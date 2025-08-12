Partida, decisivă pentru accederea în faza următoare a competiției europene, va putea fi urmărită exclusiv pe Voyo.

Accesul la transmisiune este disponibil prin abonament, iar platforma oferă posibilitatea de a viziona meciul live, de oriunde, pe telefon, tabletă, laptop sau smart TV.

„Pe lângă transmisiunea integrală a meciului, platforma online de streaming le oferă fanilor și ocazia de a urmări reacții, analize și interviuri după partidă, pentru a înțelege mai bine miza și desfășurarea jocului”, anunță Pro TV, într-un comunicat.

Cine arbitrează meciul Drita – FCSB

Meciul Drita (Kosovo) – FCSB, din manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Georgia, cu Giorgi Kruaşvili la centru.

Giorgi Kruaşvili va fi ajutat de Levan Varamişvili şi Zaza Pipia, în timp ce rezervă va fi Giorgi Avazaşvili.

În Camera VAR se vor afla Bram Van Driessche (Belgia) şi Bakur Ninua (Georgia).

FCSB s-a impus cu 3-2 la București

FCSB a învins pe teren propriu, scor 3-2, formaţia kosovară Drita FK, în manşa întâi a turului al treilea preliminar din Liga Europa. FCSB a fost condusă cu 0-2.

FCSB : Târnovanu – V. Creţu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Chiricheş (Edjouma 57), Şut – Miculescu, Oct. Popescu (Alhassan 83), Cisotti (Politic 68) – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

DRITA: Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja, Ovouka – Tusha (Dhrji 65), Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – Blerim Krasniqi (S. Ibrahim 78), Manaj (Abazaj 89). Antrenor: Zekirija Ramadani

