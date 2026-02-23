Fără vedete, dar cu o echipă unită

În confruntarea de la Lecce, Inter a fost nevoit să se descurce fără jucători-cheie precum Lautaro, Calhanoglu, Barella și Dumfries.

Cu toate acestea, Chivu a găsit soluții ingenioase, mizând pe experiența lui De Vrij în defensivă și introducând tinere talente precum Pio Esposito, în vârstă de 20 de ani, și Bonny, de 22 de ani, în atac.

Golurile decisive au venit de la Mkhitaryan și Akanji, jucători introduși strategic de pe bancă, iar Dimarco a oferit, din nou, o contribuție esențială.

Lecce, un test al rezilienței

Victoria cu Lecce a fost obținută la doar 70 de ore înainte de partida crucială de la Bodo, un context ce evidențiază ritmul frenetic impus de Chivu.

Bastoni, vizat de publicul advers, a demonstrat o concentrare remarcabilă, iar echipa a reușit să se impună într-un meci complicat, demonstrând unitatea și determinarea grupului.

Recorduri impresionante

Performanțele lui Chivu nu se opresc doar la meciuri câștigate. Conform sportmediaset, el este singurul antrenor din istoria lui Inter care a acumulat 64 de puncte în primele 26 de etape ale Serie A, depășind recordurile stabilite de Mourinho (60) și Liedholm (63).

În întreaga istorie a campionatului italian, doar Carlo Carcano, în sezonul 1930/31, a obținut un punctaj mai mare (65).

Meritul unui grup unit

„Avem un grup fantastic de băieți”, a declarat Chivu, subliniind că succesul lui Inter este rezultatul unei colaborări exemplare între jucători și stafful tehnic. Totodată, meritele revin și celor care au avut curajul să-l readucă pe Chivu la Milano vara trecută, oferindu-i ocazia de a conduce echipa către performanțe istorice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE