Jocurile Olimpice de iarnă 2018, turneul de hochei pe gheață. Programul complet al competiției regină! Rețineți data: 17 februarie: Rusia – SUA!

Jocurile Olimpice de iarnă 2018, turneul de hochei pe gheață. Competiția are loc în perioada 9 – 25 februarie 2018 la Pyeongchang, în Coreea de Sud. E prima ediție organizată pe teritoriul Asiei continentale.

Loturile de la turneul de hochei pe gheață al Olimpiadei de iarnă 2018. Fără jucători din NHL, dar cu mulți foști NHLeri

Fără doar și poate, cea mai importantă competiție a Olimpiadei, cea regină, este cea de la hochei pe gheață!

Acolo unde Rusia n-a avut probleme cu dopajul. ”Zbornaia” a fost acceptată în turneu de către Federația Internațională (IIHF) încă de la finalul anului trecut.

Decizie definitivă: CIO a interzis participarea Rusia la Jocurile Olimpice de iarnă 2018! Replica Kremlinului

Meciurile vor fi găzduite în patinoarul din Gangneung și cel din Kwandong.

La Jocurile Olimpice de iarnă 2018, turneul de hochei pe gheață masculin va avea loc în același format utilizat la Soci 2014 și la Vancouver 2010: trei grupe de câte patru echipe. Cele mai bune patru echipe dintr-un clasament general al celor 12 echipe, câștigătoarele de grupă și locurile doi vor avansa în sferturile de finală. Celelalte trei echipe vor juca play-off pentru a obține ultima poziție în sferturi.

Jocurile Olimpice de Iarna 2018, turneul de hochei pe gheață masculin (14-25 februarie 2018)

Grupa A: Canada (locul 1 în clasamentul IIHF), Cehia (6), Elveția (7), Coreea de Sud (12)

Grupa B: Rusia (2), SUA (5), Slovacia (8), Slovenia (11)

Grupa C: Suedia (3), Finlanda (4), Norvegia (9), Germania (10)

Faza grupelor

B 14 Feb SVK vs RUS (14.10, TVR 3, TVR HD)

B 14 Feb SUA vs SLO

C 15 Feb FIN vs GER

C 15 Feb NOR vs SWE

A 15 Feb CZE vs KOR

A 15 Feb SUI vs CAN

B 16 Feb SUA vs SVK

B 16 Feb RUS vs SLO

C 16 Feb FIN vs NOR

C 16 Feb SWE vs GER

A 17 Feb CAN vs CZE (11.25, TVR 3, TVR HD)

A 17 Feb KOR vs SUI

B 17 Feb RUS vs SUA (14.10, TVR 3, TVR HD)

B 17 Feb SLO vs SVK

C 18 Feb GER vs NOR

A 18 Feb CZE vs SUI

A 18 Feb CAN vs KOR

C 18 Feb SWE vs FIN (14.10, TVR 3, TVR HD)

———–

23 februarie

semifinala 1 (9.10, TVR 3, TVR HD)

semifinala 2 (14.30 TVR 3, TVR HD)

24 februarie

finala mică (14.10, TVR 3, TVR HD)

25 februarie

finala mare (6.10, TVR 3, TVR HD)

Jocurile Olimpice de iarnă 2018, turneul de hochei pe gheață feminin: Rusia – SUA, pe 13 februarie



În turneul de hochei pe gheață feminin vor fi două grupe de câte patru echipe fiecare. În semifinale se califică primele două echipe din grupa A și primele două echipe clasate în grupa I, care se va forma cu locurile 3-4 din grupa și 1-2 din grupa B.

Jocurile olimpice de iarnă, turneul de hochei pe gheață feminin (10-22 februarie 2018)

Grupa A: SUA (1), Canada (2), Finlanda (3), Rusia (4)

Grupa B: Suedia (5), Elveția (6), Japonia (7), Coreea de Sud (8)

Faza grupelor

B 10 Feb JPN vs SWE

B 10 Feb SUI vs KOR

A 11 Feb FIN vs SUA

A 11 Feb CAN vs RUS

B 12 Feb SUI vs JPN

B 12 Feb SWE vs KOR

A 13 Feb CAN vs FIN

A 13 Feb SUA vs RUS

B 14 Feb SWE vs SUI

B 14 Feb KOR vs JPN

A 15 Feb SUA vs CAN

A 15 Feb RUS vs FIN