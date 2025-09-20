Mijlocașul Ștefan Bană se confruntă cu depresia

Ștefan Bană, mijlocașul de 20 de ani al Universității Craiova, împrumutat la Oțelul Galați, se confruntă cu o perioadă dificilă. După cum a dezvăluit președintele clubului Gălățean, tânărul fotbalist a intrat în depresie, fiind copleșit de faima bruscă și dorul de casă. Din păcate, în Europa s-a înregistrat o creștere a cazurilor de anxietate și depresie în ultimii ani.

Cristian Munteanu, președintele Oțelului Galați, a vorbit despre situația delicată a jucătorului. Bană a început să consulte un psiholog și urmează un tratament medical.

„De când a venit la Oțelul, are cele mai bune cifre de U21 în România, cu 3 pase de gol și 2 goluri. Partide incredibile jucate, convocare la U21”, a spus președintele clubului gălățean, potrivit sursei citate mai sus.

Motivele care ar sta în spatele depresiei lui Ștefan Bană

Deși are cifre impresionante în actuala stagiune din Superligă, cu 2 goluri și 3 pase decisive, Bană resimte presiunea performanței. Este pentru prima dată când joacă departe de casă, ceea ce i-a afectat starea emoțională.

„Din păcate și pentru noi și pentru el, a intrat într-o ușoara depresie. Este la tratament, la psiholog.

Cum sunt tinerii de azi… A avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un timp mai sensibil, cu multe calități de fotbalist. Suntem alături de el și facem tot posibilul să își revină. Este sub tratament, nu îl forțăm. Îl așteptăm mai puternic”, a mai precizat Cristian Munteanu.

Când ar putea reveni Ștefan Bană pe teren alături de Oțelul Galați

Oțelul Galați oferă tot suportul necesar pentru recuperarea jucătorului. Momentan, nu există o perioadă preconizată pentru revenirea lui Bană pe teren. Clubul respectă procesul de recuperare al jucătorului, fără a-i pune presiune suplimentară.

„Nu există o perioadă preconizată de revenire. Ruperea asta de casă, de familie… A devenit idolul tribunei la noi, a fost convocat la U21 și cred că lucrurile au fost prea rapide pentru el și a cedat emoțional”, a mai precizat șeful clubului gălățean, pentru sursa citată.

Succesul rapid și convocarea la naționala U21 par să fi fost copleșitoare pentru tânărul fotbalist.

Cine este fotbalistul Ștefan Bană

Ștefan Bană este un fotbalist român născut pe 29 octombrie 2004, care joacă ca mijlocaș stânga. În prezent evoluează pentru echipa Oțelul Galați în Liga I, fiind împrumutat de la Universitatea Craiova. Din ianuarie 2025, Ovidiu Burca este noul antrenor al echipei Oțelul Galați.

Cariera sa a început la vârsta de 8 ani în Băilești, iar mai târziu a trecut prin Academia de Fotbal „Gică Popescu” și CSJ Craiova, înainte să ajungă la Universitatea Craiova.

În sezonul 2024, a jucat pentru Universitatea Craiova și a fost introdus pe teren în partide importante precum meciul contra Farului, unde a avut un șut puternic la poartă, și în derby-ul cu FCSB, unde a creat ocazii de gol. A fost remarcat pentru dezinvoltura și curajul său pe teren, fiind considerat o promisiune a fotbalului românesc.

