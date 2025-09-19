Marcus Rashford a fost eroul catalanilor, marcând ambele goluri în minutele 58 și 67, în timp ce gazdele au redus din diferență prin Anthony Gordon, în minutul 90.

Manchester City a câștigat cu 2-0 duelul cu Napoli, profitând de eliminarea timpurie a căpitanului Giovanni Di Lorenzo (21), care l-a faultat pe Haaland în postura de ultim apărător. După pauză, „cetățenii” au înscris prin Erling Haaland (56) și Jeremy Doku (65), relatează Agerpres.

Eintracht Frankfurt a oferit spectacol în fața propriilor suporteri, învingând-o pe Galatasaray cu 5-1. Turcii au deschis scorul prin Yunus Akgun (8), dar apoi gazdele au punctat de cinci ori: Davinson Sanchez a dat autogol, iar Can Uzun, Jonathan Burkardt (de două ori) și Ansgar Knauff au completat recitalul ofensiv.

Sporting Lisabona a trecut clar de Kairat Almatî, scor 4-1. Lusitanii au înscris prin Francisco Trincao (dublă), Alisson Santos și Geovany Quenda. Pentru oaspeți a marcat Edmilson (86). Portughezii au ratat și un penalty, executat de Morten Hjulmand și apărat de Șerhan Kalmurza.

Rezultatele complete ale serii:

FC Bruges – AS Monaco 4-1 (Nicolo Tresoldi 32, Raphael Onyedika 39, Hans Vanaken 42, Mamadou Diakhon 75 / Ansu Fati 90+1). Maghnes Akliouche (Monaco) a ratat un penalty în minutul 10.

(Nicolo Tresoldi 32, Raphael Onyedika 39, Hans Vanaken 42, Mamadou Diakhon 75 / Ansu Fati 90+1). Maghnes Akliouche (Monaco) a ratat un penalty în minutul 10. FC Copenhaga – Bayer Leverkusen 2-2 (Jordan Larsson 9, Robert 87 / Alejandro Grimaldo 82, Pantelis Hatzidiakos autogol 90+1).

(Jordan Larsson 9, Robert 87 / Alejandro Grimaldo 82, Pantelis Hatzidiakos autogol 90+1). Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul 5-1 (Davinson Sanchez autogol 37, Can Uzun 45+2, Jonathan Burkardt 45+4, 66, Ansgar Knauff 75 / Yunus Akgun 8).

(Davinson Sanchez autogol 37, Can Uzun 45+2, Jonathan Burkardt 45+4, 66, Ansgar Knauff 75 / Yunus Akgun 8). Manchester City – Napoli 2-0 (Erling Haaland 56, Jeremy Doku 65). Eliminare: Giovanni Di Lorenzo (Napoli) 21.

(Erling Haaland 56, Jeremy Doku 65). Eliminare: Giovanni Di Lorenzo (Napoli) 21. Newcastle United – FC Barcelona 1-2 (Anthony Gordon 90 / Marcus Rashford 58, 67).

(Anthony Gordon 90 / Marcus Rashford 58, 67). Sporting Lisabona – Kairat Almatî 4-1 (Francisco Trincao 44, 64, Alisson Santos 66, Geovany Quenda 68 / Edmilson 86). Penalty ratat: Morten Hjulmand 21.