starturi de cursă consecutive (208). Toate aceste performanțe justifică din plin salariul pe care il oferă echipa Mercedes, transformându-l în lider al piloților și în privința banilor încasați în ultimele 12 luni.

Baschet: Russell Westbrook – 32.245.000 €

Russell Westbrook (29 de ani) este ultimul câștigător al premiului NBA Most Valuable Player, acordat pentru sezonul 2016-2017. Point guardul lui Oklahoma City Thunder l-a detronat pe Stephen Curry (Golden State Warriors), dar acesta din urmă continuă să fie baschetbalistul cel mai bine plătit din NBA, cu un salariu anual de 39.262.000 euro. Alți cinci jucători din campionatul profesionist nordamerican câștigă mai bine decât Westbrook.

Fotbal: Cristiano Ronaldo – 32.000.000 €

Cristiano Ronaldo (32 de ani) a fost cel mai bun fotbalist din lume în 2017. O demonstrează cele trei trofee individuale cucerite: Balonul de Aur (al cincilea!), The Best FIFA Men’s Player și UEFA Best Player in Europe Award. Cu Real Madrid, portughezul a cucerit Liga Campionilor, Primera Division, Supercupa Europei, Supercupa Spaniei și Mondialul Cluburilor. Cu toate acestea, în lume există doi fotbaliști mai bine plătiți decât el: Neymar (36.800.000 euro la PSG și Carlos Tevez 38.400.000 euro la Shanghai Shenhua).

Tenis masculin: Rafael Nadal – 13.446.911 €

Rafael Nadal (31 de ani) a avut un 2017 fabulos, impunându-se la Roland Garros (pentru a zecea oară!) și la US Open și jucând finalele la Australian Open și la Wibledon, pe care le-a pierdut în fața marelui său rival și prieten, Roger Federer. Învins de elvețian în toate cele patru întâlniri de anul acesta, spaniolul se poate ”răcori” la gândul că a câștigat mai mulți bani în intervalul ianuarie-decembrie.

MotoGP: Marc Marquez – 8.480.000 €

Marc Marquez (24 de ani) a câștigat clasa regină a curselor de motociclism viteză pentru a patra oară în ultimii cinci ani. Spaniolul este considerat un copil teribil, un geniu al strunirii cailor putere, fiind, printre altele, cel mai tânăr campion mondial din istoria MotoGP. Altfel spus, nu degeaba îi plătește echipa Repsol Honda cel mai mare salariu anual din circuit.

Tenis feminin: Simona Halep – 4.475.000 €

Simona Halep (26 de ani) și-a îndeplinit anul acesta unul din cele două mari visuri: devenind numărul 1 mondial în premieră pentru tenisul feminin românesc și mondial. Pe celălalt (câștigarea unui turneu de Mare Șlem) speră să-l transforme în realitate în anii care urmează. În ciuda statului de lider WTA, reprezentanta noastră a fost depășită la câștiguri obținute în 2017 de Venus Williams (4.639.200 euro) și de Garbine Muguruza (4.609.276 euro).

Hochei: Connor McDavid – 3.123.915 €

Connor McDavid (20 de ani) este cel mai recent câștigător al premiului The Hart Memorial Trophy, care îl desemnează pe cel mai bun jucător dintr-un sezon al campionatului profesionist nordamerican de hochei pe gheață. Chiar dacă a obținut acest trofeu individual la finele stagiunii 2016-2017, centrul formației canadiene Edmonton Oilers nu prinde top 25 cele mai mari salarii din NHL, capitol la care lider este Patrick Kane (Chicago Blackhawks, 11.706.731 euro).

Handbal masculin: Nikola Karabatic – 1.100.000 €

Nikola Karabatic (33 de ani) a reușit în handbalul masculin ceea ce a realizat Cristina Neagu în cel feminin: să câștige de trei ori titlul de cel mai bun jucător din lume (2007, 2014, 2016). Francezul este dublu campion olimpic și cvadruplu campion mondial, dar câștigă la PSG mai puțin decât colegul danez Mikkel Hansen (1.500.000 euro).

Rugby: Beauden Barrett – 792.000 €

Beauden Barrett (26 de ani) a fost desemnat cel mai bun jucător de rugby în 2017, apărându-și titlul cucerit pentru prima dată anul trecut. Neozeelandezul este abia al doilea rugbist din istorie premiat cu această distincție doi ani la rând. Cu toate acestea, jucătorul echipei Hurricanes ocupă abia locul 5 în topul celor bine plătiți rugbiști din lume, unde lideri sunt japonezul Ayumu Goromaru și neozeelandezul Dan Carter (cu câte 1.670.000 de euro).

Handbal feminin: Cristina Neagu – 300.000 €

Cristina Neagu (29 de ani) este prima handbalistă din istorie desemnată de trei ori cea mai bună jucătoare într-un an. Românca a fost câștigătoarea anchetei realizate de federația internațională de specialitate în 2010, 2015 și 2016 (titlul pentru 2017 se va acorda la începutul lui 2018). Acesta este și unul dintre motivele care au determinat conducerea clubului CSM București să-i ofere interului stânga un salariu foarte mare pentru sportul din România.