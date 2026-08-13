Echipa norvegiană, avându-l în frunte pe celebrul Karsten Warholm, campion și star mondial la 400 metri garduri, a câștigat cursa de ștafetă oprind cronometrul la timpul de 3 minute, 09 secunde și 62/100.

Cu toate acestea, pe medaliile înmânate de oficiali era gravat un alt timp: 3 minute, 10 secunde și 47/100 – exact performanța realizată de ștafeta Marii Britanii, ocupanta locului al doilea și medaliată cu argint.

Ce s-a întâmplat la ceremonia de premiere

Sesizând rapid gafa, sportivii norvegieni au refuzat să păstreze medaliile inscripționate greșit, solicitând organizatorilor remedierea imediată a problemei.

„Am refuzat să le acceptăm. Situația este de-a dreptul absurdă”, a transmis Karsten Warholm, pentru postul național de televiziune norvegian NRK

Nemulțumirea a fost împărtășită și de coechipiera sa din ștafetă, Henriette Jaeger, care a subliniat importanța simbolică a unui timp corect gravat pe o distincție continentală de aur.

„Ne-am luptat din greu pentru acest timp, așa că ar trebui să fie pe medalie. Când câștigi aurul, este foarte fain să ai timpul corect pe el”, a spus Henriette Jaeger.

Scuzele oficialilor britanici și înlocuirea medaliilor

În urma protestului ferm al echipei scandinave, organizatorii competiției de la Birmingham au retras medaliile defecte și au comandat de urgență un nou set, cu datele gravate corect.

Oficialii britanici și-au prezentat scuzele publice pentru momentul stânjenitor.

Ken Burkett, unul dintre reprezentanții comitetului de organizare, a recunoscut scăparea și a asigurat că situația a fost remediată în cel mai scurt timp posibil, exprimându-și regretul pentru confuzia creată pe podiumul de premiere.

Matthew Hudson-Smith, erou local pe stadionul unde o tribună îi poartă numele

În paralel cu incidentul de la festivitatea de premiere, pista stadionului Alexander din Birmingham a fost scena unei victorii memorabile.

Atletul britanic Matthew Hudson-Smith, vicecampion olimpic în proba de 400 de metri, a oferit momentul serii de miercuri, impunându-se categoric în proba sa favorită cu timpul de 44 secunde și 17/100.

Cursa a avut o încărcătură emoțională specială pentru atletul în vârstă de 31 de ani, arena din Birmingham fiind locul unde și-a început cariera și unde una dintre tribune îi poartă deja numele.

Purtat de uralele unui public numeros, impulsionat de succesele anterioare ale sprinterilor britanici Amy Hunt și Romell Glave, Hudson-Smith a dominat cursa de la un capăt la altul, confirmând statutul de mare favorit în fața propriilor suporteri.

„Nimeni nu mă putea învinge pe această pistă. Aici e acasă. Vin pe acest stadion de când aveam nouă ani”, a declarat, vizibil emoționat, Matthew Hudson-Smith, după cucerirea aurului european.

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