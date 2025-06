#UCL #ChampionsLeague #intPSG #PSGINT fans warming up and kicking up pic.twitter.com/MDZOnpgi5c

Parisul și suburbiile sale sunt în fierbere cu retransmisia meciului la Parc des Princes, în mai multe zone pentru fani, în numeroase baruri, totul supravegheat de 5.400 de polițiști și jandarmi, potrivit AFP. Sâmbătă dimineață, mesajul „Allez Paris” era afișat pe panouri de pe centura Parisului și pe Turnul Eiffel.

PSG este favorită, dar Inter este mai experimentată

Echipele se pregătesc de o confruntare intensă, cu dream team-ul lui Luis Enrique plecând favorit, dar Interul lui Simone Inzaghi promite o luptă aprigă.

Atmosfera este electrizantă în Munchen, cu fanii celor două echipe adunați în zone diferite: suporterii lui Inter se strâng în Marienplatz, în timp ce fanii PSG s-au stabilit în Konigsplatz, la doar câțiva kilometri distanță.

UEFA a acreditat aproximativ 525 de reprezentanți ai mass-media pentru această partidă, incluzând jurnaliști, fotoreporteri și posturi de radio și TV din întreaga lume. Pe lângă 135 de comentatori, meciul va fi filmat cu 42 de camere și drone, iar trei studiouri gigantice oferă o acoperire completă a celei mai așteptate finale din fotbalul european, potrivit GSP.ro.

Prezență istorică pentru arbitrul român Istvan Kovacs

Istvan Kovacs, arbitru român în vârstă de 40 de ani, va oficia sâmbătă seară la centru devenind astfel primul arbitru care conduce finalele tuturor celor trei competiții majore de club europene: Liga Campionilor, Liga Europa și Conference League. Kovacs este considerat un arbitru sever și experimentat, apreciat pe scena fotbalului european.

Deși aceasta va fi prima sa finală de Liga Campionilor, Kovacs are deja la activ două finale europene importante: finala Ligii Europa din 2024 dintre Atalanta și Leverkusen și finala Conference League din 2022 dintre AS Roma și Feyenoord, potrivit News.ro.

În plus, el a condus semifinala Ligii Campionilor din 2022, Manchester City – Real Madrid, și a arbitrat deja meciuri importante ale PSG în acest sezon, inclusiv înfrângerea cu Bayern Munchen și partida din optimile de finală cu Liverpool.

Pentru finala de sâmbătă, Kovacs va fi ajutat de doi arbitri asistenți români, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Al patrulea arbitru va fi portughezul Joao Pedro Silva Pinheiro, iar la VAR vor lucra olandezul Dennis Johan Higler și doi asistenți, dintre care unul este tot român, Cătălin Sorin Popa. Această echipă solidă reflectă încrederea UEFA în capacitatea arbitrilor români pe cea mai mare scenă fotbalistică europeană.