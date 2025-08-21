„Mi-au tăiat piciorul stâng, de sus”

„Pe 6 august, a fost operația, la Spitalul Militar,. Mi-au tăiat piciorul stâng, de sus. Am stat 4 zile, acum sunt acasă”, a spus încercatul părinte, care se va duce mâine la control: „E prima oară când o să mă dau jos din pat”.

Petre Cozma a avut acute probleme la piciorul stâng și la șold. Încă de anul trecut trecut, mergea pe distanțe mari ajutându-se de cârje. E chinuit și de un diabet.

Petre Cozma a vorbit la superlativ despre personalul medical: „Sunt copii tineri, angajații MAPN”. „Băieții de la galerie au sărit primii să mă ajute, le mulțumesc, sunt un simbol acolo, dar, n-am avut nevoie”, a explicat tatăl lui Marian.

„Mă uit la filme și fac gimnastică de recuperare”

„Mă uit la filme și fac gimnastică de recuperare, mă mișc de pe o parte pe alta, să nu fac escare”, a adăugat Petre Cozma

Cel puțin din punct de vedere psihic, nea Petre rămâne puternic: „E vorba aia, decât să stai cu dracul în tine, mai bine te duci la biserică”.

Marian Cozma, fiul său, a fost înjunghiat mortal pe 8 februarie 2009, la clubul Patriota, din oraşul Veszprem, în altercaţie fiind implicaţi alţi doi coechipieri, Zarko Sesum şi Ivan Pesici, grav răniţi şi ei. Recomandări Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

Handbalistul român, 26 de ani atunci, a fost înjunghiat în inimă, fiind singurul dintre cei trei care şi-a pierdut viaţa.

„Nici nu știu cum am putut să rezist în acești ani”

„Nici nu știu cum am putut să rezist în acești ani. E ceva ce nu poate fi exprimat în cuvinte, inima îmi este frântă, dar, cu toate acestea, încă bate în piept”, se încurajează Petre Cozma.

Familia Cozma nu a primit niciun ban, din cei 700.000 de euro despăgubiri, sumă pe care ar trebui să o ia de la criminali. Cazul era, anul trecut, încă blocat în justiție. „Sincer, nu mă mai interesează suma. Băiatul meu de la groapă nu se mai întoarce”, spunea „nea Petre”.

Ce s-a întâmplat cu cei care l-au ucis pe Marian

Raffael Sandor, 43 de ani şi Nemeth Gyozo, 43 de ani, au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă în primă instanţă, în iunie 2011. Au făcut apel, iar pedepsele au fost reduse la 18 ani.

Sztojka Ivan, 41 de ani, a primit 20 de ani de închisoare. A fost eliberat în 2018, după doar 5 ani, pentru bună purtare, și și-a schimbat numele, dar a fost întemnițat din nou, în 2021, pentru trafic de persoane și proxenetism. A luat 8 ani, inclusiv 4 ani și cinci luni, restanța din cazul Cozma.

Pal Gabor, una dintre persoanele implicate în uciderea lui Marian Cozma, a ieșit și el din închisoare. Fusese condamnat în 2012 la 5 ani, dar a fost eliberat mai devreme, pentru bună purtare.

Alți complici, Csaba Bihari (4 ani de închisoare), Gergely Péterné (3 ani de închisoare) și Antalik László (2 ani și 8 luni închisoare), sunt liberi.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

De 16 ani mă trezesc în fiecare noapte, la 2.30 și plâng La 2.30 a, primit cumplitul telefon. Iar din acel coșma parcă nu m-am trezit niciodată.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE