Deschizătoare de drumuri în fotbalul german

Prin acest pas, potrivit CBS Sport, ea își confirmă statutul de deschizătoare de drumuri în fotbalul german de elită. Decizia clubului vine ca urmare a demiterii lui Steffen Baumgart și a secunzilor săi, Danilo de Souza și Kevin McKenna, după eșecul suferit sâmbătă în deplasarea de la Heidenheim, scor 3-1.

Marie-Louise Eta va ocupa această funcție temporar, urmând ca din vară să preia banca tehnică a echipei feminine a lui Union Berlin, mutare stabilită deja anterior.

Misiunea ei nu este ușoară: preia o echipă aflată pe locul 11, cu un singur succes în ultimele șase partide oficiale. În prezent, Union are un avans de șapte puncte față de zona de baraj – acel loc 16 care obligă la o confruntare tur-retur cu ocupanta locului trei din liga secundă pentru menținerea în elită.

„A doua parte a campionatului a fost o mare dezamăgire și nu trebuie să ne lăsăm furați de peisaj de locul pe care îl ocupăm acum în clasament. Rămânem într-o situație critică și avem nevoie disperată de puncte pentru salvarea de la retrogradare(…) Prin urmare, începem un nou drum. Sunt încântat că Marie-Louise Eta a acceptat să preia acest rol ca interimar, înainte de a deveni antrenor principal al echipei feminine profesioniste în vară, așa cum era planificat,” a preizat Horst Heldt, oficial responsabil de fotbalul profesionist la Union Berlin.

„Sunt încântată”

Antrenoarea în vârstă de 34 de ani este legată de Union Berlin încă din 2023, an în care a intrat în staff-ul condus de Marco Grote, bifând o premieră absolută: prima femeie antrenor secund din istoria Bundesliga și a Ligii Campionilor.

De atunci, Eta a rămas o prezență constantă pe banca tehnică, ba chiar a asigurat conducerea echipei în ianuarie 2024. Atunci, ea l-a suplinit pe principalul Nenad Bjelica, suspendat pentru o etapă, ducând echipa către o victorie cu 1-0 în fața celor de la Darmstadt.

„Având în vedere diferența de puncte din jumătatea inferioară a clasamentului, locul nostru în Bundesliga nu este încă asigurat”, a declarat Eta.

„Sunt încântată că echipa mi-a încredințat această sarcină dificilă. Una dintre punctele forte ale clubului Union a fost, și rămâne, capacitatea de a strânge rândurile în astfel de situații. Și, bineînțeles, sunt convinsă că vom obține punctele cruciale împreună cu echipa.”

A jucat la Werder Bremen până la 26 de ani

Marie-Louise Eta este considerată prima femeie care ocupă banca tehnică într-unul dintre cele cinci mari campionate ale Europei, însă ea nu este un caz izolat în fotbalul german.

Sabrina Wittmann conduce în prezent formația de ligă secundă FC Ingolstadt (locul 14), prelungindu-și contractul chiar luna trecută, după ce fusese numită la cârma echipei în 2024.

Înainte de experiența de la Union, Eta a făcut parte din staff-ul tehnic al naționalelor de tineret ale Germaniei (feminin). Trecerea la antrenorat a venit devreme: fostă internațională de tineret, ea și-a dedicat cea mai mare parte a carierei clubului Werder Bremen, agățând ghetele în cui la doar 26 de ani pentru a se dedica exclusiv pregătirii tactice.

Debutul ei oficial la marginea terenului va avea loc peste o săptămână, într-un meci crucial împotriva celor de la Wolfsburg. Adversarii se află în prezent pe loc retrogradabil, la o distanță de șase puncte de zona sigură, cu doar cinci etape înainte de finalul sezonului.