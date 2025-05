Marco Rossi, în vârstă de 60 de ani, conduce naționala Ungariei din iunie 2018. În această perioadă a obținut și cetățenia maghiară.

Într-un dialog cu reporterii Gazetei Sporturilor, Rossi a comentat implicarea omului de afaceri Dan Șucu la Genoa.

Marco Rossi: „Am auzit lucruri bune despre Dan Șucu”

„Este patronul celor de la Genoa. Cred că primul impact e bun. Nu-l cunosc personal, dar am auzit multe lucruri bune despre el de la o persoană care ne știe bine pe amândoi, pe mine și pe Dan Șucu. A început chiar bine cu Genoa.

Cred că în ultimii 30 de ani, Genoa n-a avut niciodată un campionat ca acesta, la siguranță, stabil. De asemenea, decizia de a semna cu antrenorul Patrick Vieira a fost foarte bună. Face treabă bună. Clubul este stabil din toate punctele de vedere. Cred că va avea succes în Italia. Asta-i doresc”, a spus Marco Rossi.

Ulterior, a dezvăluit că unul dintre cei mai buni prieteni ai lui este un român, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul lui U Cluj.

„Câteva cuvinte cunosc… Uite, am mers de câteva ori la Arad cu un prieten. Întotdeauna am avut relații bune cu toți românii cu care am avut oportunitatea de a lucra. Ca să fiu sincer, sunt oameni buni, cu valori, foarte asemănători cu ceea ce apreciez eu. Dintre ei, cel mai bun prieten al meu este Nelu. Nelu Sabău este în inima mea”, a concluzionat selecționerul Ungariei.

