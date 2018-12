Moș Crăciun a vizitat copiii de la Academia Victor Hănescu

'La AVH am adus toată experiența mea acumulată de-a lungul anilor ca jucător profesionist. Am vrut să avem un concept unic în România care să ofere tinerilor sportivi un pachet de antrenament complet: pregătire fizică, tehnico-tactică, mental coaching și emoțional coaching', a declarat Victor Hănescu.

Anul 2018 a fost o experiență senzațională pentru echipa de la Academia Victor Hănescu, unde au venit mulți sportivi să se antreneze, inclusiv din străinătate care au ales AVH pe termen lung.

'Alături de sponsorii noștri, am lansat o campanie de susținere a tinerilor sportivi prin oferirea de burse sportivilor de mare perspectivă care s-au antrenat la AVH. Am investit în know-how și am adus traineri internaționali care să lucreze cu antrenorii noștri în dezvoltarea celor mai bune programe de pregătire personalizate pe nevoile sportivilor noștri.

Am organizat tabăra Train Like a Pro, un cantonament de o săptămână de antrenamente intensive foarte apreciate de tinerii sportivi înscriși. Am dezvoltat zona de mini-tenis pentru copii începând cu vârsta de 4 ani. Pe această zonă am adus antrenori specializați care să lucreze aplicat cu cei mai mici sportivi ai noștri', a făcut bilanțul anului 2018 fostul număr 26 ATP.

Legat de planurile de viitor, Victor Hănescu spune că anul 2019 reprezintă o nouă provocare pentru Academia pe care o conduce.

'Ne propunem să creștem zona de mini-tenis și pregătim noi evenimente și surprize pentru cei mici. Vom continua să investim în training și know-how atât pe zona tehnico-tactică, cât și în ceea ce privește atitudinea și limbajul pe care antrenorii și preparatorii îl folosesc, astfel încat copii să fie motivați, angajați și focusați pe obiectivele personale setate.

Vom oferi in continuare burse sportivilor talentati, cu potential.

Vom initia un program special care sa ajute tinerii jucători să găseasca în sport o șansă pentru o carieră, pentru a rămâne la școală, pentru a avea o activitate care să le dea un țel. Avem în plan deschiderea unui hub pentru sportivii AVH, unde aceștia se pot întâlni după antrenamente să comunice între ei și cu antrenorii, să-și facă temele, să vizioneze meciuri de tenis, conferințe TED și alte materiale care să-i spijine pe plan sportiv și personal. Dorim să oferim comunității prin acest proiect un loc în care tinerii să se regăsească și să facă activități benefice într-un mediu favorabil ', a adăugat Victor Hănescu.

Citiți și Antrenor de top la Academia Victor Hănescu