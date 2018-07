Libertatea: Domnul Ruse, cum ați trăit meciul fetei dumneavoastră?

Adrian Ruse: Sunt în România, m-am uitat pe aplicația WTA. Nu mergea prea bine transmisia, am văzut doar primul set. Ce să zic? Ne pare rău tuturor, a ratat șase mingi de meci cu Radwanska. A avut atâtea winnere (n.r. – lovituri câștigătoare). A fost vorba despre lipsă de experiență, la acest nivel.

Imediat după meci, Gabi a declarat că, acum trei luni, a vrut să se lase de tenis. Ce anume a supărat-o atât de tare?

Așa este ea! Vrea totul sau nimic. Nu-i place mediocritatea. Este pe locul 200, dar nu se va mulțumi cu locul 60… Vrea să ajungă în Top 10. Dacă nu, se va lăsa de tenis!

Ce a împiedicat-o să urce?

A avut o accidentare, la genunchiul drept. N-a fost nevoie de operație, dar a făcut fizioterapie. Altfel ar fi fost traseul ei, fără accidentarea asta. I se umfla genunchiul. Trebuie spus doar că acum un an și 8 luni era pe locul 205 mondial. Dar, nu lega două victorii. Câștiga un meci, apoi urma o înfrângere. Opt luni nu a jucat tenis. De frică. Din fericire, a trecut.

Federația a ajutat-o cu ceva?

Nu știu ce ne făceam fără sprijinul federației. Ne-a ajutat mereu cu bilete la meciuri, cu wild card-uri, acum doi ani și acum un an, la turneul de la București. Poate ne ajută și domnul Țiriac cu wild card la turneul de la Madrid… Plus cu terenurile, care sunt gratis pentru ea. O oră pe un teren al federației costă 80 de lei, ea se antrenează 5 ore pe zi, ăștia nu sunt bani? Plus sala de forță la dispoziție… Federație nu ne dă bani direct, dar sunt aceste facilități.

Sunteți un părinte atipic, în sensul că nu vă plângeți de bani…

Am ajutat-o și noi cât am putut. Când n-am mai avut de unde, i-am zis: ”Tati, rămâi acasă”! Pentru ea, aș fi în stare să mă împrumutat de bani. Am mai cerut ajutor. Are și sponsori destui, în frunte cu Adidas.

Acum scoateți bani din buzunar?

Nu prea mulți. Se autofinanțează. Merge la un turneu unde cheltuielile sunt 3.000 de euro, iar ea câștigă 5.000 de uro. Și tot așa. E acolo cu balanța cheltuieli – venituri…

Ați făcut sport?

Am jucat fotbal, la Dinamo, mijlocaș dreapta. Am fost coleg cu Răducioiu, cu Prunea… Apoi, am trecut la Victoria. Soția, Daniela (foto jos), este fostă gimnastă.