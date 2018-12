Prințesa „Regelui”! Gică Hagi, cu ochii în lacrimi după ce și-a văzut fiica pe scenă. Kira a jucat-o magistral pe Martha Bibescu

Ceața se lăsa ușor peste Capitală. Într-o sală cochetă, aranjată perfect pentru o premieră de gală, o mână de oameni repeta pe ultima sută de metri o piesă de teatru pusă în scenă de Sandra Mavhima. În holul Colegiului Național Sfântul Sava lumea începe să se strângă.

Gică Hagi vine alături de soția Marilena și de fiul Ianis. Gică Popescu, alături de puștiul Nicolas. Doi dintre cei mai importanți jucători români au emoții. Sunt nerăbdători să intre în sală.

George Ogăraru a venit din Olanda pentru momentul acesta. Fostul arbitru Cristi Balaj e și el prezent. Toți vorbesc despre Kira: fata „Regelui” joacă rolul principal în piesa de teatru „Martha. Povestea romanțată a unei prințese”. Și începe…



„Aceasta e o zi care va intra în istorie”

Kira e în centrul atenției. Joacă excelent. Rolul o prinde perfect. „Aceasta e o zi care va intra în istorie! Trebuie să mă ridic la rangul strămoșilor mei”, își începe rolul.

Nu are emoții, e dezinvoltă, schimbă stările rapid. Plânge, zâmbește, tremură de emoție. Trăiește momentul și joacă senzațional! O interpretează perfect pe controversata Martha Bibescu.



În sală, publicul nu mișcă, la fel și Gică Hagi, atent la fiecare cuvânt pe care-l pronunță cu atâta dezinvoltură fata lui. Lumea se uită la Kira, 22 de ani, ca la un actor mare.

„Am un singur scop! Să-mi ajut poporul! Scopul meu este să salvez ce se poate salva. Oamenii și inima acestei țări, cultura noastră!”, recită Kira.

„Regele” a plâns, ea a avut emoții mari de tot

Publicul tresare la fiecare moment, iar mulți dintre spectatori au lacrimi în ochi. Și „Regele” are!

Kira e emoționată, dar aplauzele de la finalul piesei de 70 de minute o fac să zâmbească. Primește flori, face poze și dă autografe. Stă de vorbă cu toată lumea și mulțumește fiecăruia în parte!

„Am avut emoții mari de tot, ca la orice spectacol. E o povară să te ridici la înălțimea unor astfel de nume, cele pe care încercăm noi să le interpretăm. De fiecare dată când am auzit aplauzele, am înțeles că pot să fiu mândră de mine! Teatrul e sufletul meu, iar filmul e ambiţia mea! M-am îndrăgostit de Martha și mă regăsesc în ea”, spune fata „Regelui”.

„Eram o puștoaică și am interpretat un rol în «Fetița cu chibrituri». Nu era chiar început de carieră, dar după seara aceea am știut că scena e locul meu” – Kira Hagi, actriță „E talentată, știu cât munceşte zi de zi, câte nopţi nedormite are şi mă bucur foarte mult pentru realizările ei. Citește mult, se uită la filme. Cred că a intrepretat foarte bine rolul. Ca un simplu suporter al ei, un fan înfocat, a fost foarte bine” – Ianis Hagi, mijlocaș Viitorul „Am avut mari emoții! Kira se pricepe bine la actorie și a fost o seară emoționantă. E leită taică-su. Ambițioasă, talentată și sper să aibă o carieră cât mai frumoasă. E o fată serioasă, dedicată, pasionată de mică” – Gică Popescu, fost internațional

«Kira să-mi facă filmul!»

La finalul reprezentației „Martha. Povestea romanțată a unei prințese”, Gheorghe Hagi era tot un zâmbet, dar deja se gândea la viitorul fetei sale.



„Kira trebuie să facă filmul despre viața mea! Ea o să-l facă! O să vedeți. Are temă deja pentru asta. O să scrie și o carte. Trebuie să se gândească. Nu prea-mi cere părerea atunci când își alege rolurile, dar eu o susțin de fiecare dată. La 16 ani nu avea încredere că o să fiu de acord cu drumul ei, dar acum e foarte încântată. Are entuziasm și muncește mult. Cred că e o seară de început frumoasă pentru ea. Face totul cu o pasiune mare și îi place ce face. Iubește tot! Sunt un tată fericit, pentru că am doi copii minunați și-mi doresc să fie dedicați unor lucruri frumoase”, a spus Gheorghe Hagi.

„Offff. Așa a zis tata? Trebuie să găsesc cine să-l joace. Ha, ha, ha! O să vedem, avem timp. M-am simțit minunat alături de familia mea”, a punctat Kira.

Din 2019, pe marile ecrane

Kira a primit un rol și în pelicula „Între chin şi amin”, un film tulburător despre ceea ce a însemnat Experimentul Piteşti. Un film regizat de Toma Enache, care va fi lansat în 2019 şi care prezintă povestea unui tânăr compozitor, Tase Caraman, care ajunge la „reeducare” în închisoarea Piteşti. Acesta reuşeşte, cu ajutorul credinţei, să supravieţuiască torturilor cumplite şi să scape cu viaţă. „Am avut ocazia să fac parte dintr-un proiect datorită căruia simt că am crescut brusc cu 20 ani. Este vorba despre un film care are ca temă experimentul de la Pitești, unde s-au întâmplat lucruri atât de cumplite. Abia acum am înțeles dimensiunea acelei tragedii”, spune Kira despre rolul din acest film.

Fotografii: Cristi Preda (GSP)