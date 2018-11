Fotbalistul-parior Cristian Pădurariu își așteptă sentința. ACS Poli l-a dat afară

Dosarul a rămas în pronunțare.

Cristian Pădurariu a recunoscut totul într-o discuţie cu şefii clubului din Banat. „Băiatul a fost cooperant când i-am pus filmările. A dat o declarație și a spus că pariază împotriva echipei la care joacă. Nu ne-a spus la ce meci a făcut acest lucru. Din discuțiile de aseară cu domnul Virgil Pascu, am înțeles că a recunoscut totul copilul.

De mult nu mi-a mai fost dat să văd așa răsturnări de situație, cu șapte goluri pe meci, cu goluri pe finalul meciurilor după minutul 70. Chiar am luat pe cineva care are o casă de pariuri și mi-a explicat multe chestii. Mi-a spus că se pariază la goluri, că se pariază pe cartonașe. Eu consider că Liga 2 e un fel de cancer”, a declarat Radu Birlică, pentru Gazeta sporturilor.

Flagelul pariurilor a lovit și Anglia, patria fotbalului. Daniel Sturridge, de la Liverpool, anchetat de federația engleză pentru pariuri.

La noi, Mihai Costea a fost iertat de FRF.

Fostul fotbalist a fost prins la pariuri, în 2015! GALERIE FOTO & VIDEO