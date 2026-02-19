Intrată a noua în concurs, dintr-un total de 29 de patinatoare, reprezentanta României s-a clasat pe locul 16 la finalul serii.

Regulamentul competiției prevede că primele 24 de clasate avansează în runda finală, acolo unde își vor prezenta programul liber, programat pentru joi, 19 februarie, de la ora 20:00.

Podiumul după programul scurt

Lupta pentru primele poziții a fost extrem de spectaculoasă, cu cel mai mare punctaj al serii obținut de reprezentantele Japoniei:

1. Ami Nakai (Japonia) – 78,71 puncte

2. Kaori Sakamoto (Japonia) – 77,23 puncte

3. Alysa Liu (SUA) – 76,59 puncte

„Drumul până aici este ceea ce contează cu adevărat”

Pentru Julia Sauter, evoluția de marți reprezintă încununarea unui sezon marcat de provocări, mai ales în ceea ce privește programul scurt.

Deși a resimțit presiunea inerentă unei competiții olimpice, patinatoarea și-a găsit echilibrul interior.

„Programul scurt mi s-a părut exact ca antrenamentele de acasă. Am intrat pe gheaţă şi mi-am spus: „Bine, fă exact ce faci la antrenamente – şi poate chiar puţin mai mult”. A existat presiune, deoarece concurenţa este foarte puternică, dar mi-am repetat că nu mă identific doar cu o calificare în finală, pentru că drumul până aici a fost foarte greu”, a dezvăluit Julia Sauter pentru Golden Skate. „Mă simțeam foarte pregătită și voiam să o demonstrez. În acest sezon, programul scurt a fost întotdeauna puţin dificil pentru mine. Şi acum a funcţionat la cea mai importantă competiţie”, a continuat Julia Sauter.

O experiență de neuitat, trăită alături de familie

Dincolo de reușita sportivă, reprezentanta României a mărturisit că „absoarbe” fiecare moment al experienței de la Milano-Cortina.

De la bucuria primirii echipamentului oficial și ceremonia de deschidere, până la energia din culisele arenei, totul i-a confirmat că își trăiește visul.

Mai mult, succesul a fost cu atât mai dulce cu cât a fost obținut sub privirile celor dragi: „Astăzi, soţul meu şi mama mea au fost în arenă, iar asta a făcut momentul cu adevărat special”, a mai spus Julia Sauter.

Programul de azi

Joi, 19 februarie, ora 20:00: Patinaj artistic – Individual feminin, programul liber (Julia Sauter).

