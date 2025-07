„La mulți ani, Mircea Lucescu! Multe amintiri și legende prezente la o seară specială”, a notat Ioan Andone într-o postare pe Facebook.

Printre cei care au participat la evenimentul de la București s-au numărat Gică Hagi, Florin Răducioiu, Gică Popescu, Rică Răducanu, Ioan Andone, Ciprian Marica, Florin Prunea, Dorin Mareuț, Ionel Augustin, Costel Orac, Florin Prunea, Ștefan Iovan, Miodrag Belodedici sau Ciprian Marica.

„Este o seară specială, minunată. Vreau să vă spun că este seara voastră. Nu am făcut-o pentru mine, este seara pe care am făcut-o pentru a vă mulțumi pentru că m-ați acompaniat în toată cariera mea fotbalistică. N-aș fi ajuns niciodată la nivelul ăsta. Nu pot decât să vă mulțumesc că sunteți prezenți. Pentru mine va fi o altă zi, dar vreau să strâng generații care, de-a lungul timpului, m-au acompaniat în cariera mea, ca jucător. Am aici oameni care sunt de 50–60 de ani lângă mine”, a spus Mircea Lucescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Cum a fost Dragoş Anastasiu urmărit de poliţie în trafic, după ce radarul l-a prins că zbura cu maşina pe şosea. „Am fost foarte intrigat de modul în care un organ al statului tratează un cetăţean”, s-a plâns el în instanţă

Mircea Lucescu a aranjat și 6 mese speciale cu invitați: Dinamo și naționala din 1970, Corvinul Hunedoara, naționala ’84, Dinamo ’88, Brescia și Rapid, Galatasaray și Șahtior.

Dinamo și naționala 1970: Ion Pârcălab, Alexandru Boc, Florin Cheran, Mircea Rădulescu, Rică Răducanu, Anghel Iordănescu și Grigore Sichitiu.

Corvinul: Nelu Petcu, Ioan Andone, Dorin Mateuț, Romulus Gabor, Florea Vaetuș, Constantin Dumitru, Dan Colesniuc,

Naționala ’84: Miodrag Belodedici, Gino Iorgulescu, Ștefan Iovan, Nicolae Negrilă, Nicolae Ungureanu, Aurel Țicleanu, Gheorghiță Geolgău

Dinamo ’88: Iulian Mihăescu, Ionel Augustin, Costel Orac, Dumitru Moraru, Lică Movilă, Daniel Timofte, Florin Prunea

Brescia și Rapid: Dănuț Lupu, Florin Răducioiu, Marius Șumudică, Adrian Iencsi, Bogdan Lobonț, Cristi Dulca

Galatasaray și Șahtior: Gică Popescu, Adrian Ilie, Gică Hagi, Daniel Pancu, Ciprian Marica

Unul dintre primii invitați care a sosit la Crowne Plaza a fost fiul selecționerului, Răzvan Lucescu. Tehnicianul lui PAOK a venit special din Grecia pentru a participa la evenimentul organizat de tatăl lui.

Dintre invitați a lipsit Ionuț Lupescu, dar fostul internațional a conversat minute bune la telefon cu actualul selecționer al României.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE