În vârstă de 27 de ani, Blažek a semnat cu Rapid în vara anului 2024 și a bifat 5 meciuri în alb-vișiniu, reușind să marcheze un gol în sezonul 2024/2025.

„Le doresc mult succes băieților și sper ca Rapid să își îndeplinească obiectivele și să aducă un trofeu în Giulești în acest sezon. Le mulțumesc tuturor pentru sprijinul oferit în această perioadă!”, a fost mesajul transmis de acesta.

Filip Blazek poate debuta mâine la noua echipă

În actualul sezon, după 6 etape, Blazek are un singur minut jucat în tricoul rapidiștilor, când a intrat pe finalul meciului cu Oțelul Galați, scor 1-1.

GSP.RO scrie că acesta nu mai reprezenta o soluție pentru giuleșteni, care, în plus, aveau nevoie de un loc în lot pentru a achiziționa un atacant pe finalul perioadei de mercato.

Filip Blažek a fost prezentat oficial la Dunajska Streda

Cum lista era deja plină, Rapid trebuia să mai dea un fotbalist, pentru a-i face loc viitorului transfer.

Blazek poate debuta la noua echipă la meciul de mâine seară, de la ora 21:30, contra celor de la Trencin. Acesta va juca cu numărul 26 pe tricou

Mesajul lui Filip Blazek pentru Dunajská Streda

Sunt fericit că mă pot întoarce în Slovacia. Campionatul de aici mi se potrivește, de aceea am încredere că voi putea să fiu de ajutor echipei.

Vin la un club care întotdeauna își propune cele mai înalte obiective. Dunajská Streda are capacitatea de a lupta în fiecare an pentru titlul de campioană și pentru câștigarea Cupei.

Aș fi bucuros să contribui la acest lucru prin spiritul meu de luptă, pentru că pentru mine întotdeauna performanța echipei este prioritară.

Dunajská Streda se află printre cele mai bune trei cluburi din Slovacia, atât din punct de vedere al suporterilor, al stadionului, cât și al întregii infrastructuri.

Este, așadar, un mare pas înainte pentru mine și aștept cu nerăbdare să evoluez la noua mea echipă

