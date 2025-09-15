Rapid este neînvinsă după 9 etape în prima ligă și se află la numai 4 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, însă antrenorul Costel Gâlcă trece printr-o tragedie personală: fratele său a murit. Clubul a transmis un mesaj de susținere pentru antrenorul în vârstă de 53 de ani.

„Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, în aceste clipe grele, marcate de pierderea fratelui său. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis FC Rapid.

Cauza morții fratelui lui Gâlcă nu a fost făcută publică. Vestea a venit cu doar câteva zile înaintea meciului cu Hermannstadt, programat duminică, 21 septembrie, la ora 21:00, în Giulești.

