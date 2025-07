Gazeta Sporturilor a aflat că clubul din Sibiu urmează să primească 1.350.000 de euro pentru fotbalistul de 22 de ani, care a mai fost dorit și de Dinamo.

Final de telenovelă pentru Ianis Stoica, extrema celor de la Hermannstadt. După o vară cu tot felul de oferte și incertitudini în ceea ce privește un transfer, Stoica pleacă de la Sibiu.

Acesta se va transfera în Portugalia, la Estrela Amadora. Oferta inițială a clubului din prima ligă a Portugaliei a fost de 900.000 de euro, însă Hermannstadt a ținut de prețul pus inițial, 1,5 milioane de euro.

Ianis Stoica va semna cu Estrela Amadora

Cele două părți au continuat negocierile, iar cele două cluburi au bătut până la urmă palma pentru transferul fotbalistului de 22 de ani.

Conform informațiilor publicate de GSP.RO suma de transfer este de 1.350.000 de euro, plus 20 la sută dintr-un eventual transfer.

Ianis Stoica devine și fotbalistul care pleacă de la Hermannstadt pentru cei mai mulți bani. Daniel Paraschiv, cedat la Real Oviedo (Spania) a plecat pe 700.000 de euro, iar Tiago Goncalves fost vândut la Ujpest (Ungaria) pentru 650.000 de euro.

Jucătorul, la rându-i, va semna un contract pe doi ani cu Estrela, care-i va aduce în cont 250.000 de euro net pe sezon, adică în jurul a 21.000 de euro lunar.

Oferta din Portugalia n-a fost singura pentru Ianis Stoica. Pe numele acestuia a mai existat un interes de la o formație din Turcia, cifrată la un milion de euro.

Însă formația care-l dorea n-a fost de acord să pluseze și în cele din urmă s-a retras de la negocieri.

Hermannstadt a ieșit pe profit cu Ianis Stoica

Sibienii l-a cumpărat cu 500.000 de euro de la FCSB, în 2023-2024, obținând acum un profit net de 850.000 de euro.

Într-o declarație pentru DigiSport, patronul lui Hermannstadt a confirmat că totul s-a rezolvat, iar jucătorul va pleca în Portugalia.

„Este o oportunitate pentru Ianis. Ei asta își doresc, să îl șlefuiască un an și apoi să facă pasul la următorul nivel. Dacă nu, înapoi acasă ca mulți alții. Existau discuții de aproximativ o lună. Am analizat și am hotărât ce este mai bine pentru jucător și club”, a spus oficialul de la Sibiu.

Ianis Stoica a mai jucat la Petrolul Ploiești, Freiburg, FCSB, Dunărea Călărași, Metaloglobus, CSM Slatina și Universitatea Cluj.

