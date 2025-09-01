Începutul dezamăgitor al sezonului

Ten Hag a avut un start dificil la Leverkusen. Singurul său meci pe teren propriu s-a încheiat cu o înfrângere de 2-1 în fața lui Hoffenheim în prima etapă.

Deși Jarell Quansah marcase devreme pentru gazde, oaspeții au reușit să întoarcă rezultatul.

Anterior, Leverkusen câștigase cu 4-0 în fața echipei de liga a patra Sonnenhof Grossaspach în prima rundă a Cupei Germaniei.

Conducerea clubului spune că demiterea era absolut necesară

Fernando Carro, directorul executiv al lui Leverkusen, a declarat: „O despărțire în acest stadiu timpuriu al sezonului este dureroasă, dar am simțit că este necesară. Rămânem dedicați atingerii obiectivelor noastre pentru sezon – și pentru a face asta, avem nevoie de cele mai bune condiții posibile la toate nivelurile și în întreaga primă echipă.”

Simon Rolfes, directorul general, a adăugat: „Această decizie nu a fost ușoară pentru noi. Nimeni nu a vrut să facă acest pas. Cu toate acestea, ultimele săptămâni au arătat că construirea unei echipe noi și de succes cu această configurație nu este fezabilă.”

Ten Hag ce a fost concediat și de Manchester United în octombrie anul trecut

Acesta a fost primul job al lui Ten Hag după ce a fost concediat de Manchester United în octombrie anul trecut. El devine al treilea fost manager al lui United concediat într-o săptămână, după Ole Gunnar Solskjær la Besiktas și José Mourinho la Fenerbahce.

De la numirea lui Ten Hag în mai, Leverkusen a vândut jucători cheie precum Florian Wirtz și Jeremie Frimpong la Liverpool și Granit Xhaka la Sunderland.

În același timp, clubul a cheltuit 150 de milioane de lire sterline pe noi achiziții, inclusiv Jarell Quansah de la Liverpool și Mark Flekken de la Brentford, cu o medie de vârstă a noilor veniți de 22 de ani.

Plecarea rapidă a lui Ten Hag subliniază presiunea enormă existentă la Bayer Leverkusen, campioana en-titre din Bundesliga și participantă în Champions League.

Rămâne de văzut cine va prelua frâiele echipei și dacă noul antrenor va reuși să redreseze situația după acest start dezamăgitor de sezon.

