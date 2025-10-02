„Am vrut să demonstrez că și o femeie poate să stea în fața oricui”

Victoria a fost obținută în urma abandonului lui Sorin Ion. După puțin peste 4 minute în care cei doi au părut că evită să se lovească, bărbatul s-a dus la arbitru și i-a comunicat că abandonează meciul.

„Nu mai pot”, i-a spus Sorin Ion arbitrului, care a oprit jocul, spre nemulțumirea publicului, care a început să huiduie, taxând „circul”.

„Am vrut să demonstrez că și o femeie poate să stea în fața oricui. Forța și disciplina nu au gen”, a scris Loredana Marin, pe Instagram, după meci.

Celebru pentru „mi-a dat de m-a julit”

În trecut, Perversu’ s-a bătut cu două femei. Perversu’ a devenit celebru după un interviu dat la postul Pro TV, în urmă cu mai mulți ani, în care spunea cu umor că „mi-a dat de m-a julit”.

Lupte din circuitul RFX sunt promovate pe site-ul lasvegas.ro, care aparține operatorului de jocuri de noroc Las Vegas, construit de frații Sorin și Mihăiță Doroftei. Organizatorul acestora este impresarul Sebastian Vieru, cel care a pus în scenă și lupta dintre două personaje de pe TikTok, „Floricica Dansatoarea” și Costică Prisecaru.

